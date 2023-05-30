https://ria.ru/20230530/buzova-1875107978.html

В Израиле отменили концерты Ольги Бузовой в двух городах

В Израиле отменили концерты Ольги Бузовой в двух городах - РИА Новости, 30.05.2023

В Израиле отменили концерты Ольги Бузовой в двух городах

В израильских городах Хайфа и Беэр-Шева отменили концерты певицы и телеведущей Ольги Бузовой, запланированные на июнь. Информация об этом появилась на сайте... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T16:05

2023-05-30T16:05

2023-05-30T16:05

шоубиз

ольга бузова

израиль

хайфа

тель-авив

знаменитости

музыка

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МОСКВА, 30 май – РИА Новости. В израильских городах Хайфа и Беэр-Шева отменили концерты певицы и телеведущей Ольги Бузовой, запланированные на июнь. Информация об этом появилась на сайте оператора Biletru.co.il.Тем не менее все еще продаются билеты на два выступления артистки в Тель-Авиве, которые назначены на шестое и седьмое июня. Сама исполнительница не отреагировала на произошедшее. По данным израильских СМИ, концерты Ольги Бузовой отменились из-за давления активистов, которые выступают против спецоперации.Исполнительница не в первый раз сталкивается с провокаторами, поддерживающими Украину. В начале мая во время отдыха в Швейцарии к ней пристали блогеры с вопросами с политическим подтекстом. Но знаменитость не растерялась и просто ушла от них. Ольга Бузова неоднократно говорила, что любит свою страну и российских зрителей. В прошлом году она привезла гуманитарную помощь для детей Донбасса.

https://ria.ru/20230530/arbenina-1875039716.html

израиль

хайфа

тель-авив

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ольга бузова, израиль, хайфа, тель-авив, знаменитости, музыка