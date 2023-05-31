https://ria.ru/20230531/germaniya-1875332417.html
Захарова анонсировала заявление МИД после решения Берлина о консульствах
Захарова анонсировала заявление МИД после решения Берлина о консульствах - РИА Новости, 31.05.2023
Захарова анонсировала заявление МИД после решения Берлина о консульствах
В связи решением Берлина закрыть четыре из пяти консульств России в ближайшее время ожидается заявление МИД России, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:57
2023-05-31T14:57
2023-05-31T15:17
в мире
берлин (город)
россия
германия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В связи решением Берлина закрыть четыре из пяти консульств России в ближайшее время ожидается заявление МИД России, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В связи с решением Берлина в ближайшее время ожидается заявление МИД", - сказала она.Представитель кабинета министров ФРГ сообщил в среду, что в Германии из пяти генконсульств Российской Федерации к работе будет допущено лишь одно, также работу продолжит российское посольство в Берлине.Данная мера является ответом на решение Москвы сократить присутствие госслужащих Германии в России. Сотрудникам будет дано время до конца года свернуть деятельность в неназванных консульствах. Немецкая сторона подтвердила, Москва сократила предел численности сотрудников учреждений ФРГ в РФ до 350.В конце апреля Берлин принял решение о высылке более 20 российских дипломатов. Как ранее заявлял МИД РФ, "в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чем был официально уведомлен посол ФРГ в России Гейза фон Гайр в ходе беседы в МИД России 5 апреля 2023 года".
https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871392977.html
берлин (город)
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_1c72f8657b7c0299b7ad633819da5370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), россия, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Берлин (город), Россия, Германия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова анонсировала заявление МИД после решения Берлина о консульствах
Захарова анонсировала заявление МИД после решения Берлина закрыть четыре консульства