https://ria.ru/20230531/ataka-1875216360.html

"Они плохо понимают Путина". На Украине прокомментировали атаку на Москву

"Они плохо понимают Путина". На Украине прокомментировали атаку на Москву - РИА Новости, 31.05.2023

"Они плохо понимают Путина". На Украине прокомментировали атаку на Москву

Атака беспилотников на Москву послужила Киеву средством отвлечения от неудач ВСУ, написал в Twitter украинский режиссер Игорь Лопатенок. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T02:46

2023-05-31T02:46

2023-05-31T07:30

технологии

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киев

сергей собянин

игорь лопатенок

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Атака беспилотников на Москву послужила Киеву средством отвлечения от неудач ВСУ, написал в Twitter украинский режиссер Игорь Лопатенок."Мне кажется, украинскому нацистскому режиму было крайне необходимо отвлечь СМИ по всему миру от потери второй батареи Patriot и обещанного контрнаступления, которое никак не начнется", — заявил Лопатенок.Режиссер также предположил, что Киев явно намеревался спровоцировать Россию на "более активные и менее сдержанные действия" под руководством Ми-6 и ЦРУ. Эти службы, по его мнению, в очередной раз подтвердили, что "плохо знают Путина".Во вторник утром Украина попыталась атаковать дронами гражданские объекты в Москве. По данным Минобороны, для этого использовали восемь беспилотников самолетного типа. Пять из них в Подмосковье сбил зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С", еще три удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Эти аппараты отклонились от назначенных целей. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, дроны повредили фасады нескольких жилых домов. К врачам обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. СК возбудил уголовное дело о теракте.В тот же день министр обороны Сергей Шойгу заявил о поражении ЗРК Patriot в Киеве.

https://ria.ru/20230530/ataki-1875203944.html

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технологии, в мире, украина, москва, киев, сергей собянин, игорь лопатенок, вооруженные силы украины, twitter, центральное разведывательное управление (цру), атака украинских беспилотников на москву