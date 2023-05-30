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Небензя пообещал жесткий ответ на любые атаки Киева на ЗАЭС и Энергодар - РИА Новости, 30.05.2023
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22:42 30.05.2023 (обновлено: 23:42 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/bezopasnost-1875201776.html
Небензя пообещал жесткий ответ на любые атаки Киева на ЗАЭС и Энергодар
Небензя пообещал жесткий ответ на любые атаки Киева на ЗАЭС и Энергодар - РИА Новости, 30.05.2023
Небензя пообещал жесткий ответ на любые атаки Киева на ЗАЭС и Энергодар
Россия будет предельно жестко реагировать на атаки киевского режима на Запорожскую АЭС и ведущие к станции ЛЭП, заявил постоянный представитель при организации... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T22:42
2023-05-30T23:42
киев
россия
в мире
энергодар
василий небензя
сергей шойгу
оон
запорожская аэс
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ООН, 30 мая — РИА Новости. Россия будет предельно жестко реагировать на атаки киевского режима на Запорожскую АЭС и ведущие к станции ЛЭП, заявил постоянный представитель при организации Василий Небензя на заседании Совбеза ООН."Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на ЗАЭС, критически важные объекты ее инфраструктуры, включая линии энергоснабжения станции, а также на город Энергодар", — сказал он.Дипломат также прокомментировал предложенные гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси принципы обеспечения безопасности ЗАЭС.Небензя обратил внимание, что предпринимаемые Россией действия в полной мере соответствуют указанным пунктам. "С территории ЗАЭС никаких атак никогда не было. На станции никогда не размещались тяжелые вооружения и боеприпасы. Нет на ЗАЭС и военного персонала, который мог бы использоваться для нападения с территории станции", — отметил постпред.Кроме того, он выразил надежду, что с учетом сделанного Гросси заявления секретариат МАГАТЭ продемонстрирует непредвзятость агентства и открыто осудит действия Украины, которая уже не раз подводила мир к черте ядерного инцидента.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе — на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре прошлого года она перешла в собственность России.При этом украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что киевский режим таким образом стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.
https://ria.ru/20230530/zaes-1875024930.html
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киев, россия, в мире, энергодар, василий небензя, сергей шойгу, оон, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси, украина
Киев, Россия, В мире, Энергодар, Василий Небензя, Сергей Шойгу, ООН, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Украина
Небензя пообещал жесткий ответ на любые атаки Киева на ЗАЭС и Энергодар

Небензя заявил, что Россия будет жестко отвечать на любые атаки Киева на ЗАЭС и Энергодар

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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ООН, 30 мая — РИА Новости. Россия будет предельно жестко реагировать на атаки киевского режима на Запорожскую АЭС и ведущие к станции ЛЭП, заявил постоянный представитель при организации Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.
"Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на ЗАЭС, критически важные объекты ее инфраструктуры, включая линии энергоснабжения станции, а также на город Энергодар", — сказал он.
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Дипломат также прокомментировал предложенные гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси принципы обеспечения безопасности ЗАЭС.

Глава организации призвал прекратить какие-либо атаки с территории станции или в ее сторону — в частности, направленные в сторону реакторов, хранилищ отработанного топлива, другой критической инфраструктуры или персонала. Он также заявил, что ЗАЭС не должна использоваться как склад для РСЗО, артиллерийских систем и боеприпасов или танков.

Небензя обратил внимание, что предпринимаемые Россией действия в полной мере соответствуют указанным пунктам.
"С территории ЗАЭС никаких атак никогда не было. На станции никогда не размещались тяжелые вооружения и боеприпасы. Нет на ЗАЭС и военного персонала, который мог бы использоваться для нападения с территории станции", — отметил постпред.
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Кроме того, он выразил надежду, что с учетом сделанного Гросси заявления секретариат МАГАТЭ продемонстрирует непредвзятость агентства и открыто осудит действия Украины, которая уже не раз подводила мир к черте ядерного инцидента.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе — на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре прошлого года она перешла в собственность России.
При этом украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что киевский режим таким образом стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
КиевРоссияВ миреЭнергодарВасилий НебензяСергей ШойгуООНЗапорожская АЭСМАГАТЭРафаэль ГроссиУкраина
 
 
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