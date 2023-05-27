https://ria.ru/20230527/gvineya-1874501403.html
Президент Экваториальной Гвинеи планирует посетить саммит Россия — Африка
Президент Экваториальной Гвинеи планирует посетить саммит Россия — Африка - РИА Новости, 27.05.2023
Президент Экваториальной Гвинеи планирует посетить саммит Россия — Африка
Президент Экваториальной Гвинеи Обианг Нгема Мбасого планирует принять участие во втором саммите Россия–Африка с целью укрепления сотрудничества между двумя... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T09:56
2023-05-27T09:56
2023-05-27T10:01
в мире
экваториальная гвинея
россия
африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38234/38/382343843_0:63:455:319_1920x0_80_0_0_c35b3bfccf060bc55d737472842263f4.jpg
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Президент Экваториальной Гвинеи Обианг Нгема Мбасого планирует принять участие во втором саммите Россия–Африка с целью укрепления сотрудничества между двумя странами, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба. "Как и на первом саммите Россия–Африка, его превосходительство Обианг Нгема Мбасого планирует принять участие в столь важном событии с главной целью: еще раз укрепить отношения сотрудничества между Экваториальной Гвинеей и Россией в ключевых областях, представляющих взаимный интерес, таких как безопасность и оборона, особенно борьба с морским пиратством в Гвинейском заливе, что может затронуть экономические интересы обеих стран в этом районе", - сказал Ндонг Айекаба. Второй саммит и экономический форум Россия–Африка пройдет 26-29 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230526/somali-1874309708.html
экваториальная гвинея
россия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38234/38/382343843_0:21:455:362_1920x0_80_0_0_f816212e75206b2da3aa5797ac2682c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экваториальная гвинея, россия, африка
В мире, Экваториальная Гвинея, Россия, Африка
Президент Экваториальной Гвинеи планирует посетить саммит Россия — Африка
Посол Ндонг Айекаба: глава Экваториальной Гвинеи планирует посетить саммит Россия — Африка
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Президент Экваториальной Гвинеи Обианг Нгема Мбасого планирует принять участие во втором саммите Россия–Африка с целью укрепления сотрудничества между двумя странами, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.
"Как и на первом саммите Россия–Африка, его превосходительство Обианг Нгема Мбасого планирует принять участие в столь важном событии с главной целью: еще раз укрепить отношения сотрудничества между Экваториальной Гвинеей и Россией в ключевых областях, представляющих взаимный интерес, таких как безопасность и оборона, особенно борьба с морским пиратством в Гвинейском заливе, что может затронуть экономические интересы обеих стран в этом районе", - сказал Ндонг Айекаба.
Второй саммит и экономический форум Россия–Африка пройдет 26-29 июля 2023 года в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Президент Сомали примет участие в саммите Россия — Африка, заявил Лавров