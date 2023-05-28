https://ria.ru/20230528/vybory-1874669303.html

В Турции завершилось голосование во втором туре президентских выборов

В Турции завершилось голосование во втором туре президентских выборов - РИА Новости, 28.05.2023

В Турции завершилось голосование во втором туре президентских выборов

В Турции в 17:00 по местному времени (совпадает с мск) закрылись участки для голосования во втором туре выборов президента страны. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T17:03

2023-05-28T17:03

2023-05-28T18:07

в мире

турция

президентские выборы в турции

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АНКАРА, 28 мая — РИА Новости. В Турции в 17:00 по местному времени (совпадает с мск) закрылись участки для голосования во втором туре выборов президента страны.После этого начался подсчет голосов. По всей республике установили свыше 191 тысячи урн для более чем 60 миллионов избирателей. В первом туре выборов 14 мая ни один из политиков не получил 50 процентов голосов. Во второй тур вышли кандидат от "Республиканского альянса" — действующий президент Реджеп Эрдоган (49,52% голосов) и кандидат от "Народного альянса", лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (44,88%). Экс-кандидат от альянса Ata Синан Оган, занявший в первом туре третье место с 5,17% голосов, призвал своих избирателей поддержать во втором туре нынешнего главу Турции. Голосование для проживающих за рубежом граждан страны завершилось 24 мая. В 73 странах на избирательные участки пришло в целом 3,5 миллиона избирателей. Запрет на оповещение об итогах выборов действует до 21:00 28 мая, но его могут снять раньше установленного законом времени по решению ЦИК.

https://ria.ru/20230528/krik-1874651612.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, президентские выборы в турции