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В Швейцарии на Ольгу Бузову напали украинские провокаторы - РИА Новости, 10.05.2023
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Шоубиз
 
11:17 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/buzova-1870736420.html
В Швейцарии на Ольгу Бузову напали украинские провокаторы
В Швейцарии на Ольгу Бузову напали украинские провокаторы - РИА Новости, 10.05.2023
В Швейцарии на Ольгу Бузову напали украинские провокаторы
К певице и телеведущей Ольге Бузовой во время ее отдыха в Швейцарии пристали украинские блогеры, чтобы спровоцировать скандал. Один из них позже разместил ролик РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:17
2023-05-10T11:17
шоубиз
ольга бузова
швейцария
шоу-бизнес
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. К певице и телеведущей Ольге Бузовой во время ее отдыха в Швейцарии пристали украинские блогеры, чтобы спровоцировать скандал. Один из них позже разместил ролик на своей странице в соцсети. На видео ведущая стоит у ресепшна одного из отелей Цюриха. В это время к ней подходят блогеры с камерой и начинают задавать Бузовой провокационные вопросы с политическим подтекстом. Ольга ничего им не отвечает и молча уходит. Но украинцы продолжают "атаковать" ее, идя следом: "Оля, подойди сюда! Че ты боишься? Че ты убегаешь?" Сейчас Ольга Бузова находится в России, где накануне отметила День Победы. Произошедшую ситуацию в Швейцарии она до сих пор не прокомментировала.
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ольга бузова, швейцария, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Ольга Бузова, Швейцария, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
В Швейцарии на Ольгу Бузову напали украинские провокаторы

Ольга Бузова достойно отреагировала на нападки украинских провокаторов в Швейцарии

© Ольга Бузова в Швейцарии на скриншоте из видео блогера Андрея
Ольга Бузова в Швейцарии на скриншоте из видео блогера Андрея
©
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. К певице и телеведущей Ольге Бузовой во время ее отдыха в Швейцарии пристали украинские блогеры, чтобы спровоцировать скандал. Один из них позже разместил ролик на своей странице в соцсети.
На видео ведущая стоит у ресепшна одного из отелей Цюриха. В это время к ней подходят блогеры с камерой и начинают задавать Бузовой провокационные вопросы с политическим подтекстом.
Ольга ничего им не отвечает и молча уходит. Но украинцы продолжают "атаковать" ее, идя следом: "Оля, подойди сюда! Че ты боишься? Че ты убегаешь?"
Сейчас Ольга Бузова находится в России, где накануне отметила День Победы.
Произошедшую ситуацию в Швейцарии она до сих пор не прокомментировала.
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ШоубизОльга БузоваШвейцарияШоу-бизнесНовости шоу-бизнеса
 
 
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