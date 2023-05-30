https://ria.ru/20230530/amerika-1874922741.html
Америку спасли до 2025 года. Правда, ей от этого не легче
Америку спасли до 2025 года. Правда, ей от этого не легче - РИА Новости, 30.05.2023
Америку спасли до 2025 года. Правда, ей от этого не легче
Договоренности между Белым домом и конгрессом по поводу потолка государственного долга все-таки достигнуты — и даже с перевыполнением: сделка заключена до... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T08:00
2023-05-30T08:00
2023-05-30T08:07
аналитика
америка
сша
россия
джо байден
goldman sachs
новый банк развития
брикс
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874920080_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_da2fcd452b40d24bb94fa307bfc50c20.jpg
Договоренности между Белым домом и конгрессом по поводу потолка государственного долга все-таки достигнуты — и даже с перевыполнением: сделка заключена до начала 2025 года, то есть до конца президентского срока Джо Байдена.До сих пор в США шапито под названием "Повысим потолок госдолга" происходило куда чаще. В январе глава Минфина сообщает, что в казне денег нет. И не будет, если не повысить уровень заимствований. Это заявление дает старт борьбе "нанайских мальчиков", после валяний в ногах и легких ударов под дых предложение получает поддержку — и печатный станок начинает работать с утроенной нагрузкой. Ну а что, война с Россией — дело недешевое, и путать прибыли частных корпораций с госрасходам не стоит.Ровно через полгода — тот же манеж и те же клоуны. И те же репризы. "Спасите, помогите, в казне нет денег". Огоньку подбавляет финансовая общественность, прекрасно понимающая, что все их акции, деривативы, активы, ликвидность и транзакции стремительно летят в том направлении, куда летит использованная бумага.На днях Goldman Sachs, этот финансовый мастодонт, сообщал, что к концу текущей недели денег в казначействе американском найдется едва ли 30 миллиардов долларов (общий объем госдолга до повышения порога достигал примерно 32 триллионов), а еще через несколько дней их не будет вообще. Анализ банкиров подтвердила и глава Минфина Йеллен. Таким образом, получается, что Америка — великая, свободная и вся из себя лидер— на самом деле несостоятельный должник. Не, а как вы хотите? Жить широко, вкусно, тратя без счета (примерно так же, как жил у Городничего Хлестаков) — и не год, не два, а шесть десятилетий, — это должно рано или поздно окончиться громким плюхом в долговую яму. И еще один момент: рекламируя себя локомотивом прогресса во всем — от технологий до флюидных гендеров — самодовольная Америка забыла, что есть не только другие страны. И у них имеются не только свои валюты, но и желание уйти (по возможности аккуратно) с циркового представления, где выпрашивают деньги.Саудовская Аравия, когда-то краеугольный камень в ближневосточной экономической и военной политике, на который США так любили опираться, по сведениям Financial Times, ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС. Эр-Рияд рассматривает альянс, независимый как от МВФ и Всемирного банка, так и от отдающей концы Бреттон-Вудской системы, установившей гегемонию доллара.У богатого королевства появились иные приоритеты. Кстати, касаются они не только доллара, но и, к примеру, швейцарского франка. Будучи акционером Crédit Suisse, Саудовская Аравия не дала ни сантима, чтобы спасти вконец завравшуюся в своей отчетности банковскую институцию.В Европе дрожат от приближения рецессии. В Германии два квартала подряд экономика сжимается, как дырявый резиновый мяч. Канцлер уверяет, что "рецессия носит технический характер" и что стоит капельку еще потерпеть, как цифры производства попрут в гору. Верится с трудом. Никаких причин, чтобы иллюзии главы федерального правительства стали явью, не существует. Производства крупные тихо переезжают туда, где энергоносители дешевле, налогов поменьше, а субсидий побольше.Но и это по большому счету паллиативные меры. Спасти то, что еще спасаемо. Если спасаемо.В Штатах же своя атмосфера, несмотря на успех переговоров по госдолгу. Был и есть такой город — Сан-Франциско. Центр, как кричали из всех утюгов, самых главных, передовых, фантастических технологий. Невероятной (по американским меркам) красоты и удобства жизни. Свежий бриз океана, роскошные рестораны, юные миллиардеры. Капитализация выше Эвереста.Реальность, как выяснилось, совершенно иная. И сейчас не о мошенничестве со стартапами, банкротстве банков, вульгарном воровстве средств инвесторов.Город, в котором свыше восьми тысяч бездомных, несмотря на океанский бриз, буквально утопает в продуктах жизнедеятельности последних. Утопает в прямом смысле — муниципалитет был вынужден организовать бригады ассенизаторов, которые все эти отходы убирают с улиц. Не каждый день — это дорого. Но хотя бы через раз.Самоназначенный и самоназванный "сад", "сияющий град на холме" и все прочие названия в превосходной степени стран, противостоящих нам (они еще презрительно называют нас "джунглями"), на самом деле такие же фальшивки, как Изумрудный город. Стоит снять очки с зелеными стеклами — и вот он в долгах как в шелках, пахнет отходами и в рецессии.Пусть мы и названы "джунглями", зеленый цвет в любом случае у нас натуральный, экономика растет, бюджетное сальдо — образец финансовой политики.Собственно, Россия сегодня — и чем дальше, тем больше — становится не только магнитом цивилизационным, но и экономическим.Ну а шапито по выманиванию лишних монет уйдет в историю и клоуны-попрошайки разбегутся.
https://ria.ru/20230528/defolt-1874610650.html
https://ria.ru/20230529/defolt-1874725383.html
https://ria.ru/20230512/evrosoyuz-1871281697.html
https://ria.ru/20230523/mishustin-1873533188.html
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Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
аналитика, америка, сша, россия, джо байден, goldman sachs, новый банк развития, брикс, экономика
Аналитика, Америка, США, Россия, Джо Байден, Goldman Sachs, Новый банк развития, БРИКС, Экономика
Договоренности между Белым домом и конгрессом по поводу потолка государственного долга все-таки достигнуты — и даже с перевыполнением: сделка заключена
до начала 2025 года, то есть до конца президентского срока Джо Байдена.
