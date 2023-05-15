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В России сняли фильм о пандемии коронавируса - РИА Новости, 15.05.2023
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Культура
 
14:15 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/kino-1871857014.html
В России сняли фильм о пандемии коронавируса
В России сняли фильм о пандемии коронавируса - РИА Новости, 15.05.2023
В России сняли фильм о пандемии коронавируса
В Сети вышел трейлер фильма "Дыхание", сообщает пресс-служба "Централ Партнершип". РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:15
2023-05-15T14:15
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Сети вышел трейлер фильма "Дыхание", сообщает пресс-служба "Централ Партнершип". События развиваются в начале пандемии. Главный герой — бизнесмен Виктор. Его мать заразилась коронавирусом и попала в больницу. Мужчина раньше был хирургом. Он проникает в красную зону. Бывший медик пытается помочь врачам и спасти родного человека. В проекте снимались Антон Батырев, Ирина Горбачева, Андрей Карако, Даниил Воробьев, Вера Шпак и другие. Режиссер — Роман Каримов.Продюсер ленты Алексей Троцюк посвятил картину своей маме, проработавшей в медицине 53 года. Фильм выйдет в прокат 22 июня. Ранее сообщалось, что "Вызов" снова стал лидером проката за уикенд в России и СНГ.
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Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть
В России сняли фильм о пандемии коронавируса

В России сняли фильм о пандемии коронавируса "Дыхание"

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Сети вышел трейлер фильма "Дыхание", сообщает пресс-служба "Централ Партнершип".
События развиваются в начале пандемии. Главный герой — бизнесмен Виктор. Его мать заразилась коронавирусом и попала в больницу. Мужчина раньше был хирургом. Он проникает в красную зону. Бывший медик пытается помочь врачам и спасти родного человека.
В проекте снимались Антон Батырев, Ирина Горбачева, Андрей Карако, Даниил Воробьев, Вера Шпак и другие. Режиссер — Роман Каримов.
«
"Мне было важно, чтобы в картине все было максимально приближено к жизни, поэтому мы постоянно консультировались с разными врачами, которые рассказывали нам о самых уникальных ситуациях пандемийного времени", — рассказывает постановщик.
Продюсер ленты Алексей Троцюк посвятил картину своей маме, проработавшей в медицине 53 года.
«

"В 70 лет — всю пандемию — она простояла в регистратуре, рискуя своей жизнью и здоровьем. Когда я спросил: "Зачем ты это делаешь?", она ответила: "Ну как я их тут всех брошу!". Я уверен, что таких людей было много, и фильм — это просто еще одна маленькая возможность сказать им спасибо", — говорит Троцюк.

Фильм выйдет в прокат 22 июня.
Ранее сообщалось, что "Вызов" снова стал лидером проката за уикенд в России и СНГ.
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