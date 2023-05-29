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Байден и Маккарти заключили сделку по госдолгу до начала 2025 года
Байден и Маккарти заключили сделку по госдолгу до начала 2025 года - РИА Новости, 29.05.2023
Байден и Маккарти заключили сделку по госдолгу до начала 2025 года
Президент США Джо Байден благодаря сделке со спикером палаты представителей Кевином Маккарти избавил себя от проблем с госдолгом до конца срока, следует из... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T04:08
2023-05-29T04:08
2023-05-29T11:35
сша
в мире
джо байден
кевин маккарти
попытки изменить потолок госдолга сша
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ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден благодаря сделке со спикером палаты представителей Кевином Маккарти избавил себя от проблем с госдолгом до конца срока, следует из текста документа, внесенного на рассмотрение конгресса."Статья 3101(b) раздела 31 Кодекса США (регулирует предельный размер государственных заимствований американского правительства. — Прим. ред.) не должна применяться на протяжении периода начиная с даты вступления в силу настоящего закона и до 1 января 2025 года", — сказано в законопроекте, подготовленном по итогам переговоров Байдена и Маккарти.Учитывая, что президентские выборы в США запланированы на 2024 год и следующего главу государства приведут к присяге в январе 2025-го, Байден смог решить для себя проблему госдолга до конца текущего срока.В 2024 году планируются выборы в конгресс, включая подконтрольную пока республиканцам палату представителей. Полномочия действующего состава истекают в январе 2025 года.Минувшей ночью стало известно, что Байден достиг бюджетного соглашения с Маккарти, которое позволит избежать дефолта. Президент заявил, что законопроект отправляется в палату представителей и сенат, и призвал американских законодателей поддержать соглашение.По подсчетам американского Минфина, без разрешения конгресса на дополнительные заимствования страна уже в начале июня рисковала оказаться не в состоянии полностью выполнять свои обязательства.
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сша, в мире, джо байден, кевин маккарти, попытки изменить потолок госдолга сша
США, В мире, Джо Байден, Кевин Маккарти, Попытки изменить потолок госдолга США
Байден и Маккарти заключили сделку по госдолгу до начала 2025 года
Байден за счет сделки с Маккарти решил вопрос госдолга США до конца своего первого срока
ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден благодаря сделке со спикером палаты представителей Кевином Маккарти избавил себя от проблем с госдолгом до конца срока, следует из текста документа, внесенного на рассмотрение конгресса.
«
"Статья 3101(b) раздела 31 Кодекса США (регулирует предельный размер государственных заимствований американского правительства. — Прим. ред.) не должна применяться на протяжении периода начиная с даты вступления в силу настоящего закона и до 1 января 2025 года", — сказано в законопроекте, подготовленном по итогам переговоров Байдена и Маккарти.
Учитывая, что президентские выборы в США запланированы на 2024 год и следующего главу государства приведут к присяге в январе 2025-го, Байден смог решить для себя проблему госдолга до конца текущего срока.
В 2024 году планируются выборы в конгресс, включая подконтрольную пока республиканцам палату представителей. Полномочия действующего состава истекают в январе 2025 года.
Минувшей ночью стало известно, что Байден достиг бюджетного соглашения с Маккарти, которое позволит избежать дефолта. Президент заявил, что законопроект отправляется в палату представителей и сенат, и призвал американских законодателей поддержать соглашение.
По подсчетам американского Минфина, без разрешения конгресса на дополнительные заимствования страна уже в начале июня рисковала оказаться не в состоянии полностью выполнять свои обязательства.
Несколько конгрессменов-республиканцев выступили против сделки по госдолгу