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В Запорожской области заявили, что Киев готовит операцию по захвату ЗАЭС - РИА Новости, 27.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/zaes-1874529168.html
В Запорожской области заявили, что Киев готовит операцию по захвату ЗАЭС
В Запорожской области заявили, что Киев готовит операцию по захвату ЗАЭС - РИА Новости, 27.05.2023
В Запорожской области заявили, что Киев готовит операцию по захвату ЗАЭС
Украинские войска готовят операцию, в которой будут обстреливать и попытаются захватить Запорожскую АЭС, предположил в беседе с РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T13:25
2023-05-27T13:25
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская аэс
запорожская область
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска готовят операцию, в которой будут обстреливать и попытаются захватить Запорожскую АЭС, предположил в беседе с РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Киевский режим сейчас поднимает градус и ставки вокруг Запорожской АЭС. Украинские боевики готовят операцию по обстрелам и форсированию Днепра с высадкой десанта и захватом Запорожской АЭС, параллельно заблаговременно через свои информационные помойки и материалы в западных СМИ формируя мнение, что виновницей возможной ядерной катастрофы будет исключительно Россия. Это та стратегия, которая используется нашими врагами", - сказал Рогов. По его словам, киевские власти стремятся заранее оправдать свои преступные действия по отношению к такому объекту повышенной техногенной опасности, как Запорожская АЭС. О вероятной украинской провокации в отношении АЭС говорят поступающие оперативные данные о подготовке в Днепропетровской области украинского десанта для форсирования Днепра в районе Энергодара, а также многочисленные попытки киевских властей помешать работе атомной станции путем ее обесточивания и стремление прекратить нахождение на ней мониторинговой миссии МАГАТЭ, отметил Рогов. "Режим Зеленского намерено добивается взятия миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС в заложники, чтобы затем под прикрытием международной организации творить свои преступные дела", - заявил он. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230525/zaes-1874214169.html
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владимир рогов, запорожская аэс, запорожская область, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Запорожская область, Энергодар
В Запорожской области заявили, что Киев готовит операцию по захвату ЗАЭС

Рогов: Киев готовит операцию с обстрелами и попыткой захвата Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска готовят операцию, в которой будут обстреливать и попытаются захватить Запорожскую АЭС, предположил в беседе с РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Киевский режим сейчас поднимает градус и ставки вокруг Запорожской АЭС. Украинские боевики готовят операцию по обстрелам и форсированию Днепра с высадкой десанта и захватом Запорожской АЭС, параллельно заблаговременно через свои информационные помойки и материалы в западных СМИ формируя мнение, что виновницей возможной ядерной катастрофы будет исключительно Россия. Это та стратегия, которая используется нашими врагами", - сказал Рогов.
По его словам, киевские власти стремятся заранее оправдать свои преступные действия по отношению к такому объекту повышенной техногенной опасности, как Запорожская АЭС.
О вероятной украинской провокации в отношении АЭС говорят поступающие оперативные данные о подготовке в Днепропетровской области украинского десанта для форсирования Днепра в районе Энергодара, а также многочисленные попытки киевских властей помешать работе атомной станции путем ее обесточивания и стремление прекратить нахождение на ней мониторинговой миссии МАГАТЭ, отметил Рогов.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
"Режим Зеленского намерено добивается взятия миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС в заложники, чтобы затем под прикрытием международной организации творить свои преступные дела", - заявил он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС пройдет 30 мая
25 мая, 21:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЗапорожская АЭСЗапорожская областьЭнергодар
 
 
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