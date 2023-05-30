https://ria.ru/20230530/priamure-1874970844.html

В Приамурье создадут межвузовский кампус мирового уровня

В Приамурье создадут межвузовский кампус мирового уровня - РИА Новости, 30.05.2023

В Приамурье создадут межвузовский кампус мирового уровня

Создание межвузовского кампуса мирового уровня может войти в мастер-план города, получить поддержку президента планируется после защиты проекта на Восточном... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T09:06

2023-05-30T09:06

2023-05-30T09:06

амурская область

благовещенск

амурская область

василий орлов (губернатор)

владивосток

максим орешкин

амурский государственный университет

российская академия наук

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая - РИА Новости. Создание межвузовского кампуса мирового уровня может войти в мастер-план города, получить поддержку президента планируется после защиты проекта на Восточном экономическом форуме, сообщает правительство Амурской области в Telegram-канале. Как уточнили на заседании в правительстве, такой объект планируется разместить на территории Амурского государственного университета. Возможность участия Благовещенска появилась в рамках нацпроекта "Наука и университеты", по которому и будет реализовываться строительство межвузовских кампусов. "Возможность участия Благовещенска в этом проекте мы обсудили с помощником президента Максимом Орешкиным. Кампус будет использоваться не только амурскими вузами, но и Дальневосточным отделением Российской академии наук. Защита проекта должна пройти в начале сентября на ВЭФ во Владивостоке. Если мы сможем заручиться поддержкой президента, то кампус будет включен в мастер-план Благовещенска", - рассказал губернатор Василий Орлов. Глава региона уже поручил в ближайшее время проработать концепцию амурского кампуса на базе АмГУ: определиться с участниками проекта, какие объекты они хотят разместить на территории кампуса, их площади, количество, где будут расположены, а также рассчитать примерную стоимость. "Этот вопрос - стратегический. Без такого кампуса система высшего образования Амурской области значительно уступит в конкурентной среде нашим соседями - Хабаровскому и Приморскому краям. Строительство межвузовского кампуса мирового уровня в Благовещенске - проект, который принципиально изменит жизнь в области", - сказал Орлов. Пo поручению пpeзидeнта Владимира Путина, дo 20З0 гoдa в cтpaнe дoлжнa быть coздaнa на базе крупных высших учебных заведений ceть yнивepcитeтcкиx кaмпycoв миpoвoгo ypoвня. Это студенческие городки, где молодые ученые получат все необходимое для учебы, отдыха и работы в современных лабораториях и на площадках для стартапов. На федеральном уровне было поддержано создание кампусов в таких дальневосточных городах, как Улан - Удэ, Хабаровск, Владивосток.

https://ria.ru/20230524/universitet-1873766617.html

https://ria.ru/20230417/kampus-1865895131.html

благовещенск

амурская область

владивосток

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благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор), владивосток, максим орешкин, амурский государственный университет, российская академия наук