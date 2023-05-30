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ООН выступила за максимальное обеспечение безопасности Запорожской АЭС
ООН выступила за максимальное обеспечение безопасности Запорожской АЭС - РИА Новости, 30.05.2023
ООН выступила за максимальное обеспечение безопасности Запорожской АЭС
ООН выступает за максимальное обеспечение безопасности Запорожской АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T21:01
2023-05-30T21:01
2023-05-30T21:01
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ООН, 30 мая – РИА Новости. ООН выступает за максимальное обеспечение безопасности Запорожской АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. "Наша позиция заключается в том, что ее (Запорожской АЭС – ред.) безопасность следует обеспечивать настолько, насколько это возможно", - сказал Дюжаррик. Во вторник в СБ ООН пройдет заседание, на котором гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, как ожидается, представит свои принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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В мире, Энергодар, Россия, Стефан Дюжаррик, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, ООН, МАГАТЭ
ООН выступила за максимальное обеспечение безопасности Запорожской АЭС
Офис Гутерреша: ООН выступает за максимальное обеспечение безопасности Запорожской АЭС