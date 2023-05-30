https://ria.ru/20230530/yuar-1874989424.html

МИД ЮАР гарантирует иммунитет участникам саммита БРИКС

МИД ЮАР гарантирует иммунитет участникам саммита БРИКС - РИА Новости, 30.05.2023

МИД ЮАР гарантирует иммунитет участникам саммита БРИКС

Министерство иностранных дел ЮАР гарантирует предоставление дипломатического иммунитета участникам встречи министров в июне и саммита БРИКС в августе в стране,... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T09:54

2023-05-30T09:54

2023-05-30T09:54

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россия

юар

кейптаун

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дмитрий песков

международный уголовный суд

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел ЮАР гарантирует предоставление дипломатического иммунитета участникам встречи министров в июне и саммита БРИКС в августе в стране, следует из заявления МИД Южно-Африканской Республики. "В соответствии с возложенными на меня полномочиями... настоящим я признаю министерскую встречу БРИКС, которая состоится в Кейптауне, Южная Африка, с 1 по 2 июня 2023 года, и 15-й саммит БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге, Южная Африка, с 22 по 24 августа 2023 года, для целей предоставления иммунитетов и привилегий, предусмотренных в разделе 6(1)(а) указанного Закона", - говорится в заявлении главы МИД ЮАР Наледи Пандор, опубликованном в правительственном вестнике. Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что власти республики рассмотрят вопрос о выходе из состава МУС в соответствии с решением правящей партии "Африканский национальный конгресс". Позднее в администрации президента страны слова Рамафосы и сделанное по этому поводу заявление правящей партии Африканский национальный конгресс назвали "ошибочными". В августе в ЮАР состоится саммит БРИКС. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявил о наличии приглашения на саммит для российского лидера. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что МУС - ограниченная по составу, сторонняя для ООН структура, в которой не участвуют многие государства. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Захарова также отмечала, что высшие должностные лица государств имеют иммунитет перед решениями МУС, а Россия никогда не являлась его участницей и не будет с ним сотрудничать, его действия в отношении РФ являются "юридически ничтожными".

https://ria.ru/20230528/yuar-1874649595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, юар, кейптаун, сирил рамафоса, владимир путин, дмитрий песков, международный уголовный суд, брикс, африканский национальный конгресс