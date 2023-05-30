https://ria.ru/20230530/buzova-1875107978.html
В Израиле отменили концерты Ольги Бузовой в двух городах
В Израиле отменили концерты Ольги Бузовой в двух городах - РИА Новости, 30.05.2023
В Израиле отменили концерты Ольги Бузовой в двух городах
В израильских городах Хайфа и Беэр-Шева отменили концерты певицы и телеведущей Ольги Бузовой, запланированные на июнь. Информация об этом появилась на сайте... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T16:05
2023-05-30T16:05
2023-05-30T16:05
шоубиз
ольга бузова
израиль
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знаменитости
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МОСКВА, 30 май – РИА Новости. В израильских городах Хайфа и Беэр-Шева отменили концерты певицы и телеведущей Ольги Бузовой, запланированные на июнь. Информация об этом появилась на сайте оператора Biletru.co.il.Тем не менее все еще продаются билеты на два выступления артистки в Тель-Авиве, которые назначены на шестое и седьмое июня. Сама исполнительница не отреагировала на произошедшее. По данным израильских СМИ, концерты Ольги Бузовой отменились из-за давления активистов, которые выступают против спецоперации.Исполнительница не в первый раз сталкивается с провокаторами, поддерживающими Украину. В начале мая во время отдыха в Швейцарии к ней пристали блогеры с вопросами с политическим подтекстом. Но знаменитость не растерялась и просто ушла от них. Ольга Бузова неоднократно говорила, что любит свою страну и российских зрителей. В прошлом году она привезла гуманитарную помощь для детей Донбасса.
https://ria.ru/20230530/arbenina-1875039716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга бузова, израиль, хайфа, тель-авив, знаменитости, музыка
Шоубиз, Ольга Бузова, Израиль, Хайфа, Тель-Авив, Знаменитости, Музыка
В Израиле отменили концерты Ольги Бузовой в двух городах
В Израиле отменили запланированные на июнь концерты Ольги Бузовой в Хайфе и Беэр-Шеве