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В Приамурье создадут межвузовский кампус мирового уровня - РИА Новости, 30.05.2023
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Амурская область
Амурская область
 
09:06 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/priamure-1874970844.html
В Приамурье создадут межвузовский кампус мирового уровня
В Приамурье создадут межвузовский кампус мирового уровня - РИА Новости, 30.05.2023
В Приамурье создадут межвузовский кампус мирового уровня
Создание межвузовского кампуса мирового уровня может войти в мастер-план города, получить поддержку президента планируется после защиты проекта на Восточном... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T09:06
2023-05-30T09:06
амурская область
благовещенск
амурская область
василий орлов (губернатор)
владивосток
максим орешкин
амурский государственный университет
российская академия наук
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая - РИА Новости. Создание межвузовского кампуса мирового уровня может войти в мастер-план города, получить поддержку президента планируется после защиты проекта на Восточном экономическом форуме, сообщает правительство Амурской области в Telegram-канале. Как уточнили на заседании в правительстве, такой объект планируется разместить на территории Амурского государственного университета. Возможность участия Благовещенска появилась в рамках нацпроекта "Наука и университеты", по которому и будет реализовываться строительство межвузовских кампусов. "Возможность участия Благовещенска в этом проекте мы обсудили с помощником президента Максимом Орешкиным. Кампус будет использоваться не только амурскими вузами, но и Дальневосточным отделением Российской академии наук. Защита проекта должна пройти в начале сентября на ВЭФ во Владивостоке. Если мы сможем заручиться поддержкой президента, то кампус будет включен в мастер-план Благовещенска", - рассказал губернатор Василий Орлов. Глава региона уже поручил в ближайшее время проработать концепцию амурского кампуса на базе АмГУ: определиться с участниками проекта, какие объекты они хотят разместить на территории кампуса, их площади, количество, где будут расположены, а также рассчитать примерную стоимость. "Этот вопрос - стратегический. Без такого кампуса система высшего образования Амурской области значительно уступит в конкурентной среде нашим соседями - Хабаровскому и Приморскому краям. Строительство межвузовского кампуса мирового уровня в Благовещенске - проект, который принципиально изменит жизнь в области", - сказал Орлов. Пo поручению пpeзидeнта Владимира Путина, дo 20З0 гoдa в cтpaнe дoлжнa быть coздaнa на базе крупных высших учебных заведений ceть yнивepcитeтcкиx кaмпycoв миpoвoгo ypoвня. Это студенческие городки, где молодые ученые получат все необходимое для учебы, отдыха и работы в современных лабораториях и на площадках для стартапов. На федеральном уровне было поддержано создание кампусов в таких дальневосточных городах, как Улан - Удэ, Хабаровск, Владивосток.
https://ria.ru/20230524/universitet-1873766617.html
https://ria.ru/20230417/kampus-1865895131.html
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благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор), владивосток, максим орешкин, амурский государственный университет, российская академия наук
Амурская область, Благовещенск, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Владивосток, Максим Орешкин, Амурский государственный университет, Российская академия наук
В Приамурье создадут межвузовский кампус мирового уровня

В Благовещенске Амурской области создадут межвузовский кампус мирового уровня

© Официальный Telegram-канал Правительства Амурской областиЗдание Амурского Государственного Университета
Здание Амурского Государственного Университета
© Официальный Telegram-канал Правительства Амурской области
Здание Амурского Государственного Университета
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая - РИА Новости. Создание межвузовского кампуса мирового уровня может войти в мастер-план города, получить поддержку президента планируется после защиты проекта на Восточном экономическом форуме, сообщает правительство Амурской области в Telegram-канале.
Как уточнили на заседании в правительстве, такой объект планируется разместить на территории Амурского государственного университета. Возможность участия Благовещенска появилась в рамках нацпроекта "Наука и университеты", по которому и будет реализовываться строительство межвузовских кампусов.
Вид на город Хабаровск - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Передовые практики харбинского вуза используют в кампусе Хабаровска
24 мая, 07:06
"Возможность участия Благовещенска в этом проекте мы обсудили с помощником президента Максимом Орешкиным. Кампус будет использоваться не только амурскими вузами, но и Дальневосточным отделением Российской академии наук. Защита проекта должна пройти в начале сентября на ВЭФ во Владивостоке. Если мы сможем заручиться поддержкой президента, то кампус будет включен в мастер-план Благовещенска", - рассказал губернатор Василий Орлов.
Глава региона уже поручил в ближайшее время проработать концепцию амурского кампуса на базе АмГУ: определиться с участниками проекта, какие объекты они хотят разместить на территории кампуса, их площади, количество, где будут расположены, а также рассчитать примерную стоимость.
«
"Этот вопрос - стратегический. Без такого кампуса система высшего образования Амурской области значительно уступит в конкурентной среде нашим соседями - Хабаровскому и Приморскому краям. Строительство межвузовского кампуса мирового уровня в Благовещенске - проект, который принципиально изменит жизнь в области", - сказал Орлов.
Пo поручению пpeзидeнта Владимира Путина, дo 20З0 гoдa в cтpaнe дoлжнa быть coздaнa на базе крупных высших учебных заведений ceть yнивepcитeтcкиx кaмпycoв миpoвoгo ypoвня. Это студенческие городки, где молодые ученые получат все необходимое для учебы, отдыха и работы в современных лабораториях и на площадках для стартапов. На федеральном уровне было поддержано создание кампусов в таких дальневосточных городах, как Улан - Удэ, Хабаровск, Владивосток.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Межвузовский кампус в Тюмени даст синергетический эффект, заявил Моор
17 апреля, 18:25
 
Амурская областьБлаговещенскАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)ВладивостокМаксим ОрешкинАмурский государственный университетРоссийская академия наук
 
 
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