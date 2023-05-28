Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при обстреле города Алмазная в ЛНР возросло - РИА Новости, 28.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:02 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/obstrel-1874685071.html
Число погибших при обстреле города Алмазная в ЛНР возросло
Число погибших при обстреле города Алмазная в ЛНР возросло - РИА Новости, 28.05.2023
Число погибших при обстреле города Алмазная в ЛНР возросло
Умер
2023-05-28T19:02
2023-05-28T19:02
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
стаханов
леонид пасечник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964804_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_3ddc52a0c48e5f7bcdf5f1aecea49004.jpg
ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Число погибших мирных жителей при обстреле города Алмазная в Луганской Народной Республике возросло до двух, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. &quot;Сегодня днем нацисты подвергли обстрелу город Алмазная Луганской Народной Республики. В результате удара по жилому частному сектору погибла мирная жительница, пожилой мужчина скончался на операционном столе. Приношу соболезнования родным и близким погибших&quot;, - написал Пасечник в своем телеграм-канале.Как отмечает врио главы ЛНР, ранения получили восемь человек, "все доставлены в Центральную городскую больницу города Стаханов". "В тяжелом состоянии находится десятилетний мальчик, который получил сильное ранение головы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - добавил Пасечник. Также он отметил, что зафиксированы попадания в жилые дома, линии электропередач, газопровод. Ранее в администрации города Стаханов в ЛНР сообщили, что мирная жительница погибла в результате обстрела населенного пункта Алмазная со стороны украинских войск, ранены еще девять человек, в том числе десятилетний ребенок.
луганская народная республика
стаханов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964804_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_88a718c248ed3c8938272221e97423e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, стаханов, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Стаханов, Леонид Пасечник
Число погибших при обстреле города Алмазная в ЛНР возросло

Пасечник: число погибших мирных жителей при обстреле города Алмазная в ЛНР достигло двух

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует осколки снаряда, разорвавшихся возле дома в Донбассе
Женщина демонстрирует осколки снаряда, разорвавшихся возле дома в Донбассе - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Женщина демонстрирует осколки снаряда, разорвавшихся возле дома в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Умер
ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Число погибших мирных жителей при обстреле города Алмазная в Луганской Народной Республике возросло до двух, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
«

"Сегодня днем нацисты подвергли обстрелу город Алмазная Луганской Народной Республики. В результате удара по жилому частному сектору погибла мирная жительница, пожилой мужчина скончался на операционном столе. Приношу соболезнования родным и близким погибших", - написал Пасечник в своем телеграм-канале.

Как отмечает врио главы ЛНР, ранения получили восемь человек, "все доставлены в Центральную городскую больницу города Стаханов".
«
"В тяжелом состоянии находится десятилетний мальчик, который получил сильное ранение головы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - добавил Пасечник.
Также он отметил, что зафиксированы попадания в жилые дома, линии электропередач, газопровод.
Ранее в администрации города Стаханов в ЛНР сообщили, что мирная жительница погибла в результате обстрела населенного пункта Алмазная со стороны украинских войск, ранены еще девять человек, в том числе десятилетний ребенок.
"Это кошмар какой-то": последствия обстрела Ясиноватой
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

ВСУ выпустили по Ясиноватой более десяти крупнокалиберных снарядов.

Фрагмент снаряда в квартире многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

ВСУ выпустили по Ясиноватой более десяти крупнокалиберных снарядов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Прямыми попаданиями разрушены четыре многоэтажки и два частных дома.

Многоквартирный дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

Прямыми попаданиями разрушены четыре многоэтажки и два частных дома.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

В частном секторе пострадали два человека.

Квартира в многоэтажном доме, сгоревшая в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

В частном секторе пострадали два человека.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Еще одну мирную жительницу сотрудники МЧС ДНР спасли из-под завалов частного дома.

Квартира в многоквартирном доме, разрушенная в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

Еще одну мирную жительницу сотрудники МЧС ДНР спасли из-под завалов частного дома.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Несмотря на интенсивные обстрелы и напряженную обстановку, в Ясиноватой остается не менее 15 тысяч мирных жителей.

Фрагмент снаряда в квартире многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

Несмотря на интенсивные обстрелы и напряженную обстановку, в Ясиноватой остается не менее 15 тысяч мирных жителей.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Ясиноватая, расположенная примерно в 25 километрах от Донецка, — один из наиболее часто обстреливаемых городов.

Женщина во дворе многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

Ясиноватая, расположенная примерно в 25 километрах от Донецка, — один из наиболее часто обстреливаемых городов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

"Мы же тут как на пороховой бочке сидим", — говорят очевидцы сегодняшнего обстрела.

Многоквартирный дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

"Мы же тут как на пороховой бочке сидим", — говорят очевидцы сегодняшнего обстрела.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

"Это кошмар какой-то: бьют по мирным жителям. Что мы вам сделали?" — спрашивают люди.

Квартира в многоэтажном доме, разрушенная в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

"Это кошмар какой-то: бьют по мирным жителям. Что мы вам сделали?" — спрашивают люди.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
8 из 8

ВСУ выпустили по Ясиноватой более десяти крупнокалиберных снарядов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
1 из 8

Прямыми попаданиями разрушены четыре многоэтажки и два частных дома.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
2 из 8

В частном секторе пострадали два человека.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
3 из 8

Еще одну мирную жительницу сотрудники МЧС ДНР спасли из-под завалов частного дома.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
4 из 8

Несмотря на интенсивные обстрелы и напряженную обстановку, в Ясиноватой остается не менее 15 тысяч мирных жителей.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
5 из 8

Ясиноватая, расположенная примерно в 25 километрах от Донецка, — один из наиболее часто обстреливаемых городов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
6 из 8

"Мы же тут как на пороховой бочке сидим", — говорят очевидцы сегодняшнего обстрела.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
7 из 8

"Это кошмар какой-то: бьют по мирным жителям. Что мы вам сделали?" — спрашивают люди.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСтахановЛеонид Пасечник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала