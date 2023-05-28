https://ria.ru/20230528/briks-1874606715.html

СМИ: Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС

СМИ: Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС - РИА Новости, 28.05.2023

СМИ: Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС

Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС, сообщает Financial Times со ссылкой на заявление организации. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T03:48

2023-05-28T03:48

2023-05-28T08:24

брикс

саудовская аравия

новый банк развития

китай

юар

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС, сообщает Financial Times со ссылкой на заявление организации."На Ближнем Востоке мы придаем большое значение Королевству Саудовской Аравии и в настоящее время ведем с ним квалифицированный диалог", - сообщили изданию представители банка.Вступление Саудовской Аравии в организацию укрепит связи между членами банка, созданного "крупнейшими развивающимися экономиками мира в качестве альтернативы бреттон-вудским учреждениям под руководством Запада", отмечается в статье.Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, по информации МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.

https://ria.ru/20230526/briks-1874297909.html

саудовская аравия

китай

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брикс, саудовская аравия, новый банк развития, китай, юар