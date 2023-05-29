https://ria.ru/20230529/kino-1874906442.html

Сборы российских фильмов в 2023 году превысили показатели за восемь лет

Сборы российских фильмов в 2023 году превысили показатели за восемь лет - РИА Новости, 29.05.2023

Сборы российских фильмов в 2023 году превысили показатели за восемь лет

Сборы российских фильмов в 2023 году превысили годовые показатели за последние восемь лет, рассказала в своем Telegram-канале министр культуры России Ольга... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T18:34

2023-05-29T18:34

2023-05-29T18:34

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клим шипенко

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сборы российских фильмов в 2023 году превысили годовые показатели за последние восемь лет, рассказала в своем Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова.Она отметила, что с начала года всего в прокате было собрано 21,2 миллиарда рублей. Это 57 процентов от сборов за весь 2022-й. Российские проекты заработали 16,7 миллиарда. "Наибольший вклад внесли фильмы "Чебурашка" и "Вызов", — указала министр."Чебурашка" стал самой кассовой картиной в истории отечественного проката, заработав 6,8 миллиарда рублей. Премьера ленты состоялась 1 января. "Вызов" вышел в российских кинотеатрах 20 апреля и собрал 1,6 миллиарда рублей. Это первый фильм, снятый в космосе. На МКС отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Ранее сообщалось, что в России сняли фильм о пандемии коронавируса "Дыхание".

https://ria.ru/20230519/multfilm-1872963485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ольга любимова, кино и сериалы, что посмотреть , юлия пересильд, клим шипенко