Число погибших при обстреле города Алмазная в ЛНР возросло

Пасечник: число погибших мирных жителей при обстреле города Алмазная в ЛНР достигло двух
"Сегодня днем нацисты подвергли обстрелу город Алмазная Луганской Народной Республики. В результате удара по жилому частному сектору погибла мирная жительница, пожилой мужчина скончался на операционном столе. Приношу соболезнования родным и близким погибших", - написал Пасечник в своем телеграм-канале.
ВСУ выпустили по Ясиноватой более десяти крупнокалиберных снарядов.
ВСУ выпустили по Ясиноватой более десяти крупнокалиберных снарядов.
Прямыми попаданиями разрушены четыре многоэтажки и два частных дома.
Прямыми попаданиями разрушены четыре многоэтажки и два частных дома.
Еще одну мирную жительницу сотрудники МЧС ДНР спасли из-под завалов частного дома.
Еще одну мирную жительницу сотрудники МЧС ДНР спасли из-под завалов частного дома.
Несмотря на интенсивные обстрелы и напряженную обстановку, в Ясиноватой остается не менее 15 тысяч мирных жителей.
Несмотря на интенсивные обстрелы и напряженную обстановку, в Ясиноватой остается не менее 15 тысяч мирных жителей.
Ясиноватая, расположенная примерно в 25 километрах от Донецка, — один из наиболее часто обстреливаемых городов.
Ясиноватая, расположенная примерно в 25 километрах от Донецка, — один из наиболее часто обстреливаемых городов.
"Мы же тут как на пороховой бочке сидим", — говорят очевидцы сегодняшнего обстрела.
"Мы же тут как на пороховой бочке сидим", — говорят очевидцы сегодняшнего обстрела.
"Это кошмар какой-то: бьют по мирным жителям. Что мы вам сделали?" — спрашивают люди.
"Это кошмар какой-то: бьют по мирным жителям. Что мы вам сделали?" — спрашивают люди.
ВСУ выпустили по Ясиноватой более десяти крупнокалиберных снарядов.
Прямыми попаданиями разрушены четыре многоэтажки и два частных дома.
Еще одну мирную жительницу сотрудники МЧС ДНР спасли из-под завалов частного дома.
Несмотря на интенсивные обстрелы и напряженную обстановку, в Ясиноватой остается не менее 15 тысяч мирных жителей.
Ясиноватая, расположенная примерно в 25 километрах от Донецка, — один из наиболее часто обстреливаемых городов.
"Мы же тут как на пороховой бочке сидим", — говорят очевидцы сегодняшнего обстрела.
"Это кошмар какой-то: бьют по мирным жителям. Что мы вам сделали?" — спрашивают люди.