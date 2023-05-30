https://ria.ru/20230530/bezopasnost-1875201776.html

Небензя пообещал жесткий ответ на любые атаки Киева на ЗАЭС и Энергодар

Небензя пообещал жесткий ответ на любые атаки Киева на ЗАЭС и Энергодар - РИА Новости, 30.05.2023

Небензя пообещал жесткий ответ на любые атаки Киева на ЗАЭС и Энергодар

Россия будет предельно жестко реагировать на атаки киевского режима на Запорожскую АЭС и ведущие к станции ЛЭП, заявил постоянный представитель при организации... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T22:42

2023-05-30T22:42

2023-05-30T23:42

киев

россия

в мире

энергодар

василий небензя

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оон

запорожская аэс

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ООН, 30 мая — РИА Новости. Россия будет предельно жестко реагировать на атаки киевского режима на Запорожскую АЭС и ведущие к станции ЛЭП, заявил постоянный представитель при организации Василий Небензя на заседании Совбеза ООН."Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на ЗАЭС, критически важные объекты ее инфраструктуры, включая линии энергоснабжения станции, а также на город Энергодар", — сказал он.Дипломат также прокомментировал предложенные гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси принципы обеспечения безопасности ЗАЭС.Небензя обратил внимание, что предпринимаемые Россией действия в полной мере соответствуют указанным пунктам. "С территории ЗАЭС никаких атак никогда не было. На станции никогда не размещались тяжелые вооружения и боеприпасы. Нет на ЗАЭС и военного персонала, который мог бы использоваться для нападения с территории станции", — отметил постпред.Кроме того, он выразил надежду, что с учетом сделанного Гросси заявления секретариат МАГАТЭ продемонстрирует непредвзятость агентства и открыто осудит действия Украины, которая уже не раз подводила мир к черте ядерного инцидента.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе — на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре прошлого года она перешла в собственность России.При этом украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что киевский режим таким образом стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.

https://ria.ru/20230530/zaes-1875024930.html

https://ria.ru/20230528/zaes-1874689593.html

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