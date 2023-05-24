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"Это кошмар какой-то": последствия обстрела Ясиноватой - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:49 24.05.2023 (обновлено: 15:48 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/yasinovataya-1873804233.html
"Это кошмар какой-то": последствия обстрела Ясиноватой
"Это кошмар какой-то": последствия обстрела Ясиноватой - РИА Новости, 24.05.2023
"Это кошмар какой-то": последствия обстрела Ясиноватой
Украинские войска обстреляли ракетами Ясиноватую в ДНР, ранены несколько мирных жителей. Город после атаки — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:49
2023-05-24T15:48
фото
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
днр
ситуация в днр и лнр
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Украинские войска обстреляли ракетами Ясиноватую в ДНР, ранены несколько мирных жителей. Город после атаки — в фотоленте Ria.ru.
ясиноватая
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фото, фото, ясиноватая, донецкая народная республика, днр, ситуация в днр и лнр
Фото, Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР

"Это кошмар какой-то": последствия обстрела Ясиноватой

Читать ria.ru в
Украинские войска обстреляли ракетами Ясиноватую в ДНР, ранены несколько мирных жителей. Город после атаки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

ВСУ выпустили по Ясиноватой более десяти крупнокалиберных снарядов.

Фрагмент снаряда в квартире многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

ВСУ выпустили по Ясиноватой более десяти крупнокалиберных снарядов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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1 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Прямыми попаданиями разрушены четыре многоэтажки и два частных дома.

Многоквартирный дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

Прямыми попаданиями разрушены четыре многоэтажки и два частных дома.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

В частном секторе пострадали два человека.

Квартира в многоэтажном доме, сгоревшая в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

В частном секторе пострадали два человека.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Еще одну мирную жительницу сотрудники МЧС ДНР спасли из-под завалов частного дома.

Квартира в многоквартирном доме, разрушенная в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

Еще одну мирную жительницу сотрудники МЧС ДНР спасли из-под завалов частного дома.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Несмотря на интенсивные обстрелы и напряженную обстановку, в Ясиноватой остается не менее 15 тысяч мирных жителей.

Фрагмент снаряда в квартире многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

Несмотря на интенсивные обстрелы и напряженную обстановку, в Ясиноватой остается не менее 15 тысяч мирных жителей.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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5 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Ясиноватая, расположенная примерно в 25 километрах от Донецка, — один из наиболее часто обстреливаемых городов.

Женщина во дворе многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

Ясиноватая, расположенная примерно в 25 километрах от Донецка, — один из наиболее часто обстреливаемых городов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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6 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

"Мы же тут как на пороховой бочке сидим", — говорят очевидцы сегодняшнего обстрела.

Многоквартирный дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

"Мы же тут как на пороховой бочке сидим", — говорят очевидцы сегодняшнего обстрела.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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7 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

"Это кошмар какой-то: бьют по мирным жителям. Что мы вам сделали?" — спрашивают люди.

Квартира в многоэтажном доме, разрушенная в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

"Это кошмар какой-то: бьют по мирным жителям. Что мы вам сделали?" — спрашивают люди.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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Специальная военная операция на УкраинеФотоЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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