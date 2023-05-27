https://ria.ru/20230527/gvineya-1874501403.html

Президент Экваториальной Гвинеи планирует посетить саммит Россия — Африка

Президент Экваториальной Гвинеи планирует посетить саммит Россия — Африка - РИА Новости, 27.05.2023

Президент Экваториальной Гвинеи планирует посетить саммит Россия — Африка

Президент Экваториальной Гвинеи Обианг Нгема Мбасого планирует принять участие во втором саммите Россия–Африка с целью укрепления сотрудничества между двумя... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T09:56

2023-05-27T09:56

2023-05-27T10:01

в мире

экваториальная гвинея

россия

африка

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Президент Экваториальной Гвинеи Обианг Нгема Мбасого планирует принять участие во втором саммите Россия–Африка с целью укрепления сотрудничества между двумя странами, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба. "Как и на первом саммите Россия–Африка, его превосходительство Обианг Нгема Мбасого планирует принять участие в столь важном событии с главной целью: еще раз укрепить отношения сотрудничества между Экваториальной Гвинеей и Россией в ключевых областях, представляющих взаимный интерес, таких как безопасность и оборона, особенно борьба с морским пиратством в Гвинейском заливе, что может затронуть экономические интересы обеих стран в этом районе", - сказал Ндонг Айекаба. Второй саммит и экономический форум Россия–Африка пройдет 26-29 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230526/somali-1874309708.html

экваториальная гвинея

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африка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, экваториальная гвинея, россия, африка