До сих пор в США
шапито под названием "Повысим потолок госдолга" происходило куда чаще. В январе глава Минфина сообщает, что в казне денег нет. И не будет, если не повысить уровень заимствований. Это заявление дает старт борьбе "нанайских мальчиков", после валяний в ногах и легких ударов под дых предложение получает поддержку — и печатный станок начинает работать с утроенной нагрузкой. Ну а что, война с Россией
— дело недешевое, и путать прибыли частных корпораций с госрасходам не стоит.
CNN раскрыл детали соглашения Белого дома с конгрессом по избежанию дефолта
Ровно через полгода — тот же манеж и те же клоуны. И те же репризы. "Спасите, помогите, в казне нет денег". Огоньку подбавляет финансовая общественность, прекрасно понимающая, что все их акции, деривативы, активы, ликвидность и транзакции стремительно летят в том направлении, куда летит использованная бумага.
На днях Goldman Sachs
, этот финансовый мастодонт, сообщал, что к концу текущей недели денег в казначействе американском найдется едва ли 30 миллиардов долларов (общий объем госдолга до повышения порога достигал примерно 32 триллионов), а еще через несколько дней их не будет вообще. Анализ банкиров подтвердила и глава Минфина Йеллен. Таким образом, получается, что Америка — великая, свободная и вся из себя лидер— на самом деле несостоятельный должник. Не, а как вы хотите? Жить широко, вкусно, тратя без счета (примерно так же, как жил у Городничего Хлестаков) — и не год, не два, а шесть десятилетий, — это должно рано или поздно окончиться громким плюхом в долговую яму. И еще один момент: рекламируя себя локомотивом прогресса во всем — от технологий до флюидных гендеров — самодовольная Америка забыла, что есть не только другие страны. И у них имеются не только свои валюты, но и желание уйти (по возможности аккуратно) с циркового представления, где выпрашивают деньги.
Байден договорился с Маккарти по госдолгу и дефолту Саудовская Аравия
, когда-то краеугольный камень в ближневосточной экономической и военной политике, на который США так любили опираться, по сведениям Financial Times
, ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС
. Эр-Рияд
рассматривает альянс, независимый как от МВФ
и Всемирного банка
, так и от отдающей концы Бреттон-Вудской системы, установившей гегемонию доллара.
У богатого королевства появились иные приоритеты. Кстати, касаются они не только доллара, но и, к примеру, швейцарского франка. Будучи акционером Crédit Suisse, Саудовская Аравия не дала ни сантима, чтобы спасти вконец завравшуюся в своей отчетности банковскую институцию.
В Европе
дрожат от приближения рецессии. В Германии
два квартала подряд экономика сжимается, как дырявый резиновый мяч. Канцлер уверяет, что "рецессия носит технический характер" и что стоит капельку еще потерпеть, как цифры производства попрут в гору. Верится с трудом. Никаких причин, чтобы иллюзии главы федерального правительства стали явью, не существует. Производства крупные тихо переезжают туда, где энергоносители дешевле, налогов поменьше, а субсидий побольше.
Макрон предложил пути воссоздания экономического суверенитета ЕС
Но и это по большому счету паллиативные меры. Спасти то, что еще спасаемо. Если спасаемо.
В Штатах же своя атмосфера, несмотря на успех переговоров по госдолгу. Был и есть такой город — Сан-Франциско
. Центр, как кричали из всех утюгов, самых главных, передовых, фантастических технологий. Невероятной (по американским меркам) красоты и удобства жизни. Свежий бриз океана, роскошные рестораны, юные миллиардеры. Капитализация выше Эвереста.
Реальность, как выяснилось, совершенно иная. И сейчас не о мошенничестве со стартапами, банкротстве банков, вульгарном воровстве средств инвесторов.
Город, в котором свыше восьми тысяч бездомных, несмотря на океанский бриз, буквально утопает в продуктах жизнедеятельности последних. Утопает в прямом смысле — муниципалитет был вынужден организовать бригады ассенизаторов, которые все эти отходы убирают с улиц. Не каждый день — это дорого. Но хотя бы через раз.
Самоназначенный и самоназванный "сад", "сияющий град на холме" и все прочие названия в превосходной степени стран, противостоящих нам (они еще презрительно называют нас "джунглями"), на самом деле такие же фальшивки, как Изумрудный город. Стоит снять очки с зелеными стеклами — и вот он в долгах как в шелках, пахнет отходами и в рецессии.
Западу не удалось сломать экономику России, заявил Мишустин
Пусть мы и названы "джунглями", зеленый цвет в любом случае у нас натуральный, экономика растет, бюджетное сальдо — образец финансовой политики.
Собственно, Россия сегодня — и чем дальше, тем больше — становится не только магнитом цивилизационным, но и экономическим.
Ну а шапито по выманиванию лишних монет уйдет в историю и клоуны-попрошайки разбегутся.