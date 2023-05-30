https://ria.ru/20230530/briks-1875048361.html

В Кремле рассчитывают, что в БРИКС не будут ориентироваться на решения МУС

В Кремле рассчитывают, что в БРИКС не будут ориентироваться на решения МУС - РИА Новости, 30.05.2023

В Кремле рассчитывают, что в БРИКС не будут ориентироваться на решения МУС

Россия рассчитывает, что страны-партнеры по саммиту БРИКС не будут ориентироваться на незаконные решения МУС в отношении президента РФ Владимира Путина, заявил... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T13:07

2023-05-30T13:07

2023-05-30T13:07

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает, что страны-партнеры по саммиту БРИКС не будут ориентироваться на незаконные решения МУС в отношении президента РФ Владимира Путина, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление МИД ЮАР по дипломатическому иммунитету. Ранее МИД ЮАР пояснил, что дипломатический иммунитет, предоставляемый участникам министерской встречи в июне и саммита БРИКС в августе в Южно-Африканской Республике, не распространяется на ордеры международных судов. "Безусловно, мы рассчитываем, что, как минимум, страны-партнёры по такому важному формату не будут ориентироваться на подобные незаконные решения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, повлияет ли это на решение России по уровню представительства на саммите. Ранее МИД Южно-Африканской Республики заявил, что гарантирует предоставление дипломатического иммунитета участникам встречи министров в июне и саммита БРИКС в августе в стране. Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что власти республики рассмотрят вопрос о выходе из состава МУС в соответствии с решением правящей партии "Африканский национальный конгресс". Позднее в администрации президента страны слова Рамафосы и сделанное по этому поводу заявление правящей партии Африканский национальный конгресс назвали "ошибочными". В августе в ЮАР состоится саммит БРИКС. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявил о наличии приглашения на саммит для российского лидера. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что МУС - ограниченная по составу, сторонняя для ООН структура, в которой не участвуют многие государства. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Захарова также отмечала, что высшие должностные лица государств имеют иммунитет перед решениями МУС, а Россия никогда не являлась его участницей и не будет с ним сотрудничать, его действия в отношении РФ являются "юридически ничтожными".

https://ria.ru/20230528/yuar-1874649595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, юар, москва, дмитрий песков, владимир путин, сирил рамафоса, брикс, международный уголовный суд, африканский национальный конгресс