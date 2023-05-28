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Эрдоган объявил о победе на президентских выборах в Турции
Эрдоган объявил о победе на президентских выборах в Турции - РИА Новости, 28.05.2023
Эрдоган объявил о победе на президентских выборах в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об окончании второго тура выборов главы государства. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T20:21
2023-05-28T20:21
2023-05-28T22:49
турция
президентские выборы в турции
в мире
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 28 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об окончании второго тура выборов главы государства."Мы завершили второй тур президентских выборов с благосклонностью нашего народа. Я хотел бы выразить благодарность своему народу за то, что он подарил нам праздник демократии между двумя праздниками. Я хотел бы поблагодарить всех моих граждан, которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю ради будущего себя и своих детей", — сказал он, выйдя к своим сторонникам в Стамбуле.Глава государства также особо отметил тех, кто "поспешил на избирательные участки за рубежом". Кроме того, он поблагодарил всех представителей своего народа, которые доверили ему ответственность управлять страной в следующие пять лет. Действующий президент также сообщил, что выезжает из Стамбула в Анкару, где выступит с обращением.Эрдогана уже поздравили многие мировые лидеры. Среди них — президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Венесуэлы, Сербии, Венгрии и Узбекистана, а также эмир Катара. Владимир Путин, в частности, назвал победу Эрдогана на выборах закономерным результатом его самоотверженной работы на посту главы Турции. Он отметил, что Москва высоко ценит его личный вклад в упрочение дружественных двусторонних отношений. Президент России подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога по актуальным вопросам, а также пожелал Эрдогану новых успехов на посту главы государства, крепкого здоровья и благополучия.Позднее ЦИК Турции сообщил, что действующий президент после обработки 99,43% бюллетеней набрал 52,14 процента голосов. Его соперника Кемаля Кылычдароглу поддержали 47,86 процента населения. По словам главы ЦИК Ахмета Йенера, отрыв Эрдогана превышает два миллиона голосов. Окончательные результаты выборов опубликуют 1 июня в официальном вестнике.В первом туре выборов 14 мая ни один из политиков не получил 50 процентов голосов. Во второй тур вышли кандидат от "Республиканского альянса" — действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52% голосов) и кандидат от "Народного альянса", лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (44,88%).Экс-кандидат от альянса Ata Синан Оган, занявший в первом туре третье место с 5,17% голосов, призвал своих избирателей поддержать во втором туре нынешнего главу Турции.Голосование для проживающих за рубежом граждан страны завершилось 24 мая. В 73 странах на избирательные участки пришло в целом 3,5 миллиона избирателей.
https://ria.ru/20230528/krik-1874651612.html
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турция, президентские выборы в турции, в мире, реджеп тайип эрдоган
Турция, Президентские выборы в Турции, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган объявил о победе на президентских выборах в Турции
Эрдоган объявил о завершении второго тура выборов президента и назвал себя победителем
СТАМБУЛ, 28 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об окончании второго тура выборов главы государства.
"Мы завершили второй тур президентских выборов с благосклонностью нашего народа. Я хотел бы выразить благодарность своему народу за то, что он подарил нам праздник демократии между двумя праздниками. Я хотел бы поблагодарить всех моих граждан, которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю ради будущего себя и своих детей", — сказал он, выйдя к своим сторонникам в Стамбуле.
Крик неизвестного на избирательном участке рассердил Эрдогана
Глава государства также особо отметил тех, кто "поспешил на избирательные участки за рубежом". Кроме того, он поблагодарил всех представителей своего народа, которые доверили ему ответственность управлять страной в следующие пять лет. Действующий президент также сообщил, что выезжает из Стамбула в Анкару, где выступит с обращением.
Эрдогана уже поздравили многие мировые лидеры. Среди них — президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Венесуэлы, Сербии, Венгрии и Узбекистана, а также эмир Катара.
Владимир Путин, в частности, назвал победу Эрдогана на выборах закономерным результатом его самоотверженной работы на посту главы Турции. Он отметил, что Москва высоко ценит его личный вклад в упрочение дружественных двусторонних отношений. Президент России подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога по актуальным вопросам, а также пожелал Эрдогану новых успехов на посту главы государства, крепкого здоровья и благополучия.
Эрдоган изменил Турцию. И сохранил власть
Позднее ЦИК Турции сообщил, что действующий президент после обработки 99,43% бюллетеней набрал 52,14 процента голосов. Его соперника Кемаля Кылычдароглу поддержали 47,86 процента населения. По словам главы ЦИК Ахмета Йенера, отрыв Эрдогана превышает два миллиона голосов. Окончательные результаты выборов опубликуют 1 июня в официальном вестнике.
В первом туре выборов 14 мая ни один из политиков не получил 50 процентов голосов. Во второй тур вышли кандидат от "Республиканского альянса" — действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган
(49,52% голосов) и кандидат от "Народного альянса
", лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу
(44,88%).
Экс-кандидат от альянса Ata Синан Оган, занявший в первом туре третье место с 5,17% голосов, призвал своих избирателей поддержать во втором туре нынешнего главу Турции.
Голосование для проживающих за рубежом граждан страны завершилось 24 мая. В 73 странах на избирательные участки пришло в целом 3,5 миллиона избирателей.
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