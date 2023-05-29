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Лавров прибыл с рабочим визитом в Кению - РИА Новости, 29.05.2023
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04:33 29.05.2023 (обновлено: 12:15 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/lavrov-1874729627.html
Лавров прибыл с рабочим визитом в Кению
Лавров прибыл с рабочим визитом в Кению - РИА Новости, 29.05.2023
Лавров прибыл с рабочим визитом в Кению
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Найроби, где у него запланирован ряд встреч с руководством страны, передает... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T04:33
2023-05-29T12:15
кения
в мире
египет
эфиопия
сергей лавров
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НАЙРОБИ, 29 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Найроби, где у него запланирован ряд встреч с руководством страны, передает корреспондент РИА Новости.Последний раз министр посещал Кению 13 лет назад, в 2010 году.Это уже четвертый по счету визит Лаврова на африканский континент за последний год. В июле прошлого года министр посетил Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. В январе, министр отправился в ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале был с визитом в Мали, Мавритании и Судане.Москва в настоящее время активно развивает связи с Африкой. В июле в в Санкт-Петербурге пройдет второй саммит и экономический форум Россия–Африка. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230525/afrika-1874155787.html
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кения, в мире, египет, эфиопия, сергей лавров
Кения, В мире, Египет, Эфиопия, Сергей Лавров
Лавров прибыл с рабочим визитом в Кению

Министр иностранных дел России Лавров прибыл с рабочим визитом в столицу Кении Найроби

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спикер Национальной Ассамблеи Кении Мозес Ветангула на переговорах в Найроби. 29 мая 2023
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спикер Национальной Ассамблеи Кении Мозес Ветангула на переговорах в Найроби. 29 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спикер Национальной Ассамблеи Кении Мозес Ветангула на переговорах в Найроби. 29 мая 2023
Читать ria.ru в
НАЙРОБИ, 29 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Найроби, где у него запланирован ряд встреч с руководством страны, передает корреспондент РИА Новости.
Последний раз министр посещал Кению 13 лет назад, в 2010 году.
Это уже четвертый по счету визит Лаврова на африканский континент за последний год. В июле прошлого года министр посетил Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. В январе, министр отправился в ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале был с визитом в Мали, Мавритании и Судане.
Москва в настоящее время активно развивает связи с Африкой. В июле в в Санкт-Петербурге пройдет второй саммит и экономический форум Россия–Африка. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Патрушев: Африка надеется, что Россия поможет ей не зависеть от Запада
25 мая, 17:45
 
КенияВ миреЕгипетЭфиопияСергей Лавров
 
 
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