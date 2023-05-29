https://ria.ru/20230529/erdogan-1874727975.html

Президент Польши грубо ошибся, поздравляя Эрдогана

Президент Польши грубо ошибся, поздравляя Эрдогана - РИА Новости, 29.05.2023

Президент Польши грубо ошибся, поздравляя Эрдогана

Президент Польши Анджей Дуда хотел поздравить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием, но вместо турецкого лидера указал в своем поздравлении... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T03:32

2023-05-29T03:32

2023-05-29T03:35

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда хотел поздравить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием, но вместо турецкого лидера указал в своем поздравлении в Twitter футбольного болельщика."Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах. В этом году мы отмечаем 100-летие основания Турецкой Республики и 100-летие подписания Договора о дружбе между польской и турецкой республиками. Мы готовы сотрудничать в обеспечении региональной безопасности, развитии НАТО и мира в Европе", — написал Дуда.Такое поздравление на турецком языке президент Польши разместил на своей странице в социальной сети, однако вместо ссылки на аккаунт лидера Турции Дуда указал страницу болельщика стамбульского футбольного клуба "Бешикташ". Позже поздравление было удалено, и на странице появилось новое сообщение с корректной ссылкой.Пользователи Twitter не преминули отреагировать на этот казус."Прошло 35 минут, прежде чем Ваши сотрудники сообщили Вам, что у Вас есть ошибка в адресате. Что, если бы Вам сказали, что летит ракета?" — поинтересовался пользователь Piotr Leski."Браво, Анджей, со второго раза все получилось", — сыронизировала Mierzeja.В воскресенье прошел второй тур президентских выборов в Турции. Реджеп Тайип Эрдоган набрал более 52% голосов. Эрдогана уже поздравили многие мировые лидеры. Среди них — президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Венесуэлы, Сербии, Венгрии и Узбекистана, а также эмир Катара.

https://ria.ru/20230529/erdogan-1874718201.html

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