https://ria.ru/20230527/zaes-1874529168.html

В Запорожской области заявили, что Киев готовит операцию по захвату ЗАЭС

В Запорожской области заявили, что Киев готовит операцию по захвату ЗАЭС - РИА Новости, 27.05.2023

В Запорожской области заявили, что Киев готовит операцию по захвату ЗАЭС

Украинские войска готовят операцию, в которой будут обстреливать и попытаются захватить Запорожскую АЭС, предположил в беседе с РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T13:25

2023-05-27T13:25

2023-05-27T13:25

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская аэс

запорожская область

энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска готовят операцию, в которой будут обстреливать и попытаются захватить Запорожскую АЭС, предположил в беседе с РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Киевский режим сейчас поднимает градус и ставки вокруг Запорожской АЭС. Украинские боевики готовят операцию по обстрелам и форсированию Днепра с высадкой десанта и захватом Запорожской АЭС, параллельно заблаговременно через свои информационные помойки и материалы в западных СМИ формируя мнение, что виновницей возможной ядерной катастрофы будет исключительно Россия. Это та стратегия, которая используется нашими врагами", - сказал Рогов. По его словам, киевские власти стремятся заранее оправдать свои преступные действия по отношению к такому объекту повышенной техногенной опасности, как Запорожская АЭС. О вероятной украинской провокации в отношении АЭС говорят поступающие оперативные данные о подготовке в Днепропетровской области украинского десанта для форсирования Днепра в районе Энергодара, а также многочисленные попытки киевских властей помешать работе атомной станции путем ее обесточивания и стремление прекратить нахождение на ней мониторинговой миссии МАГАТЭ, отметил Рогов. "Режим Зеленского намерено добивается взятия миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС в заложники, чтобы затем под прикрытием международной организации творить свои преступные дела", - заявил он. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230525/zaes-1874214169.html

запорожская область

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир рогов, запорожская аэс, запорожская область, энергодар