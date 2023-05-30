https://ria.ru/20230530/pvo-1875002996.html

Зеленский попросил Южную Корею предоставить Киеву системы ПВО

Зеленский попросил Южную Корею предоставить Киеву системы ПВО - РИА Новости, 30.05.2023

Зеленский попросил Южную Корею предоставить Киеву системы ПВО

Киев знает, что Южная Корея ограничена в вопросах поставок Украине вооружений, но просит предоставить системы противовоздушной обороны и оборудование для защиты РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T10:26

2023-05-30T10:26

2023-05-30T10:27

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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СЕУЛ, 30 мая - РИА Новости. Киев знает, что Южная Корея ограничена в вопросах поставок Украине вооружений, но просит предоставить системы противовоздушной обороны и оборудование для защиты энергосистем, а также помочь с системой раннего предупреждения о российских авиаударах, заявил Владимир Зеленский в интервью южнокорейской газете "Чосон Ильбо". Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел свою первую личную встречу с Зеленским на полях саммита G7 в японской Хиросиме 21 мая, переговоры были организованы по просьбе Зеленского. Президентская администрация Республики Корея сообщила, что Юн Сок Ёль по итогам встречи пообещал Киеву дополнительную помощь, в частности оборудование для разминирования и машины скорой помощи. Также стало известно, что Зеленский передал южнокорейскому президенту список предметов желаемой помощи, а именно нелетальных вооружений. "Я знаю, что существует ряд ограничений в том, что касается поддержки оружием. Однако я думаю, что эти принципы Южной Кореи не должны применяться по отношению к системам обороны и средствам защиты энергосистем, которые Южная Корея пока не поставляет. Системы противовоздушной обороны - это не оружие, а чисто оборонительное оборудование. Для восстановления Украины необходим "небесный щит". Мы очень хотим, чтобы Южная Корея поддержала нас в этой области. Кроме того, существует система раннего предупреждения, которая предупреждает о российских авиаударах, и в этой области нам нужна помощь Южной Кореи", - заявил Зеленский. Кроме того, он выразил благодарность за обещание предоставить Украине оборудование для разминирования. Зеленский также заявил, что "Украина похожа на Южную Корею 70 лет назад", когда та нуждалась в помощи других стран, благодаря которой и "родилась свободная, демократическая и процветающая Корея". Украина уже не раз просила Южную Корею помочь ей оружием, но Сеул продолжает придерживаться позиции невозможности поставки Киеву летальных вооружений, хотя и оказывал Украине гуманитарную помощь. Президент Юн Сок Ёль 16 мая встретился с посетившей Южную Корею супругой Зеленского Еленой и заявил, что Сеул будет оказывать активную помощь Киеву в тесной координации с международным сообществом. Супруга Зеленского заявила на встрече, что понимает сложности Южной Кореи с поставками летальных вооружений, и запросила нелетальную помощь, рассказали южнокорейским СМИ источники в администрации президента. При этом сама Зеленская в своем телеграм-канале написала, что на встрече с Юн Сок Ёлем просила Южную Корею помочь Украине технологиями, а также упомянула потребность в средствах ПВО. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что решение Южной Кореи поставлять оружие на Украину разрушит российско-южнокорейские отношения. В посольстве России в республике подчеркивали, что подобное обрушение затронет все сферы взаимодействия двух стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что любые поставки вооружений Киеву, откуда бы они ни исходили, рассматриваются как откровенно враждебный антироссийский акт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230521/pomosch-1873279209.html

https://ria.ru/20230520/pvo-1873176642.html

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867306631.html

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