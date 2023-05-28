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В Совфеде назвали победу Эрдогана на выборах заслуженной - РИА Новости, 28.05.2023
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22:42 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874711149.html
В Совфеде назвали победу Эрдогана на выборах заслуженной
В Совфеде назвали победу Эрдогана на выборах заслуженной - РИА Новости, 28.05.2023
В Совфеде назвали победу Эрдогана на выборах заслуженной
Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции заслуженна, для России – это политик, с которым можно договариваться, сказал РИА Новости в... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T22:42
2023-05-28T22:42
турция
россия
ближний восток
реджеп тайип эрдоган
владимир джабаров
владимир путин
совет федерации рф
нато
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции заслуженна, для России – это политик, с которым можно договариваться, сказал РИА Новости в воскресенье первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Президент России Владимир Путин поздравил действующего президента Турции с переизбранием на пост главы государства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. &quot;Эта победа дорогого стоит для Эрдогана, он пошел на второй тур, хотя это всегда определенный риск либо для правящей партии, либо для правящего президента. Потому что, как правило, оппозиция объединяется. Он не побоялся этого и в итоге победил абсолютно заслуженно&quot;, - сказал Джабаров.Говоря об отношениях с Россией, сенатор отметил, что у Эрдогана своя позиция, "мы не испытываем никаких иллюзий, что это будет наш самый преданный союзник, нет". Но Эрдоган – человек, с которым можно договариваться, который держит свое слово, отметил он. Были сложности в отношениях Турции и РФ, но их успешно преодолели, подчеркнул законодатель. "Кроме того, нас связывают с Турцией очень тесные экономические связи. Эрдоган не поддался никакому давлению, никаких санкций против России он не вводил. Более того, мы развиваем сотрудничество в области вооружения, мы поставляем туда (ЗРК) С-400. У нас большие планы в энергетике, мы строим АЭС (в Турции), создаем новый газовый хаб для Европы", - сказал Джабаров. По его словам, то, что происходит – это стабильность, а "стабильность – это самое главное, что сейчас нужно этому региону". "Это будет сказываться позитивно и на ситуации на Ближнем Востоке, и на ситуации на Южном Кавказе, и вообще в ситуации в целом в наших взаимоотношениях с НАТО", - считает парламентарий. "Конечно, сейчас американцы, верные своим традициям, попытаются спровоцировать оппозицию на массовые выступления, обвинять Эрдогана в фальсификации выборов. Это стандартный набор", - полагает сенатор. По его мнению, здесь США могут ошибиться очень сильно, потому что Эрдоган власть не отдаст, будет биться за нее. "Он жестко отстоит то, что ему дорого, то, что он является законно избранным президентом. И я думаю, что оппозиция проиграет, если такие поползновения извне будут использованы для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Турции", - заключил политик.
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874633302.html
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турция, россия, ближний восток, реджеп тайип эрдоган, владимир джабаров, владимир путин, совет федерации рф, нато, президентские выборы в турции
Турция, Россия, Ближний Восток, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Джабаров, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, НАТО, Президентские выборы в Турции
В Совфеде назвали победу Эрдогана на выборах заслуженной

Джабаров: Эрдоган одержал абсолютно заслуженную победу на выборах президента Турции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкII тур президентских выборов в Турции
II тур президентских выборов в Турции - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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II тур президентских выборов в Турции
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции заслуженна, для России – это политик, с которым можно договариваться, сказал РИА Новости в воскресенье первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Президент России Владимир Путин поздравил действующего президента Турции с переизбранием на пост главы государства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«

"Эта победа дорогого стоит для Эрдогана, он пошел на второй тур, хотя это всегда определенный риск либо для правящей партии, либо для правящего президента. Потому что, как правило, оппозиция объединяется. Он не побоялся этого и в итоге победил абсолютно заслуженно", - сказал Джабаров.

Говоря об отношениях с Россией, сенатор отметил, что у Эрдогана своя позиция, "мы не испытываем никаких иллюзий, что это будет наш самый преданный союзник, нет". Но Эрдоган – человек, с которым можно договариваться, который держит свое слово, отметил он. Были сложности в отношениях Турции и РФ, но их успешно преодолели, подчеркнул законодатель.
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«
"Кроме того, нас связывают с Турцией очень тесные экономические связи. Эрдоган не поддался никакому давлению, никаких санкций против России он не вводил. Более того, мы развиваем сотрудничество в области вооружения, мы поставляем туда (ЗРК) С-400. У нас большие планы в энергетике, мы строим АЭС (в Турции), создаем новый газовый хаб для Европы", - сказал Джабаров.
По его словам, то, что происходит – это стабильность, а "стабильность – это самое главное, что сейчас нужно этому региону". "Это будет сказываться позитивно и на ситуации на Ближнем Востоке, и на ситуации на Южном Кавказе, и вообще в ситуации в целом в наших взаимоотношениях с НАТО", - считает парламентарий.
«
"Конечно, сейчас американцы, верные своим традициям, попытаются спровоцировать оппозицию на массовые выступления, обвинять Эрдогана в фальсификации выборов. Это стандартный набор", - полагает сенатор.
По его мнению, здесь США могут ошибиться очень сильно, потому что Эрдоган власть не отдаст, будет биться за нее. "Он жестко отстоит то, что ему дорого, то, что он является законно избранным президентом. И я думаю, что оппозиция проиграет, если такие поползновения извне будут использованы для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Турции", - заключил политик.
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ТурцияРоссияБлижний ВостокРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ДжабаровВладимир ПутинСовет Федерации РФНАТОПрезидентские выборы в Турции
 
 
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