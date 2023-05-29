https://ria.ru/20230529/donbass-1874742623.html
Киев активно пополняет склады с боеприпасами, заявили в ЛНР
Киев активно пополняет склады с боеприпасами, заявили в ЛНР - РИА Новости, 29.05.2023
Киев активно пополняет склады с боеприпасами, заявили в ЛНР
Киев активно пополняет склады с боеприпасами в Донецкой области, в том числе в районе населенного пункта Часов Яр под Артемовском, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T08:34
2023-05-29T08:34
2023-05-29T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая область
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Киев активно пополняет склады с боеприпасами в Донецкой области, в том числе в районе населенного пункта Часов Яр под Артемовском, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. "На Донецком направлении выявлена перевозка боеприпасов. Пользуясь низкой облачностью и плохой видимостью, противник активно восполняет расход боеприпасов на складах ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ)", - сказал Марочко, комментируя обстановку. Он уточнил, что пополняются склады, к которым ведут дороги с твердым покрытием в районах населенных пунктов Часов Яр под Артемовском, Константиновка и Дружковка на Донецком направлении.
https://ria.ru/20230529/obstanovka-1874405152.html
донецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая область, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Киев активно пополняет склады с боеприпасами, заявили в ЛНР
Офицер ЛНР Марочко: Киев активно пополняет склады с боеприпасами на Донецком направлении