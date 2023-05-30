https://ria.ru/20230530/ugrozy-1875206313.html

Небензя: Россия прилагала все усилия для предотвращения угроз ЗАЭС

Небензя: Россия прилагала все усилия для предотвращения угроз ЗАЭС - РИА Новости, 30.05.2023

Небензя: Россия прилагала все усилия для предотвращения угроз ЗАЭС

Россия прилагала максимальные усилия с начала конфликта для предотвращения угроз безопасности Запорожской АЭС, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T23:28

2023-05-30T23:28

2023-05-30T23:28

в мире

россия

энергодар

киев

рафаэль гросси

василий небензя

запорожская аэс

оон

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ООН, 30 мая – РИА Новости. Россия прилагала максимальные усилия с начала конфликта для предотвращения угроз безопасности Запорожской АЭС, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Россия с самого начала при поддержке руководства агентства прилагала все возможные усилия, направленные на предотвращение угроз безопасности Запорожской АЭС, создаваемых режимом Зеленского и его западными кураторами", - сказал Небензя. По его словам, анонсированная осенью 2022 года гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси инициатива о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности АЭС содержала ряд важных элементов, выполнение которых бы содействовало прекращению украинских атак на ЗАЭС, а также недопущению возникновения аварийной ситуации. "Однако из-за недоговороспособности Киева и его нежелания взять на себя обязательство не обстреливать ЗАЭС реализовать данную инициативу так и не удалось", - добавил Небензя. Во вторник в СБ ООН проходит заседание, на котором гендиректор МАГАТЭ представил свои принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230420/ultimatum-1866468711.html

https://ria.ru/20230530/magate-1875204522.html

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