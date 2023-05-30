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Гросси назвал ситуацию с обеспечением безопасности ЗАЭС крайне хрупкой
Гросси назвал ситуацию с обеспечением безопасности ЗАЭС крайне хрупкой - РИА Новости, 30.05.2023
Гросси назвал ситуацию с обеспечением безопасности ЗАЭС крайне хрупкой
Новости. Ситуация с обеспечением ядерной безопасности Запорожской АЭС остается крайне хрупкой и опасной из-за риска боевых действий, заявил гендиректор... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T22:15
2023-05-30T22:15
2023-05-30T22:24
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ООН, 30 мая - РИА Новости. Новости. Ситуация с обеспечением ядерной безопасности Запорожской АЭС остается крайне хрупкой и опасной из-за риска боевых действий, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси."Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС, в частности, продолжает оставаться крайне хрупкой и опасной", - заявил Гросси, выступая в СБ ООН.Во вторник в СБ ООН проходит заседание, на котором гендиректор МАГАТЭ представил свои принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230530/zelenskiy-1875198930.html
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В мире, ООН, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Запорожская область, Россия, Энергодар
Гросси назвал ситуацию с обеспечением безопасности ЗАЭС крайне хрупкой
Гросси: ситуация с обеспечением ядерной безопасности ЗАЭС остается крайне хрупкой