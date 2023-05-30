https://ria.ru/20230530/zaes-1875202130.html
Гросси призвал минимизировать вероятность катастрофы на Запорожской АЭС
Гросси призвал минимизировать вероятность катастрофы на Запорожской АЭС - РИА Новости, 30.05.2023
Гросси призвал минимизировать вероятность катастрофы на Запорожской АЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая в СБ ООН во вторник, призвал сделать все, чтобы минимизировать... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T22:47
2023-05-30T22:47
2023-05-30T22:47
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ООН, 30 мая - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая в СБ ООН во вторник, призвал сделать все, чтобы минимизировать возможность ядерного инцидента на Запорожской АЭС. По словам Гросси, недавняя, уже седьмая по счету авария произошла всего неделю назад. "Нам повезло, что ядерная авария еще не произошла. Как я сказал на Совете управляющих МАГАТЭ в марте, "мы бросаем кости", и если так будет продолжаться, то однажды наша удача закончится. Поэтому мы все должны сделать все, что в наших силах, чтобы свести к минимуму вероятность этого", - заявил Гросси во время выступления в СБ ООН. Во вторник в СБ ООН проходит заседание, на котором гендиректор МАГАТЭ представил свои принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230530/bezopasnost-1875201776.html
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в мире, энергодар, магатэ, рафаэль гросси, оон, запорожская аэс, россия
В мире, Энергодар, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, ООН, Запорожская АЭС, Россия
Гросси призвал минимизировать вероятность катастрофы на Запорожской АЭС
Гросси в СБ ООН призвал сделать все, чтобы минимизировать вероятность катастрофы на ЗАЭС
ООН, 30 мая - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая в СБ ООН во вторник, призвал сделать все, чтобы минимизировать возможность ядерного инцидента на Запорожской АЭС.
По словам Гросси, недавняя, уже седьмая по счету авария произошла всего неделю назад.
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"Нам повезло, что ядерная авария еще не произошла. Как я сказал на Совете управляющих МАГАТЭ в марте, "мы бросаем кости", и если так будет продолжаться, то однажды наша удача закончится. Поэтому мы все должны сделать все, что в наших силах, чтобы свести к минимуму вероятность этого", - заявил Гросси во время выступления в СБ ООН.
Во вторник в СБ ООН проходит заседание, на котором гендиректор МАГАТЭ представил свои принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
– на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу
говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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