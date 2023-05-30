https://ria.ru/20230530/amerika-1874922741.html

Америку спасли до 2025 года. Правда, ей от этого не легче

Америку спасли до 2025 года. Правда, ей от этого не легче - РИА Новости, 30.05.2023

Америку спасли до 2025 года. Правда, ей от этого не легче

Договоренности между Белым домом и конгрессом по поводу потолка государственного долга все-таки достигнуты — и даже с перевыполнением: сделка заключена до... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T08:00

2023-05-30T08:00

2023-05-30T08:07

аналитика

америка

сша

россия

джо байден

goldman sachs

новый банк развития

брикс

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Договоренности между Белым домом и конгрессом по поводу потолка государственного долга все-таки достигнуты — и даже с перевыполнением: сделка заключена до начала 2025 года, то есть до конца президентского срока Джо Байдена.До сих пор в США шапито под названием "Повысим потолок госдолга" происходило куда чаще. В январе глава Минфина сообщает, что в казне денег нет. И не будет, если не повысить уровень заимствований. Это заявление дает старт борьбе "нанайских мальчиков", после валяний в ногах и легких ударов под дых предложение получает поддержку — и печатный станок начинает работать с утроенной нагрузкой. Ну а что, война с Россией — дело недешевое, и путать прибыли частных корпораций с госрасходам не стоит.Ровно через полгода — тот же манеж и те же клоуны. И те же репризы. "Спасите, помогите, в казне нет денег". Огоньку подбавляет финансовая общественность, прекрасно понимающая, что все их акции, деривативы, активы, ликвидность и транзакции стремительно летят в том направлении, куда летит использованная бумага.На днях Goldman Sachs, этот финансовый мастодонт, сообщал, что к концу текущей недели денег в казначействе американском найдется едва ли 30 миллиардов долларов (общий объем госдолга до повышения порога достигал примерно 32 триллионов), а еще через несколько дней их не будет вообще. Анализ банкиров подтвердила и глава Минфина Йеллен. Таким образом, получается, что Америка — великая, свободная и вся из себя лидер— на самом деле несостоятельный должник. Не, а как вы хотите? Жить широко, вкусно, тратя без счета (примерно так же, как жил у Городничего Хлестаков) — и не год, не два, а шесть десятилетий, — это должно рано или поздно окончиться громким плюхом в долговую яму. И еще один момент: рекламируя себя локомотивом прогресса во всем — от технологий до флюидных гендеров — самодовольная Америка забыла, что есть не только другие страны. И у них имеются не только свои валюты, но и желание уйти (по возможности аккуратно) с циркового представления, где выпрашивают деньги.Саудовская Аравия, когда-то краеугольный камень в ближневосточной экономической и военной политике, на который США так любили опираться, по сведениям Financial Times, ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС. Эр-Рияд рассматривает альянс, независимый как от МВФ и Всемирного банка, так и от отдающей концы Бреттон-Вудской системы, установившей гегемонию доллара.У богатого королевства появились иные приоритеты. Кстати, касаются они не только доллара, но и, к примеру, швейцарского франка. Будучи акционером Crédit Suisse, Саудовская Аравия не дала ни сантима, чтобы спасти вконец завравшуюся в своей отчетности банковскую институцию.В Европе дрожат от приближения рецессии. В Германии два квартала подряд экономика сжимается, как дырявый резиновый мяч. Канцлер уверяет, что "рецессия носит технический характер" и что стоит капельку еще потерпеть, как цифры производства попрут в гору. Верится с трудом. Никаких причин, чтобы иллюзии главы федерального правительства стали явью, не существует. Производства крупные тихо переезжают туда, где энергоносители дешевле, налогов поменьше, а субсидий побольше.Но и это по большому счету паллиативные меры. Спасти то, что еще спасаемо. Если спасаемо.В Штатах же своя атмосфера, несмотря на успех переговоров по госдолгу. Был и есть такой город — Сан-Франциско. Центр, как кричали из всех утюгов, самых главных, передовых, фантастических технологий. Невероятной (по американским меркам) красоты и удобства жизни. Свежий бриз океана, роскошные рестораны, юные миллиардеры. Капитализация выше Эвереста.Реальность, как выяснилось, совершенно иная. И сейчас не о мошенничестве со стартапами, банкротстве банков, вульгарном воровстве средств инвесторов.Город, в котором свыше восьми тысяч бездомных, несмотря на океанский бриз, буквально утопает в продуктах жизнедеятельности последних. Утопает в прямом смысле — муниципалитет был вынужден организовать бригады ассенизаторов, которые все эти отходы убирают с улиц. Не каждый день — это дорого. Но хотя бы через раз.Самоназначенный и самоназванный "сад", "сияющий град на холме" и все прочие названия в превосходной степени стран, противостоящих нам (они еще презрительно называют нас "джунглями"), на самом деле такие же фальшивки, как Изумрудный город. Стоит снять очки с зелеными стеклами — и вот он в долгах как в шелках, пахнет отходами и в рецессии.Пусть мы и названы "джунглями", зеленый цвет в любом случае у нас натуральный, экономика растет, бюджетное сальдо — образец финансовой политики.Собственно, Россия сегодня — и чем дальше, тем больше — становится не только магнитом цивилизационным, но и экономическим.Ну а шапито по выманиванию лишних монет уйдет в историю и клоуны-попрошайки разбегутся.

https://ria.ru/20230528/defolt-1874610650.html

https://ria.ru/20230529/defolt-1874725383.html

https://ria.ru/20230512/evrosoyuz-1871281697.html

https://ria.ru/20230523/mishustin-1873533188.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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аналитика, америка, сша, россия, джо байден, goldman sachs, новый банк развития, брикс, экономика