https://ria.ru/20230531/konsulstva-1875322101.html
Германия объявила о закрытии четырех из пяти российских генконсульств
Германия объявила о закрытии четырех из пяти российских генконсульств - РИА Новости, 31.05.2023
Германия объявила о закрытии четырех из пяти российских генконсульств
Только одно из пяти российских генконсульств продолжит работу в ФРГ, заявил спикер Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:24
2023-05-31T14:24
2023-05-31T20:51
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БЕРЛИН, 31 мая — РИА Новости. Только одно из пяти российских генконсульств продолжит работу в ФРГ, заявил спикер Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер."К работе допущены одно консульство и посольство России в Берлине", — сказал он.Он пояснил, что эта мера стала ответом на требование Москвы сократить численность сотрудников немецкой дипмиссии до 350 человек. Дипломатам дадут время до конца года, чтобы свернуть деятельность.Соответственно, Германия закроет свои консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге. Открытыми останутся только консульства в Москве и Санкт-Петербурге.Российский МИД выступит с заявлением по этому поводу, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Мария Захарова.В конце апреля Берлин объявил персонами нон грата более 20 российских дипломатов. Москва ответила на это зеркальной высылкой сотрудников посольства Германии, а также потребовала ограничить максимальное число служащих в немецких учреждениях в России.
https://ria.ru/20230524/germaniya-1873889258.html
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германия, россия, в мире, кристофер бургер
Германия, Россия, В мире, Кристофер Бургер
Германия объявила о закрытии четырех из пяти российских генконсульств
Германия объявила о закрытии четырех российских консульств в ФРГ и трех своих в России