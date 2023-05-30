Эксперт заявил о прибытии иностранных наемников в Харьков

Марочко: в Харьков прибыли подразделения из иностранных наемников
"В город Харьков и его окрестности стали прибывать иностранцы в составе небольших подразделений. Подразделения как смешанные, так и состоящие сугубо из иностранцев", — сказал он.
"В город Харьков и его окрестности стали прибывать иностранцы в составе небольших подразделений. Подразделения как смешанные, так и состоящие сугубо из иностранцев", — сказал он.
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