https://ria.ru/20230528/vybory-1874669303.html
В Турции завершилось голосование во втором туре президентских выборов
В Турции завершилось голосование во втором туре президентских выборов - РИА Новости, 28.05.2023
В Турции завершилось голосование во втором туре президентских выборов
В Турции в 17:00 по местному времени (совпадает с мск) закрылись участки для голосования во втором туре выборов президента страны. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T17:03
2023-05-28T17:03
2023-05-28T18:07
в мире
турция
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 28 мая — РИА Новости. В Турции в 17:00 по местному времени (совпадает с мск) закрылись участки для голосования во втором туре выборов президента страны.После этого начался подсчет голосов. По всей республике установили свыше 191 тысячи урн для более чем 60 миллионов избирателей. В первом туре выборов 14 мая ни один из политиков не получил 50 процентов голосов. Во второй тур вышли кандидат от "Республиканского альянса" — действующий президент Реджеп Эрдоган (49,52% голосов) и кандидат от "Народного альянса", лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (44,88%). Экс-кандидат от альянса Ata Синан Оган, занявший в первом туре третье место с 5,17% голосов, призвал своих избирателей поддержать во втором туре нынешнего главу Турции. Голосование для проживающих за рубежом граждан страны завершилось 24 мая. В 73 странах на избирательные участки пришло в целом 3,5 миллиона избирателей. Запрет на оповещение об итогах выборов действует до 21:00 28 мая, но его могут снять раньше установленного законом времени по решению ЦИК.
https://ria.ru/20230528/krik-1874651612.html
https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874640517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Президентские выборы в Турции
В Турции завершилось голосование во втором туре президентских выборов
В Турции завершился второй тур президентских выборов, идет подсчет голосов
АНКАРА, 28 мая — РИА Новости. В Турции в 17:00 по местному времени (совпадает с мск) закрылись участки для голосования во втором туре выборов президента страны.
После этого начался подсчет голосов.
По всей республике установили свыше 191 тысячи урн для более чем 60 миллионов избирателей.
В первом туре выборов 14 мая ни один из политиков не получил 50 процентов голосов. Во второй тур вышли кандидат от "Республиканского альянса" — действующий президент Реджеп Эрдоган
(49,52% голосов) и кандидат от "Народного альянса
", лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу
(44,88%).
Крик неизвестного на избирательном участке рассердил Эрдогана
Экс-кандидат от альянса Ata Синан Оган, занявший в первом туре третье место с 5,17% голосов, призвал своих избирателей поддержать во втором туре нынешнего главу Турции.
Голосование для проживающих за рубежом граждан страны завершилось 24 мая. В 73 странах на избирательные участки пришло в целом 3,5 миллиона избирателей.
Запрет на оповещение об итогах выборов действует до 21:00 28 мая, но его могут снять раньше установленного законом времени по решению ЦИК.
Оба кандидата в президенты Турции проголосовали на выборах