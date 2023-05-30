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Эксперт заявил о прибытии иностранных наемников в Харьков - РИА Новости, 30.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:36 30.05.2023 (обновлено: 08:26 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/naemniki-1874961239.html
Эксперт заявил о прибытии иностранных наемников в Харьков
Эксперт заявил о прибытии иностранных наемников в Харьков - РИА Новости, 30.05.2023
Эксперт заявил о прибытии иностранных наемников в Харьков
В Харьков и его окрестности прибывают подразделения, состоящие из иностранных военных, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T07:36
2023-05-30T08:26
специальная военная операция на украине
харьков
луганская народная республика
в мире
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 30 мая — РИА Новости. В Харьков и его окрестности прибывают подразделения, состоящие из иностранных военных, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.&quot;В город Харьков и его окрестности стали прибывать иностранцы в составе небольших подразделений. Подразделения как смешанные, так и состоящие сугубо из иностранцев&quot;, — сказал он.По словам собеседника агентства, в основном эти иностранцы говорят на английском и польском, но есть также немцы, французы и испанцы.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу оценил число иностранных наемников, воюющих на стороне Киева, в более чем 2,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20230530/naemniki-1874950819.html
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харьков, луганская народная республика, в мире, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Луганская Народная Республика, В мире, Андрей Марочко, Безопасность
Эксперт заявил о прибытии иностранных наемников в Харьков

Марочко: в Харьков прибыли подразделения из иностранных наемников

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов в Харьковской области
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 мая — РИА Новости. В Харьков и его окрестности прибывают подразделения, состоящие из иностранных военных, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«

"В город Харьков и его окрестности стали прибывать иностранцы в составе небольших подразделений. Подразделения как смешанные, так и состоящие сугубо из иностранцев", — сказал он.

По словам собеседника агентства, в основном эти иностранцы говорят на английском и польском, но есть также немцы, французы и испанцы.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу оценил число иностранных наемников, воюющих на стороне Киева, в более чем 2,5 тысячи человек.
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковЛуганская Народная РеспубликаВ миреАндрей МарочкоБезопасность
 
 
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