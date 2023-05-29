https://ria.ru/20230529/erdogan-1874850299.html

Токаев поздравил Эрдогана с победой на выборах

Токаев поздравил Эрдогана с победой на выборах - РИА Новости, 29.05.2023

Токаев поздравил Эрдогана с победой на выборах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого поздравил... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T15:01

2023-05-29T15:01

2023-05-29T15:01

в мире

турция

казахстан

реджеп тайип эрдоган

касым-жомарт токаев

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

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АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого поздравил турецкого лидера с победой на выборах главы государства. Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил почти 48% голосов, заявил ранее глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. "В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах. Как отметил глава нашего государства, убедительная победа на выборах, состоявшихся в год 100-летия Турецкой Республики, достигнута благодаря большому вкладу турецкого лидера в развитие страны и его высокому авторитету в обществе", - говорится в сообщении пресс-службы. Токаев подтвердил готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства с Турцией, особо отметив уходящую в глубь веков общность истории и культуры двух братских государств. Глава Казахстана пригласил Эрдогана принять участие в 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств, который состоится осенью этого года в духовной столице тюркского мира – Туркестане. По информации пресс-службы, президент Турции поблагодарил Токаева и пожелал братскому народу Казахстана процветания.

https://ria.ru/20230528/erdogan-1874700046.html

турция

казахстан

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в мире, турция, казахстан, реджеп тайип эрдоган, касым-жомарт токаев, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции