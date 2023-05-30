https://ria.ru/20230530/slava-1875157320.html

Слава вышла на связь с поклонниками после госпитализации

Слава вышла на связь с поклонниками после госпитализации - РИА Новости, 30.05.2023

Слава вышла на связь с поклонниками после госпитализации

Певица Слава (Анастасия Сланевская) вышла на связь с поклонниками на своей странице в соцсети после госпитализации и рассказала о самочувствии. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T18:39

2023-05-30T18:39

2023-05-30T18:39

шоубиз

певица слава (анастасия сланевская)

знаменитости

здоровье

музыка

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МОСКВА, 30 май – РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) вышла на связь с поклонниками на своей странице в соцсети после госпитализации и рассказала о самочувствии. "Со мной все в порядке. Извините, что заставила вас нервничать. У меня затяжной бронхит, который я переносила на ногах. Меня госпитализировали. Была высокая температура. Я сбежала из больницы. Мне сказали, что через два дня встану на ноги", – поделилась исполнительница. Ранее концертный директор знаменитости Николай Макаров сообщил РИА Новости о госпитализации Славы. Он уточнил, что ее состояние некритичное. Однако ей пришлось отменить съемки из-за проблем со здоровьем. Певица не в первый раз попала в больницу. В 2020 году она перенесла операцию на руке после того, как неудачно упала и сломала плечо. Из-за травмы артистка пропустила ежегодную церемонию награждения премией "Золотой граммофон".

https://ria.ru/20230506/petrosyan-1870214216.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

певица слава (анастасия сланевская), знаменитости, здоровье, музыка