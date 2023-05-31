https://ria.ru/20230531/germaniya-1875332417.html

Захарова анонсировала заявление МИД после решения Берлина о консульствах

Захарова анонсировала заявление МИД после решения Берлина о консульствах - РИА Новости, 31.05.2023

Захарова анонсировала заявление МИД после решения Берлина о консульствах

В связи решением Берлина закрыть четыре из пяти консульств России в ближайшее время ожидается заявление МИД России, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T14:57

2023-05-31T14:57

2023-05-31T15:17

в мире

берлин (город)

россия

германия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В связи решением Берлина закрыть четыре из пяти консульств России в ближайшее время ожидается заявление МИД России, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В связи с решением Берлина в ближайшее время ожидается заявление МИД", - сказала она.Представитель кабинета министров ФРГ сообщил в среду, что в Германии из пяти генконсульств Российской Федерации к работе будет допущено лишь одно, также работу продолжит российское посольство в Берлине.Данная мера является ответом на решение Москвы сократить присутствие госслужащих Германии в России. Сотрудникам будет дано время до конца года свернуть деятельность в неназванных консульствах. Немецкая сторона подтвердила, Москва сократила предел численности сотрудников учреждений ФРГ в РФ до 350.В конце апреля Берлин принял решение о высылке более 20 российских дипломатов. Как ранее заявлял МИД РФ, "в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чем был официально уведомлен посол ФРГ в России Гейза фон Гайр в ходе беседы в МИД России 5 апреля 2023 года".

https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871392977.html

берлин (город)

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, берлин (город), россия, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)