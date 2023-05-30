https://ria.ru/20230530/bezopasnost-1875203473.html

Предложенные Гросси меры по ЗАЭС и так исполняются Россией, заявил Небензя

Предложенные Гросси меры по ЗАЭС и так исполняются Россией, заявил Небензя - РИА Новости, 30.05.2023

Предложенные Гросси меры по ЗАЭС и так исполняются Россией, заявил Небензя

Предложения гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по Запорожской АЭС соответствуют мерам, которые предпринимает Россия – там нет военных, военной техники, атаки со РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T22:57

2023-05-30T22:57

2023-05-30T22:57

в мире

россия

энергодар

днепр (город)

рафаэль гросси

василий небензя

сергей шойгу

оон

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ООН, 30 мая – РИА Новости. Предложения гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по Запорожской АЭС соответствуют мерам, которые предпринимает Россия – там нет военных, военной техники, атаки со станции не ведутся, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Предложения господина Гросси по обеспечению безопасности станции соответствуют тем мерам, которые мы и так уже давно осуществляем в национальном качестве в соответствии с решениями, принятыми на национальном уровне. Так, с территории ЗАЭС никаких атак никогда не было. На станции никогда не размещались тяжелые вооружения и боеприпасы. Нет на ЗАЭС и военного персонала, который мог бы использоваться для нападения с территории станции", - сказал Небензя. По словам дипломата, Россией "осуществлены конкретные шаги по защите наиболее чувствительных структур, систем и компонентов станции от нападений или диверсий". "Россия намерена предпринять все возможные меры для усиления ядерной и физической безопасности станции в соответствии с национальным законодательством и взятыми на себя обязательствами, вытекающими из профильных международно-правовых инструментов, участником которых является наша страна", - также сказал Небензя.Во вторник в СБ ООН проходит заседание, на котором гендиректор МАГАТЭ представил свои принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230420/ultimatum-1866468711.html

россия

энергодар

днепр (город)

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