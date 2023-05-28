https://ria.ru/20230528/vybory-1874679000.html

Эрдоган лидирует во втором туре выборов президента Турции

Эрдоган лидирует во втором туре выборов президента Турции - РИА Новости, 28.05.2023

Эрдоган лидирует во втором туре выборов президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов после обработки 94,11 процента бюллетеней, передает гостелеканал TRT Haber. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T18:20

2023-05-28T18:20

2023-05-28T19:39

турция

реджеп тайип эрдоган

президентские выборы в турции

кемаль кылычдароглу

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АНКАРА, 28 мая — РИА Новости. Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов после обработки 94,11 процента бюллетеней, передает гостелеканал TRT Haber.Действующий глава государства набирает 52,43% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,57%.В свою очередь, оппозиционное агентство Anka подтвердило, что Эрдоган побеждает после обработки 89% бюллетеней. По данным СМИ, за него проголосовали 50,6 процента населения, за Кылычдароглу — 49,4 процента.Высший избирательный совет Турции в 18:15 по местному времени (совпадает с мск) снял запрет со средств массовой информации на публикацию предварительных результатов голосования.В первом туре выборов 14 мая ни один из политиков не получил 50 процентов голосов. Во второй тур вышли кандидат от "Республиканского альянса" — действующий президент Реджеп Эрдоган (49,52% голосов) и кандидат от "Народного альянса", лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (44,88%).Экс-кандидат от альянса Ata Синан Оган, занявший в первом туре третье место с 5,17% голосов, призвал своих избирателей поддержать во втором туре нынешнего главу Турции.Голосование для проживающих за рубежом граждан страны завершилось 24 мая. В 73 странах на избирательные участки пришло в целом 3,5 миллиона избирателей.

https://ria.ru/20230512/erdogan-1871343427.html

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Наталья Макарова

турция, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, кемаль кылычдароглу