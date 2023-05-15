В России сняли фильм о пандемии коронавируса

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"В 70 лет — всю пандемию — она простояла в регистратуре, рискуя своей жизнью и здоровьем. Когда я спросил: "Зачем ты это делаешь?", она ответила: "Ну как я их тут всех брошу!". Я уверен, что таких людей было много, и фильм — это просто еще одна маленькая возможность сказать им спасибо", — говорит Троцюк.