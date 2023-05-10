https://ria.ru/20230510/buzova-1870736420.html

В Швейцарии на Ольгу Бузову напали украинские провокаторы

В Швейцарии на Ольгу Бузову напали украинские провокаторы - РИА Новости, 10.05.2023

В Швейцарии на Ольгу Бузову напали украинские провокаторы

К певице и телеведущей Ольге Бузовой во время ее отдыха в Швейцарии пристали украинские блогеры, чтобы спровоцировать скандал. Один из них позже разместил ролик РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:17

2023-05-10T11:17

2023-05-10T11:17

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. К певице и телеведущей Ольге Бузовой во время ее отдыха в Швейцарии пристали украинские блогеры, чтобы спровоцировать скандал. Один из них позже разместил ролик на своей странице в соцсети. На видео ведущая стоит у ресепшна одного из отелей Цюриха. В это время к ней подходят блогеры с камерой и начинают задавать Бузовой провокационные вопросы с политическим подтекстом. Ольга ничего им не отвечает и молча уходит. Но украинцы продолжают "атаковать" ее, идя следом: "Оля, подойди сюда! Че ты боишься? Че ты убегаешь?" Сейчас Ольга Бузова находится в России, где накануне отметила День Победы. Произошедшую ситуацию в Швейцарии она до сих пор не прокомментировала.

https://ria.ru/20230404/meladze-1862874014.html

швейцария

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

ольга бузова, швейцария, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса