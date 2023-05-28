https://ria.ru/20230528/vybory-1874679000.html
Эрдоган лидирует во втором туре выборов президента Турции
Эрдоган лидирует во втором туре выборов президента Турции - РИА Новости, 28.05.2023
Эрдоган лидирует во втором туре выборов президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов после обработки 94,11 процента бюллетеней, передает гостелеканал TRT Haber. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T18:20
2023-05-28T18:20
2023-05-28T19:39
турция
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
кемаль кылычдароглу
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АНКАРА, 28 мая — РИА Новости. Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов после обработки 94,11 процента бюллетеней, передает гостелеканал TRT Haber.Действующий глава государства набирает 52,43% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,57%.В свою очередь, оппозиционное агентство Anka подтвердило, что Эрдоган побеждает после обработки 89% бюллетеней. По данным СМИ, за него проголосовали 50,6 процента населения, за Кылычдароглу — 49,4 процента.Высший избирательный совет Турции в 18:15 по местному времени (совпадает с мск) снял запрет со средств массовой информации на публикацию предварительных результатов голосования.В первом туре выборов 14 мая ни один из политиков не получил 50 процентов голосов. Во второй тур вышли кандидат от "Республиканского альянса" — действующий президент Реджеп Эрдоган (49,52% голосов) и кандидат от "Народного альянса", лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (44,88%).Экс-кандидат от альянса Ata Синан Оган, занявший в первом туре третье место с 5,17% голосов, призвал своих избирателей поддержать во втором туре нынешнего главу Турции.Голосование для проживающих за рубежом граждан страны завершилось 24 мая. В 73 странах на избирательные участки пришло в целом 3,5 миллиона избирателей.
https://ria.ru/20230512/erdogan-1871343427.html
https://ria.ru/20230528/vybory-1874677904.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, кемаль кылычдароглу
Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции, Кемаль Кылычдароглу
Эрдоган лидирует во втором туре выборов президента Турции
Эрдоган набирает 52,72 процента голосов, Кылычдароглу — 47,28 процента на выборах в Турции
АНКАРА, 28 мая — РИА Новости.
Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов после обработки 94,11 процента бюллетеней, передает гостелеканал TRT Haber
.
Действующий глава государства набирает 52,43% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,57%.
В свою очередь, оппозиционное агентство Anka подтвердило, что Эрдоган побеждает после обработки 89% бюллетеней. По данным СМИ, за него проголосовали 50,6 процента населения, за Кылычдароглу — 49,4 процента.
Высший избирательный совет Турции в 18:15 по местному времени (совпадает с мск) снял запрет со средств массовой информации на публикацию предварительных результатов голосования.
Эрдоган пристыдил Кылычдароглу из-за слов о вмешательстве России в выборы
В первом туре выборов 14 мая ни один из политиков не получил 50 процентов голосов. Во второй тур вышли кандидат от "Республиканского альянса" — действующий президент Реджеп Эрдоган
(49,52% голосов) и кандидат от "Народного альянса
", лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу
(44,88%).
Экс-кандидат от альянса Ata Синан Оган, занявший в первом туре третье место с 5,17% голосов, призвал своих избирателей поддержать во втором туре нынешнего главу Турции.
Голосование для проживающих за рубежом граждан страны завершилось 24 мая. В 73 странах на избирательные участки пришло в целом 3,5 миллиона избирателей.
Турецкое оппозиционное агентство рассказало о процессе подсчета голосов