https://ria.ru/20230530/zaes-1875202130.html

Гросси призвал минимизировать вероятность катастрофы на Запорожской АЭС

Гросси призвал минимизировать вероятность катастрофы на Запорожской АЭС - РИА Новости, 30.05.2023

Гросси призвал минимизировать вероятность катастрофы на Запорожской АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая в СБ ООН во вторник, призвал сделать все, чтобы минимизировать... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T22:47

2023-05-30T22:47

2023-05-30T22:47

в мире

энергодар

магатэ

рафаэль гросси

оон

запорожская аэс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813833770_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_fde93573ef17737dfd66ea3e3da13b2f.jpg

ООН, 30 мая - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая в СБ ООН во вторник, призвал сделать все, чтобы минимизировать возможность ядерного инцидента на Запорожской АЭС. По словам Гросси, недавняя, уже седьмая по счету авария произошла всего неделю назад. "Нам повезло, что ядерная авария еще не произошла. Как я сказал на Совете управляющих МАГАТЭ в марте, "мы бросаем кости", и если так будет продолжаться, то однажды наша удача закончится. Поэтому мы все должны сделать все, что в наших силах, чтобы свести к минимуму вероятность этого", - заявил Гросси во время выступления в СБ ООН. Во вторник в СБ ООН проходит заседание, на котором гендиректор МАГАТЭ представил свои принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230530/bezopasnost-1875201776.html

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

энергодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, энергодар, магатэ, рафаэль гросси, оон, запорожская аэс, россия