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https://ria.ru/20201215/slava-1589295111.html
"Я не чувствую руку": Слава рассказала о состоянии после операции
"Я не чувствую руку": Слава рассказала о состоянии после операции
Певица Слава (Анастасия Сланевская) разместила в Instagram несколько сторис, в которых рассказала, как чувствует себя после перенесенной операции на руке... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T20:25
2020-12-15T20:25
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) разместила в Instagram несколько сторис, в которых рассказала, как чувствует себя после перенесенной операции на руке. Недавно стало известно, что исполнительница упала и сломала плечо. "Меня прооперировали. Операция прошла успешно. Голоса пока нет из-за наркоза. Еще немного "балдею". Больно, конечно", — поделилась ощущениями Слава.Затем певица процитировала строчку из своего хита "Одиночество": "Я не чувствую руку" и сказала, что после этой истории следующую песню посвятит свадьбе, юбилею или какому-то радостному событию. Ранее СМИ писали, что артистка сломала руку, когда упала возле своего загородного дома.Однако тогда Слава подумала, что это просто ушиб. Но после того, как певица потеряла сознание, ее госпитализировали. Медики диагностировали перелом со смещением. Из-за полученной травмы исполнительница была вынуждена пропустить ежегодную церемонию награждения премией "Золотой граммофон".
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знаменитости, звезды, певица слава (анастасия сланевская)

"Я не чувствую руку": Слава рассказала о состоянии после операции

20:25 15.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПевица Слава перед церемонией награждения XII премии в области популярной музыки "Муз-ТВ-2014. Эволюция" в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве
Певица Слава перед церемонией награждения XII премии в области популярной музыки Муз-ТВ-2014. Эволюция в спорткомплексе Олимпийский в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) разместила в Instagram несколько сторис, в которых рассказала, как чувствует себя после перенесенной операции на руке. Недавно стало известно, что исполнительница упала и сломала плечо.
© Фото : nastya_slava Скрин сторис из инстаграма певицы Славы
Скрин сторис из инстаграма певицы Славы - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : nastya_slava
Скрин сторис из инстаграма певицы Славы
"Меня прооперировали. Операция прошла успешно. Голоса пока нет из-за наркоза. Еще немного "балдею". Больно, конечно", — поделилась ощущениями Слава.
Затем певица процитировала строчку из своего хита "Одиночество": "Я не чувствую руку" и сказала, что после этой истории следующую песню посвятит свадьбе, юбилею или какому-то радостному событию.

"Как в песне поется, так все и идет, похоже. Напишу самую позитивную песню на свете, потом буду веселиться и радоваться", — добавила Слава.

Ранее СМИ писали, что артистка сломала руку, когда упала возле своего загородного дома.
Однако тогда Слава подумала, что это просто ушиб. Но после того, как певица потеряла сознание, ее госпитализировали. Медики диагностировали перелом со смещением.
Из-за полученной травмы исполнительница была вынуждена пропустить ежегодную церемонию награждения премией "Золотой граммофон".
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