https://ria.ru/20230530/khleb-1874966540.html
В Тимирязевской академии разработали хлеб для лечебного питания
В Тимирязевской академии разработали хлеб для лечебного питания - РИА Новости, 30.05.2023
В Тимирязевской академии разработали хлеб для лечебного питания
Ученые РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева разработали хлеб с добавлением люпиновой муки, он полезнее для человеческого организма, чем обычный пшеничный хлеб, и... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T08:29
2023-05-30T08:29
2023-05-30T08:29
наука
россия
здоровье - общество
российский аграрный университет им. к.а.тимирязева (тимирязевская академия)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ученые РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева разработали хлеб с добавлением люпиновой муки, он полезнее для человеческого организма, чем обычный пшеничный хлеб, и подходит для диетического и лечебного питания, рассказали РИА Новости в пресс-службе академии. "В РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева изобрели хлеб, обогащенный растительным белком. Такой продукт подходит для диетического и лечебно-профилактического питания", - сообщили в пресс-службе. Пшеничный хлеб - один из наиболее потребляемых продуктов питания, но его нельзя назвать сбалансированным по пищевой ценности: белок, содержащийся в пшеничной муке, является неполноценным, поэтому весьма актуальным является ее обогащение высокобелковыми компонентами. Рецептуру хлеба, обогащенного растительным белком, разработал научный коллектив под руководством доцента кафедры технологии хранения и переработки плодоовощной и растениеводческой продукции Марата Бегеулова. "В рецептуру хлеба ученые Тимирязевской академии, помимо пшеничной муки, добавили люпиновую муку. Именно она является источником сбалансированных по аминокислотному составу белков, растительных жиров и клетчатки", - сообщили в пресс-службе, подчеркнув, что по качественным характеристикам хлеб с добавлением люпиновой муки не уступает хлебобулочным изделиям из пшеничной муки высшего сорта. "Добавление люпиновой муки делает цвет корки хлеба более привлекательным, а также улучшает полезное воздействие на человеческий организм", - рассказали в пресс-службе. Например, в белке люпина отсутствуют проламины, вызывающие аллергию (глиадин и глютенин), люпиновая мука может являться источником витаминов, макро- и микроэлементов, продукты переработки семян люпина улучшают деятельность пищеварительной системы и снижают содержание холестерина и токсинов в крови. Ученые университета говорят о перспективах этой сельхозкультуры: узколистный люпин отличается скороспелостью и значительной устойчивостью к холодам, а интерес к использованию его семян на пищевые нужды проявляет широкий круг специалистов во всем мире. Сейчас люпин в РФ выращивается только как кормовая культура, в умеренном количестве, поэтому такой хлеб пока может производиться лишь на основе импортной муки. "Чтобы наладить выпуск такого хлеба в промышленных масштабах, перед отечественными селекционерами стоит задача создания новых сортов люпина с пониженным и стабильным содержанием алкалоидов в зерне - для массового производства. Поэтому договоренности с производителями пока нет, но ученые уже работают в направлении развития выпуска такого сырья", - рассказали в академии. Ученые РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева уже получили патент на рецептуру хлеба, обогащенного растительным белком.
https://ria.ru/20230522/oborudovanie-1873312154.html
https://ria.ru/20230521/yogurty-1873222234.html
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россия, здоровье - общество, российский аграрный университет им. к.а.тимирязева (тимирязевская академия)
Наука, Россия, Здоровье - Общество, Российский аграрный университет им. К.А.Тимирязева (Тимирязевская академия)
В Тимирязевской академии разработали хлеб для лечебного питания
Ученые Тимирязевской академии разработали хлеб для лечебного питания на основе люпина
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ученые РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева разработали хлеб с добавлением люпиновой муки, он полезнее для человеческого организма, чем обычный пшеничный хлеб, и подходит для диетического и лечебного питания, рассказали РИА Новости в пресс-службе академии.
«
"В РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева изобрели хлеб, обогащенный растительным белком. Такой продукт подходит для диетического и лечебно-профилактического питания", - сообщили в пресс-службе.
Пшеничный хлеб - один из наиболее потребляемых продуктов питания, но его нельзя назвать сбалансированным по пищевой ценности: белок, содержащийся в пшеничной муке, является неполноценным, поэтому весьма актуальным является ее обогащение высокобелковыми компонентами. Рецептуру хлеба, обогащенного растительным белком, разработал научный коллектив под руководством доцента кафедры технологии хранения и переработки плодоовощной и растениеводческой продукции Марата Бегеулова.
«
"В рецептуру хлеба ученые Тимирязевской академии, помимо пшеничной муки, добавили люпиновую муку. Именно она является источником сбалансированных по аминокислотному составу белков, растительных жиров и клетчатки", - сообщили в пресс-службе, подчеркнув, что по качественным характеристикам хлеб с добавлением люпиновой муки не уступает хлебобулочным изделиям из пшеничной муки высшего сорта.
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"Добавление люпиновой муки делает цвет корки хлеба более привлекательным, а также улучшает полезное воздействие на человеческий организм", - рассказали в пресс-службе. Например, в белке люпина отсутствуют проламины, вызывающие аллергию (глиадин и глютенин), люпиновая мука может являться источником витаминов, макро- и микроэлементов, продукты переработки семян люпина улучшают деятельность пищеварительной системы и снижают содержание холестерина и токсинов в крови.
Ученые университета говорят о перспективах этой сельхозкультуры: узколистный люпин отличается скороспелостью и значительной устойчивостью к холодам, а интерес к использованию его семян на пищевые нужды проявляет широкий круг специалистов во всем мире. Сейчас люпин в РФ
выращивается только как кормовая культура, в умеренном количестве, поэтому такой хлеб пока может производиться лишь на основе импортной муки.
"Чтобы наладить выпуск такого хлеба в промышленных масштабах, перед отечественными селекционерами стоит задача создания новых сортов люпина с пониженным и стабильным содержанием алкалоидов в зерне - для массового производства. Поэтому договоренности с производителями пока нет, но ученые уже работают в направлении развития выпуска такого сырья", - рассказали в академии. Ученые РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева уже получили патент на рецептуру хлеба, обогащенного растительным белком.
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