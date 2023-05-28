https://ria.ru/20230528/vybory-1874695663.html

Эрдоган объявил о победе на президентских выборах в Турции

Эрдоган объявил о победе на президентских выборах в Турции - РИА Новости, 28.05.2023

Эрдоган объявил о победе на президентских выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об окончании второго тура выборов главы государства. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T20:21

2023-05-28T20:21

2023-05-28T22:49

турция

президентские выборы в турции

в мире

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 28 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об окончании второго тура выборов главы государства."Мы завершили второй тур президентских выборов с благосклонностью нашего народа. Я хотел бы выразить благодарность своему народу за то, что он подарил нам праздник демократии между двумя праздниками. Я хотел бы поблагодарить всех моих граждан, которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю ради будущего себя и своих детей", — сказал он, выйдя к своим сторонникам в Стамбуле.Глава государства также особо отметил тех, кто "поспешил на избирательные участки за рубежом". Кроме того, он поблагодарил всех представителей своего народа, которые доверили ему ответственность управлять страной в следующие пять лет. Действующий президент также сообщил, что выезжает из Стамбула в Анкару, где выступит с обращением.Эрдогана уже поздравили многие мировые лидеры. Среди них — президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Венесуэлы, Сербии, Венгрии и Узбекистана, а также эмир Катара. Владимир Путин, в частности, назвал победу Эрдогана на выборах закономерным результатом его самоотверженной работы на посту главы Турции. Он отметил, что Москва высоко ценит его личный вклад в упрочение дружественных двусторонних отношений. Президент России подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога по актуальным вопросам, а также пожелал Эрдогану новых успехов на посту главы государства, крепкого здоровья и благополучия.Позднее ЦИК Турции сообщил, что действующий президент после обработки 99,43% бюллетеней набрал 52,14 процента голосов. Его соперника Кемаля Кылычдароглу поддержали 47,86 процента населения. По словам главы ЦИК Ахмета Йенера, отрыв Эрдогана превышает два миллиона голосов. Окончательные результаты выборов опубликуют 1 июня в официальном вестнике.В первом туре выборов 14 мая ни один из политиков не получил 50 процентов голосов. Во второй тур вышли кандидат от "Республиканского альянса" — действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52% голосов) и кандидат от "Народного альянса", лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (44,88%).Экс-кандидат от альянса Ata Синан Оган, занявший в первом туре третье место с 5,17% голосов, призвал своих избирателей поддержать во втором туре нынешнего главу Турции.Голосование для проживающих за рубежом граждан страны завершилось 24 мая. В 73 странах на избирательные участки пришло в целом 3,5 миллиона избирателей.

https://ria.ru/20230528/krik-1874651612.html

https://ria.ru/20230528/erdogan-1874700046.html

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турция, президентские выборы в турции, в мире, реджеп тайип эрдоган