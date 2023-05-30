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Слава вышла на связь с поклонниками после госпитализации - РИА Новости, 30.05.2023
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Шоубиз
 
18:39 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/slava-1875157320.html
Слава вышла на связь с поклонниками после госпитализации
Слава вышла на связь с поклонниками после госпитализации - РИА Новости, 30.05.2023
Слава вышла на связь с поклонниками после госпитализации
Певица Слава (Анастасия Сланевская) вышла на связь с поклонниками на своей странице в соцсети после госпитализации и рассказала о самочувствии. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:39
2023-05-30T18:39
шоубиз
певица слава (анастасия сланевская)
знаменитости
здоровье
музыка
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МОСКВА, 30 май – РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) вышла на связь с поклонниками на своей странице в соцсети после госпитализации и рассказала о самочувствии. "Со мной все в порядке. Извините, что заставила вас нервничать. У меня затяжной бронхит, который я переносила на ногах. Меня госпитализировали. Была высокая температура. Я сбежала из больницы. Мне сказали, что через два дня встану на ноги", – поделилась исполнительница. Ранее концертный директор знаменитости Николай Макаров сообщил РИА Новости о госпитализации Славы. Он уточнил, что ее состояние некритичное. Однако ей пришлось отменить съемки из-за проблем со здоровьем. Певица не в первый раз попала в больницу. В 2020 году она перенесла операцию на руке после того, как неудачно упала и сломала плечо. Из-за травмы артистка пропустила ежегодную церемонию награждения премией "Золотой граммофон".
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певица слава (анастасия сланевская), знаменитости, здоровье, музыка
Шоубиз, Певица Слава (Анастасия Сланевская), Знаменитости, Здоровье, Музыка
Слава вышла на связь с поклонниками после госпитализации

Слава сбежала из больницы и рассказала о своем самочувствии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЦеремония вручения премии "Шансон года"
Церемония вручения премии Шансон года - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 май – РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) вышла на связь с поклонниками на своей странице в соцсети после госпитализации и рассказала о самочувствии.
© Слава Слава после госпитализации
Слава после госпитализации
© Слава
Слава после госпитализации
«
"Со мной все в порядке. Извините, что заставила вас нервничать. У меня затяжной бронхит, который я переносила на ногах. Меня госпитализировали. Была высокая температура. Я сбежала из больницы. Мне сказали, что через два дня встану на ноги", – поделилась исполнительница.
Ранее концертный директор знаменитости Николай Макаров сообщил РИА Новости о госпитализации Славы. Он уточнил, что ее состояние некритичное. Однако ей пришлось отменить съемки из-за проблем со здоровьем.
Певица не в первый раз попала в больницу. В 2020 году она перенесла операцию на руке после того, как неудачно упала и сломала плечо. Из-за травмы артистка пропустила ежегодную церемонию награждения премией "Золотой граммофон".
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ШоубизПевица Слава (Анастасия Сланевская)ЗнаменитостиЗдоровьеМузыка
 
 
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