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Межгосударственные отношения России и Эритреи

Межгосударственные отношения России и Эритреи - РИА Новости, 31.05.2023

Межгосударственные отношения России и Эритреи

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Государством Эритрея были установлены 24 мая 1993 года. Посольство России в Асмэре было открыто в 1994... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T00:29

2023-05-31T00:29

2023-05-31T00:29

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эритрея

россия

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Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Государством Эритрея были установлены 24 мая 1993 года. Посольство России в Асмэре было открыто в 1994 году, Эритреи в Москве – в 1996 году.Позиции России и Эритреи по большинству ключевых международных вопросов совпадают или близки. Эритрея неоднократно выступала на многосторонних площадках в качестве последовательного союзника России. В марте 2022 года Эритрея стала одной из пяти стран (также Россия, Белоруссия, Сирия и КНДР), выступивших против резолюции Генассамблеи ООН с требованием к России прекратить специальную операцию на Украине. Регулярно поддерживается политический диалог.Президент Эритреи Исайяс Афеворки встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым 21 сентября 2011 года в Нью-Йорке (США). 26 января 2023 года глава МИД России Сергей Лавров посетил Эритрею, где был принят президентом страны Исайясом Афеворки.Лавров также встретился с министром иностранных дел Османом Салехом. Это визит стал первым такого уровня с момента установления дипломатических отношений между двумя странами.Главы МИД Эритреи неоднократно посещали Россию, а также имели контакты с российским министром иностранных дел "на полях" международных форумов. 14 апреля 2005 года министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Эритреи Али Саидом Абделлой, находившимся в Москве с рабочим визитом. 17 февраля 2014 года Лавров провел переговоры с главой МИД Эритреи Османом Салехом, прибывшим в Москву с рабочим визитом. По его итогам был подписан Протокол о консультациях между министерствами иностранных дел двух стран.Очередные переговоры министров состоялись 30 января 2017 года в Москве, 31 августа 2018 года в Сочи, 27 апреля 2022 года в Москве, 23 сентября 2022 года в Нью-Йорке (США) "на полях" 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и 22 марта 2023 года в Сочи. 23-24 октября 2019 года в Сочи министр иностранных дел Эритреи Осман Салех принимал участие в первом саммите и экономическом форуме "Россия – Африка".Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в 2013, 2018 и 2022 годах был принят президентом Эритреи Исайясом Афеворки и главой внешнеполитического ведомства страны Османом Салехом. В июне 2014 года Богданов и Салех провели переговоры в ходе визита Салеха в Россию. 23 сентября 2014 года в Нью-Йорке "на полях" 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла их очередная встреча. 27-28 апреля 2018 года в Эритрее находилась делегация Свердловской области во главе с губернатором региона Евгением Куйвашевым. В рамках визита он встретился с президентом Эритреи Иаяйясом Афеворки, министром иностранных дел Османом Салехом и другими официальными лицами. В феврале – марте 2019 года в Эритрее с визитом находилась делегация Свердловской области во главе с заместителем губернатора Свердловской области Сергеем Бидонько. Он провел переговоры с министром иностранных дел Эритреи Османом Салехом. Эритрея развивает связи с Крымом. В июне 2014 года министр иностранных дел Осман Салех первым из высокопоставленных зарубежных представителей посетил Крым после воссоединения полуострова с Россией. В 2018 году делегация Эритреи участвовала в четвертом Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) и "Форуме друзей Крыма". Растет двусторонняя торговля. Товарооборот между двумя странами в 2020 году составил 0,4 миллиона долларов. В 2021 году он достиг 9,3 миллиона долларов. Экспорт составил 9,2 миллиона долларов, в его основе – злаки. Импорт составил 130,8 тысяч долларов. В его основе – предметы одежды и принадлежности к одежде. В январе 2023 года Россия и Эритрея договорились создать межведомственный механизм консультаций по торговле и экономике. В июне 2018 года Эритрею посетила делегация Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). Целью визита было обсуждении возможностей для сотрудничества между российской и эритрейскими компаниями по поставкам продукции ЧТПЗ в Асмэру, по разработке месторождений поташа, золота, меди, цинка, нефти и газа и приобретению металлолома. Сообщалось, что в Эритрее работает ПАО "Камаз", поставляя свою продукцию в эту страну, группа "ГПБ (Газпромбанк) Глобал Ресорсиз", которая налаживает сотрудничество в банковской сфере. Ведется переговорный процесс о создании логистического центра в одном из портов Эритреи. В 1997 году между двумя странами было подписано межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.Подписан договор о сотрудничестве между портами Массауа и Севастополя. Поддерживаются культурные связи. Асмэра и Екатеринбург, а также Массауа и Севастополь являются городами-побратимами.В ноябре 2009 года на одной из главных площадей Асмэры был открыт памятник великому русскому поэту Александру Пушкину. Эритрею с гастролями посещали ансамбль народных инструментов "Изумруд" и солисты Свердловского государственного академического Театра Музыкальной Комедии и Уральского народного хора, государственный академический русский народный ансамбль "Россия" им. Людмилы Зыкиной. Развиваются контакты в сфере образования. С 2015 года Россия и Эритрея восстановили подготовку высококвалифицированных эритрейских кадров в российских вузах. В настоящее время в России в различных вузах обучается более 100 студентов. На будущие учебные группы Россия выделяет 22 стипендии. Россия оказывает гуманитарную помощь Асмэре. В 2000 и 2003 годах по линии МЧС в Эритрею были направлены палатки, одеяла и продукты питания; в 2011 году содействие было оказано через российский взнос в ЮНИСЕФ на обеспечение водоснабжения и санитарно-гигиенических норм на Африканском Роге.В марте 2021 года министр спорта РФ принял решение оказать помощь эритрейским спортсменам в виде направления в Асмэру партии вакцины "Спутник V". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, эритрея, россия