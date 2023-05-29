https://ria.ru/20230529/karabakh-1874942818.html

Алиев угрожает населению Карабаха этнической чисткой, заявил МИД Армении

Алиев угрожает населению Карабаха этнической чисткой, заявил МИД Армении - РИА Новости, 29.05.2023

Алиев угрожает населению Карабаха этнической чисткой, заявил МИД Армении

Министерство иностранных дел Армении усмотрело в заявлениях президента Азербайджана Ильхама Алиева относительно ситуации в Карабахе угрозу "этнических чисток"... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T23:17

2023-05-29T23:17

2023-05-29T23:17

в мире

азербайджан

армения

нагорный карабах

ильхам алиев

оон

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ЕРЕВАН, 29 мая – РИА Новости. Министерство иностранных дел Армении усмотрело в заявлениях президента Азербайджана Ильхама Алиева относительно ситуации в Карабахе угрозу "этнических чисток" карабахских армян. Ранее Алиев заявил, что у Азербайджана есть возможность провести любую операцию в Карабахе, призвал распустить парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики, президента НКР - сдаться, всех министров и депутатов - оставить свои посты. Он отметил, что только в этом случае для них могут быть сделаны послабления и может идти речь "о какой-либо амнистии". "Министерство иностранных дел Республики Армения обращает внимание международного сообщества на очередные воинственные заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленные на срыв усилий Армении и международных партнеров по установлению мира, стабильности и безопасности в регионе", - отмечается на сайте МИД. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что эти заявления противоречат Уставу ООН, письменным обязательствам воздерживаться от применения силы или угрозы силой, закрепленным Сочинской декларации глав РФ, Армении и Азербайджана, аналогичным устным обязательствам на других площадках, а также продолжающимся переговорам по урегулированию двусторонних отношений. "Президент Азербайджана вновь угрожает Республике Армения применением силы, а населению Нагорного Карабаха - этнической чисткой", - заявили в МИД. В ведомстве обвинили Азербайджан также в нарушении трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года глав России, Армении и Азербайджана, а также основополагающих принципов международного права. "Об этом свидетельствуют слова президента Алиева о том, что, контролируя Лачинский коридор, Азербайджан нарушил связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Более того, в том же контексте он открыто угрожает провести этническую чистку, если армяне Нагорного Карабаха не "извлекут уроков" из блокирования Лачинского коридора", - отмечается в сообщении В ведомстве считают, что Баку угрожает представителям Нагорного Карабаха расправой и уголовными преследованиями, руководствуется не желанием решать существующие проблемы, а принципом "нет нагорно-карабахских армян, нет нагорно-карабахской проблемы". В МИД считают, что все партнеры, заинтересованные в мире и стабильности на Южном Кавказе, обязаны дать однозначную оценку сложившейся ситуации. Власти Азербайджана не раз заявляли, что азербайджанский народ не является вражеским для армянского. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, армянский народ, проживающий в Нагорном Карабахе, - азербайджанские граждане, и Баку будет заботиться о них, "они будут жить достойно и в мире с азербайджанцами". Алиев заявлял, что "армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана", и Баку не собирается обсуждать их судьбу и будущее ни с одной страной, в том числе с Арменией. Внешнеполитическое ведомство Азербайджана заявляло, что Баку начал предпринимать шаги по реинтеграции армянских жителей Карабаха. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html

https://ria.ru/20230522/karabakh-1873394563.html

азербайджан

армения

нагорный карабах

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в мире, азербайджан, армения, нагорный карабах, ильхам алиев, оон