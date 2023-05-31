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"Они плохо понимают Путина". На Украине прокомментировали атаку на Москву
"Они плохо понимают Путина". На Украине прокомментировали атаку на Москву - РИА Новости, 31.05.2023
"Они плохо понимают Путина". На Украине прокомментировали атаку на Москву
Атака беспилотников на Москву послужила Киеву средством отвлечения от неудач ВСУ, написал в Twitter украинский режиссер Игорь Лопатенок. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T02:46
2023-05-31T02:46
2023-05-31T07:30
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сергей собянин
игорь лопатенок
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Атака беспилотников на Москву послужила Киеву средством отвлечения от неудач ВСУ, написал в Twitter украинский режиссер Игорь Лопатенок."Мне кажется, украинскому нацистскому режиму было крайне необходимо отвлечь СМИ по всему миру от потери второй батареи Patriot и обещанного контрнаступления, которое никак не начнется", — заявил Лопатенок.Режиссер также предположил, что Киев явно намеревался спровоцировать Россию на "более активные и менее сдержанные действия" под руководством Ми-6 и ЦРУ. Эти службы, по его мнению, в очередной раз подтвердили, что "плохо знают Путина".Во вторник утром Украина попыталась атаковать дронами гражданские объекты в Москве. По данным Минобороны, для этого использовали восемь беспилотников самолетного типа. Пять из них в Подмосковье сбил зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С", еще три удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Эти аппараты отклонились от назначенных целей. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, дроны повредили фасады нескольких жилых домов. К врачам обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. СК возбудил уголовное дело о теракте.В тот же день министр обороны Сергей Шойгу заявил о поражении ЗРК Patriot в Киеве.
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технологии, в мире, украина, москва, киев, сергей собянин, игорь лопатенок, вооруженные силы украины, twitter, центральное разведывательное управление (цру), атака украинских беспилотников на москву
Технологии, В мире, Украина, Москва, Киев, Сергей Собянин, Игорь Лопатенок, Вооруженные силы Украины, Twitter, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Специальная военная операция на Украине, Атака украинских беспилотников на Москву
"Они плохо понимают Путина". На Украине прокомментировали атаку на Москву
Украинский режиссер Лопатенок назвал атаку на Москву провокацией нацистского режима Киева