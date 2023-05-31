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Захарова анонсировала заявление МИД после решения Берлина о консульствах - РИА Новости, 31.05.2023
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14:57 31.05.2023 (обновлено: 15:17 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/germaniya-1875332417.html
Захарова анонсировала заявление МИД после решения Берлина о консульствах
Захарова анонсировала заявление МИД после решения Берлина о консульствах - РИА Новости, 31.05.2023
Захарова анонсировала заявление МИД после решения Берлина о консульствах
В связи решением Берлина закрыть четыре из пяти консульств России в ближайшее время ожидается заявление МИД России, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:57
2023-05-31T15:17
в мире
берлин (город)
россия
германия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В связи решением Берлина закрыть четыре из пяти консульств России в ближайшее время ожидается заявление МИД России, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В связи с решением Берлина в ближайшее время ожидается заявление МИД", - сказала она.Представитель кабинета министров ФРГ сообщил в среду, что в Германии из пяти генконсульств Российской Федерации к работе будет допущено лишь одно, также работу продолжит российское посольство в Берлине.Данная мера является ответом на решение Москвы сократить присутствие госслужащих Германии в России. Сотрудникам будет дано время до конца года свернуть деятельность в неназванных консульствах. Немецкая сторона подтвердила, Москва сократила предел численности сотрудников учреждений ФРГ в РФ до 350.В конце апреля Берлин принял решение о высылке более 20 российских дипломатов. Как ранее заявлял МИД РФ, "в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чем был официально уведомлен посол ФРГ в России Гейза фон Гайр в ходе беседы в МИД России 5 апреля 2023 года".
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в мире, берлин (город), россия, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Берлин (город), Россия, Германия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова анонсировала заявление МИД после решения Берлина о консульствах

Захарова анонсировала заявление МИД после решения Берлина закрыть четыре консульства

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В связи решением Берлина закрыть четыре из пяти консульств России в ближайшее время ожидается заявление МИД России, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"В связи с решением Берлина в ближайшее время ожидается заявление МИД", - сказала она.
Представитель кабинета министров ФРГ сообщил в среду, что в Германии из пяти генконсульств Российской Федерации к работе будет допущено лишь одно, также работу продолжит российское посольство в Берлине.
Данная мера является ответом на решение Москвы сократить присутствие госслужащих Германии в России. Сотрудникам будет дано время до конца года свернуть деятельность в неназванных консульствах. Немецкая сторона подтвердила, Москва сократила предел численности сотрудников учреждений ФРГ в РФ до 350.
В конце апреля Берлин принял решение о высылке более 20 российских дипломатов. Как ранее заявлял МИД РФ, "в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чем был официально уведомлен посол ФРГ в России Гейза фон Гайр в ходе беседы в МИД России 5 апреля 2023 года".
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