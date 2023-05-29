https://ria.ru/20230529/lavrov-1874729627.html

Лавров прибыл с рабочим визитом в Кению

Лавров прибыл с рабочим визитом в Кению - РИА Новости, 29.05.2023

Лавров прибыл с рабочим визитом в Кению

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Найроби, где у него запланирован ряд встреч с руководством страны, передает... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T04:33

2023-05-29T04:33

2023-05-29T12:15

кения

в мире

египет

эфиопия

сергей лавров

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НАЙРОБИ, 29 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Найроби, где у него запланирован ряд встреч с руководством страны, передает корреспондент РИА Новости.Последний раз министр посещал Кению 13 лет назад, в 2010 году.Это уже четвертый по счету визит Лаврова на африканский континент за последний год. В июле прошлого года министр посетил Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. В январе, министр отправился в ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале был с визитом в Мали, Мавритании и Судане.Москва в настоящее время активно развивает связи с Африкой. В июле в в Санкт-Петербурге пройдет второй саммит и экономический форум Россия–Африка. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230525/afrika-1874155787.html

кения

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кения, в мире, египет, эфиопия, сергей лавров