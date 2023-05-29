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Сборы российских фильмов в 2023 году превысили показатели за восемь лет - РИА Новости, 29.05.2023
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Культура
 
18:34 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/kino-1874906442.html
Сборы российских фильмов в 2023 году превысили показатели за восемь лет
Сборы российских фильмов в 2023 году превысили показатели за восемь лет - РИА Новости, 29.05.2023
Сборы российских фильмов в 2023 году превысили показатели за восемь лет
Сборы российских фильмов в 2023 году превысили годовые показатели за последние восемь лет, рассказала в своем Telegram-канале министр культуры России Ольга... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T18:34
2023-05-29T18:34
культура
новости культуры
ольга любимова
кино и сериалы
что посмотреть
юлия пересильд
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сборы российских фильмов в 2023 году превысили годовые показатели за последние восемь лет, рассказала в своем Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова.Она отметила, что с начала года всего в прокате было собрано 21,2 миллиарда рублей. Это 57 процентов от сборов за весь 2022-й. Российские проекты заработали 16,7 миллиарда. "Наибольший вклад внесли фильмы "Чебурашка" и "Вызов", — указала министр."Чебурашка" стал самой кассовой картиной в истории отечественного проката, заработав 6,8 миллиарда рублей. Премьера ленты состоялась 1 января. "Вызов" вышел в российских кинотеатрах 20 апреля и собрал 1,6 миллиарда рублей. Это первый фильм, снятый в космосе. На МКС отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Ранее сообщалось, что в России сняли фильм о пандемии коронавируса "Дыхание".
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новости культуры, ольга любимова, кино и сериалы, что посмотреть , юлия пересильд, клим шипенко
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Кино и сериалы, что посмотреть , Юлия Пересильд, Клим Шипенко
Сборы российских фильмов в 2023 году превысили показатели за восемь лет

Любимова: сборы российских фильмов в 2023 году превысили показатели за восемь лет

© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)Кадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сборы российских фильмов в 2023 году превысили годовые показатели за последние восемь лет, рассказала в своем Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова.
Она отметила, что с начала года всего в прокате было собрано 21,2 миллиарда рублей. Это 57 процентов от сборов за весь 2022-й. Российские проекты заработали 16,7 миллиарда.
«
"Наибольший вклад внесли фильмы "Чебурашка" и "Вызов", — указала министр.
"Чебурашка" стал самой кассовой картиной в истории отечественного проката, заработав 6,8 миллиарда рублей. Премьера ленты состоялась 1 января.
© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Чебурашка"
Кадр из фильма Чебурашка
© Централ Партнершип (2022)
Кадр из фильма "Чебурашка"
"Вызов" вышел в российских кинотеатрах 20 апреля и собрал 1,6 миллиарда рублей. Это первый фильм, снятый в космосе. На МКС отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.
Ранее сообщалось, что в России сняли фильм о пандемии коронавируса "Дыхание".
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КультураНовости культурыОльга ЛюбимоваКино и сериалычто посмотретьЮлия ПересильдКлим Шипенко
 
 
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