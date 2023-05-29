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Певицу Славу госпитализировали - РИА Новости, 29.05.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:30 29.05.2023 (обновлено: 19:32 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/slava-1874877889.html
Певицу Славу госпитализировали
Певицу Славу госпитализировали - РИА Новости, 29.05.2023
Певицу Славу госпитализировали
Российскую певицу Славу госпитализировали из-за плохого самочувствия, сообщил РИА Новости ее концертный директор Николай Макаров. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:30
2023-05-29T19:32
певица слава (анастасия сланевская)
россия
шоу-бизнес
шоубиз
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российскую певицу Славу госпитализировали из-за плохого самочувствия, сообщил РИА Новости ее концертный директор Николай Макаров."В больнице она. Ее госпитализировали, чтобы анализы взять, посмотреть, что с ней", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что состояние артистки некритичное: поднялась температура и появилась тошнота. Певицу доставили в больницу, где врачи рекомендовали ей пройти обследование, уточнил Макаров.
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певица слава (анастасия сланевская), россия, шоу-бизнес
Певица Слава (Анастасия Сланевская), Россия, Шоу-бизнес, Шоубиз
Певицу Славу госпитализировали

Директор певицы Славы Макаров сообщил о госпитализации артистки с температурой и тошнотой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Слава
Певица Слава - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Слава. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российскую певицу Славу госпитализировали из-за плохого самочувствия, сообщил РИА Новости ее концертный директор Николай Макаров.
"В больнице она. Ее госпитализировали, чтобы анализы взять, посмотреть, что с ней", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что состояние артистки некритичное: поднялась температура и появилась тошнота. Певицу доставили в больницу, где врачи рекомендовали ей пройти обследование, уточнил Макаров.
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ШоубизПевица Слава (Анастасия Сланевская)РоссияШоу-бизнес
 
 
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