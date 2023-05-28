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СМИ: Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС - РИА Новости, 28.05.2023
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03:48 28.05.2023 (обновлено: 08:24 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/briks-1874606715.html
СМИ: Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС
СМИ: Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС - РИА Новости, 28.05.2023
СМИ: Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС
Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС, сообщает Financial Times со ссылкой на заявление организации. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T03:48
2023-05-28T08:24
брикс
саудовская аравия
новый банк развития
китай
юар
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС, сообщает Financial Times со ссылкой на заявление организации.&quot;На Ближнем Востоке мы придаем большое значение Королевству Саудовской Аравии и в настоящее время ведем с ним квалифицированный диалог&quot;, - сообщили изданию представители банка.Вступление Саудовской Аравии в организацию укрепит связи между членами банка, созданного "крупнейшими развивающимися экономиками мира в качестве альтернативы бреттон-вудским учреждениям под руководством Запада", отмечается в статье.Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, по информации МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.
https://ria.ru/20230526/briks-1874297909.html
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брикс, саудовская аравия, новый банк развития, китай, юар
БРИКС, Саудовская Аравия, Новый банк развития, Китай, ЮАР
СМИ: Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС

FT: Саудовская Аравия ведет переговоры о вступлении в Новый банк развития БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС в парке "Зарядье" в Москве
Стела БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Стела БРИКС в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС, сообщает Financial Times со ссылкой на заявление организации.
«

"На Ближнем Востоке мы придаем большое значение Королевству Саудовской Аравии и в настоящее время ведем с ним квалифицированный диалог", - сообщили изданию представители банка.

Вступление Саудовской Аравии в организацию укрепит связи между членами банка, созданного "крупнейшими развивающимися экономиками мира в качестве альтернативы бреттон-вудским учреждениям под руководством Запада", отмечается в статье.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, по информации МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.
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БРИКССаудовская АравияНовый банк развитияКитайЮАР
 
 
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