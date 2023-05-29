https://ria.ru/20230529/kino-1874906442.html
Сборы российских фильмов в 2023 году превысили показатели за восемь лет
Сборы российских фильмов в 2023 году превысили показатели за восемь лет - РИА Новости, 29.05.2023
Сборы российских фильмов в 2023 году превысили показатели за восемь лет
Сборы российских фильмов в 2023 году превысили годовые показатели за последние восемь лет, рассказала в своем Telegram-канале министр культуры России Ольга... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T18:34
2023-05-29T18:34
2023-05-29T18:34
культура
новости культуры
ольга любимова
кино и сериалы
что посмотреть
юлия пересильд
клим шипенко
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сборы российских фильмов в 2023 году превысили годовые показатели за последние восемь лет, рассказала в своем Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова.Она отметила, что с начала года всего в прокате было собрано 21,2 миллиарда рублей. Это 57 процентов от сборов за весь 2022-й. Российские проекты заработали 16,7 миллиарда. "Наибольший вклад внесли фильмы "Чебурашка" и "Вызов", — указала министр."Чебурашка" стал самой кассовой картиной в истории отечественного проката, заработав 6,8 миллиарда рублей. Премьера ленты состоялась 1 января. "Вызов" вышел в российских кинотеатрах 20 апреля и собрал 1,6 миллиарда рублей. Это первый фильм, снятый в космосе. На МКС отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Ранее сообщалось, что в России сняли фильм о пандемии коронавируса "Дыхание".
https://ria.ru/20230519/multfilm-1872963485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ольга любимова, кино и сериалы, что посмотреть , юлия пересильд, клим шипенко
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Кино и сериалы, что посмотреть , Юлия Пересильд, Клим Шипенко
Сборы российских фильмов в 2023 году превысили показатели за восемь лет
Любимова: сборы российских фильмов в 2023 году превысили показатели за восемь лет
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости.
Сборы российских фильмов в 2023 году превысили годовые показатели за последние восемь лет, рассказала
в своем Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова.
Она отметила, что с начала года всего в прокате было собрано 21,2 миллиарда рублей. Это 57 процентов от сборов за весь 2022-й. Российские проекты заработали 16,7 миллиарда.
«
"Наибольший вклад внесли фильмы "Чебурашка" и "Вызов", — указала министр.
"Чебурашка" стал самой кассовой картиной в истории отечественного проката, заработав 6,8 миллиарда рублей. Премьера ленты состоялась 1 января.
"Вызов" вышел в российских кинотеатрах 20 апреля и собрал 1,6 миллиарда рублей. Это первый фильм, снятый в космосе. На МКС отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.
Ранее сообщалось
, что в России сняли фильм о пандемии коронавируса "Дыхание".
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