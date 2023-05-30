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Россияне назвали самые желанные направления для отдыха в стране - РИА Новости, 30.05.2023
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Туризм
 
13:16 30.05.2023 (обновлено: 13:17 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/otdykh-1875041327.html
Россияне назвали самые желанные направления для отдыха в стране
Россияне назвали самые желанные направления для отдыха в стране - РИА Новости, 30.05.2023
Россияне назвали самые желанные направления для отдыха в стране
Россияне, выбирая из регионов страны, предпочли бы отдых в Крыму, на Байкале и на Алтае, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:16
2023-05-30T13:17
туризм
новости - туризм
байкал
краснодарский край
санкт-петербург
вциом
отдых в россии
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россияне, выбирая из регионов страны, предпочли бы отдых в Крыму, на Байкале и на Алтае, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет. Россияне рассказали, в каких регионах страны они предпочли бы отдыхать, если бы у них были необходимые средства и время. Самым популярным ответом оказался Крым (22 процента). По 14 процентов голосов набрали Байкал и Алтай. Также среди популярных ответов – Краснодарский край (11 процентов), Санкт-Петербург и Ленинградская область (11 процентов), Сочи и Черное море (по 10 процентов). Реже респонденты выбирали Кавказ и Минеральные воды (шесть процентов), Камчатку (шесть процентов), Карелию, Дальний Восток и Москву и Московскую область (по пять процентов).
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краснодарский край
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новости - туризм, байкал, краснодарский край, санкт-петербург, вциом, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Байкал, Краснодарский край, Санкт-Петербург, ВЦИОМ, отдых в России
Россияне назвали самые желанные направления для отдыха в стране

ВЦИОМ: большинство россиян предпочли бы отдыхать в Крыму, на Байкале и на Алтае

© iStock.com / Vladislav ZolotovЛивадийский дворец в Ялте
Ливадийский дворец в Ялте - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© iStock.com / Vladislav Zolotov
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россияне, выбирая из регионов страны, предпочли бы отдых в Крыму, на Байкале и на Алтае, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет. Россияне рассказали, в каких регионах страны они предпочли бы отдыхать, если бы у них были необходимые средства и время.
Самым популярным ответом оказался Крым (22 процента). По 14 процентов голосов набрали Байкал и Алтай.
Также среди популярных ответов – Краснодарский край (11 процентов), Санкт-Петербург и Ленинградская область (11 процентов), Сочи и Черное море (по 10 процентов). Реже респонденты выбирали Кавказ и Минеральные воды (шесть процентов), Камчатку (шесть процентов), Карелию, Дальний Восток и Москву и Московскую область (по пять процентов).
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ТуризмНовости - ТуризмБайкалКраснодарский крайСанкт-ПетербургВЦИОМотдых в России
 
 
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