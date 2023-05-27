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Президент Экваториальной Гвинеи планирует посетить саммит Россия — Африка - РИА Новости, 27.05.2023
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09:56 27.05.2023 (обновлено: 10:01 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/gvineya-1874501403.html
Президент Экваториальной Гвинеи планирует посетить саммит Россия — Африка
Президент Экваториальной Гвинеи планирует посетить саммит Россия — Африка - РИА Новости, 27.05.2023
Президент Экваториальной Гвинеи планирует посетить саммит Россия — Африка
Президент Экваториальной Гвинеи Обианг Нгема Мбасого планирует принять участие во втором саммите Россия–Африка с целью укрепления сотрудничества между двумя... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T09:56
2023-05-27T10:01
в мире
экваториальная гвинея
россия
африка
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Президент Экваториальной Гвинеи Обианг Нгема Мбасого планирует принять участие во втором саммите Россия–Африка с целью укрепления сотрудничества между двумя странами, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба. "Как и на первом саммите Россия–Африка, его превосходительство Обианг Нгема Мбасого планирует принять участие в столь важном событии с главной целью: еще раз укрепить отношения сотрудничества между Экваториальной Гвинеей и Россией в ключевых областях, представляющих взаимный интерес, таких как безопасность и оборона, особенно борьба с морским пиратством в Гвинейском заливе, что может затронуть экономические интересы обеих стран в этом районе", - сказал Ндонг Айекаба. Второй саммит и экономический форум Россия–Африка пройдет 26-29 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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в мире, экваториальная гвинея, россия, африка
В мире, Экваториальная Гвинея, Россия, Африка
Президент Экваториальной Гвинеи планирует посетить саммит Россия — Африка

Посол Ндонг Айекаба: глава Экваториальной Гвинеи планирует посетить саммит Россия — Африка

© Фото : Rodrigues Pozzebom/ABrТеодоро Обианг Нгема Мбасого
Теодоро Обианг Нгема Мбасого - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© Фото : Rodrigues Pozzebom/ABr
Теодоро Обианг Нгема Мбасого . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Президент Экваториальной Гвинеи Обианг Нгема Мбасого планирует принять участие во втором саммите Россия–Африка с целью укрепления сотрудничества между двумя странами, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.
"Как и на первом саммите Россия–Африка, его превосходительство Обианг Нгема Мбасого планирует принять участие в столь важном событии с главной целью: еще раз укрепить отношения сотрудничества между Экваториальной Гвинеей и Россией в ключевых областях, представляющих взаимный интерес, таких как безопасность и оборона, особенно борьба с морским пиратством в Гвинейском заливе, что может затронуть экономические интересы обеих стран в этом районе", - сказал Ндонг Айекаба.
Второй саммит и экономический форум Россия–Африка пройдет 26-29 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Читайте полный текст интервью >>>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Президент Сомали примет участие в саммите Россия — Африка, заявил Лавров
26 мая, 12:42
 
В миреЭкваториальная ГвинеяРоссияАфрика
 
 
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