https://ria.ru/20230530/otdykh-1875041327.html
Россияне назвали самые желанные направления для отдыха в стране
Россияне назвали самые желанные направления для отдыха в стране - РИА Новости, 30.05.2023
Россияне назвали самые желанные направления для отдыха в стране
Россияне, выбирая из регионов страны, предпочли бы отдых в Крыму, на Байкале и на Алтае, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:16
2023-05-30T13:16
2023-05-30T13:17
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россияне, выбирая из регионов страны, предпочли бы отдых в Крыму, на Байкале и на Алтае, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет. Россияне рассказали, в каких регионах страны они предпочли бы отдыхать, если бы у них были необходимые средства и время. Самым популярным ответом оказался Крым (22 процента). По 14 процентов голосов набрали Байкал и Алтай. Также среди популярных ответов – Краснодарский край (11 процентов), Санкт-Петербург и Ленинградская область (11 процентов), Сочи и Черное море (по 10 процентов). Реже респонденты выбирали Кавказ и Минеральные воды (шесть процентов), Камчатку (шесть процентов), Карелию, Дальний Восток и Москву и Московскую область (по пять процентов).
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новости - туризм, байкал, краснодарский край, санкт-петербург, вциом, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Байкал, Краснодарский край, Санкт-Петербург, ВЦИОМ, отдых в России
Россияне назвали самые желанные направления для отдыха в стране
ВЦИОМ: большинство россиян предпочли бы отдыхать в Крыму, на Байкале и на Алтае