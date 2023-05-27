https://ria.ru/20230527/sotrudnichestvo-1874364526.html

Лусиано Нкого Ндонг Айекаба: Россия – стратегический партнер для Африки

Лусиано Нкого Ндонг Айекаба: Россия – стратегический партнер для Африки - РИА Новости, 27.05.2023

Лусиано Нкого Ндонг Айекаба: Россия – стратегический партнер для Африки

Предприниматели России должны видеть окно возможностей для сотрудничества с Экваториальной Гвинеей, конкуренции на этом направлении нет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T10:00

2023-05-27T10:00

2023-05-27T10:00

интервью

россия

экваториальная гвинея

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Предприниматели России должны видеть окно возможностей для сотрудничества с Экваториальной Гвинеей, конкуренции на этом направлении нет, заявил РИА Новости посол страны в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба. В интервью корреспонденту агентства Валерии Балыкиной он рассказал о перспективных сферах партнерства двух стран, о том, как США оказывают давление на Малабо из-за дружественных связей с Москвой, с какой целью президент республики Обианг Нгема Мбасого посетит второй саммит "Россия-Африка", а также объяснил позицию Экваториальной Гвинеи относительно конфликта на Украине.– В этом году наши страны отмечают 55-летие установления дипломатических отношений. Как сегодня Экваториальная Гвинея оценивает их перспективы?– Экваториальная Гвинея – миролюбивая страна, является ответственным и преданным участником глобальной повестки дня. Наша внешняя политика всегда основывалась на независимом и конструктивном подходе. Мы выступаем за мирное сосуществование, взаимное доверие, взаимную выгоду, равное обращение и координацию и посвящаем себя построению гармоничного, устойчивого мира для общего процветания.Для Экваториальной Гвинеи Российская Федерация является приоритетом во внешней политике. Мы всегда стремились укреплять, расширять и диверсифицировать наше сотрудничество на фоне проблем в сфере продовольствия, здравоохранения, экономики или в борьбе с транснациональной организованной преступностью, которая представляют огромную угрозу как для Экваториальной Гвинеи, так и для России, для мира в целом.Следует отметить, что дружба и хорошее сотрудничество между нашими странами, восходящие ко временам СССР, в последнее время еще больше укрепились благодаря политической воле Их Превосходительства Обианга Нгемы Мбасого и президента Владимира Путина, что привело к подписанию важных соглашений в ключевых секторах развития, таких как экономика, оборона, безопасность, культура, транспорт и другие, которые уже были ратифицированы правительством Экваториальной Гвинеи, и последним из которых является взаимное соглашение о безвизовом режиме.Россия известна как великая международная держава. Ваша модель развития и потенциал в ключевых секторах экономики, таких как промышленность, оборона и экономика, служат для нас ориентиром, поэтому мы рассматриваем вашу страну как стратегического партнера, который мог бы направлять и сопровождать нас в реализации плана "Программа развития до 2035 года", призванного обеспечить экономическую стабильность в Экваториальной Гвинее.– Товарооборот России и Экваториальной Гвинеи за 2020–2021 годы составил $440 тысяч долларов. Как ваша страна планирует наращивать эти показатели, за счет каких отраслей?– В преддверии проведения второго саммита Россия-Африка, который в прошлые годы откладывался в связи с пандемией COVID-19, наша страна сочла целесообразным представить Москве отраслевые соглашения, представляющие взаимный интерес. Они, как мы уверены, укрепят прекрасные отношения дружбы и сотрудничества, существующие между двумя народами и правительствами. Речь может идти о секторах туризма, торговли и рыболовства.В свое время мы смогли увидеть плоды сотрудничества наших стран в рыболовном секторе, Экваториальная Гвинея имеет огромное море, которое необходимо исследовать и эксплуатировать, и кто может лучше помочь нам в этом амбициозном проекте, чем не наш партнер и исторический друг – Россия.– Перспективные сферы взаимодействия между двумя странами — геологоразведка, совместная добыча и переработка углеводородов, электроэнергетика. Выражали ли российские компании заинтересованность в налаживании сотрудничества с вашей страной?– Как видно из многих проектов соглашений, Экваториальная Гвинея очень заинтересована в обучении и подготовке персонала в различных секторах. У нас есть природные ресурсы, но нам нужен огромный опыт наших партнеров для обучения наших кадров.– Экваториальная Гвинея добывает нефть и поставляет ее на мировой рынок. Планирует ли правительство страны привлечь РФ для разведывания месторождений и строительства инфраструктуры? Если да, то есть ли договоренности с российскими компаниями?– Мы уже давно приглашали Россию. У нас большая часть территории страны относится к морской, нежели сухопутной. На 1/3 части работают американцы, но остальные свободны. Россия знает, что у нас есть нефть, газ. Мы находимся с Россией в одной организации по экспорту газа, но нужны бизнесмены, которые хотят разведывать наши нефть или золото. У нас есть полезные ископаемые, но нет пока интереса (со стороны России – ред.).– Вы упомянули Форум стран-экспортеров газа. На 24-й министерской встрече ФСЭГ в Каире представители РФ и Экваториальной Гвинеи обсуждали реализацию газотранспортных проектов. Какие есть договоренности и продолжаются ли дискуссии в этом направлении?– Мы были на собрании в министерстве энергетики. Заместитель министра энергетики говорил нам, что дискуссии продолжаются, но в ноябре 2022 года в Экваториальной Гвинее проходили парламентские, президентские и муниципальные выборы. Мы ждали, когда сформируется новое правительство.– Есть ли давление на Экваториальную Гвинею со стороны Запада, требования отказаться от таких проектов с РФ?– Конечно. Сейчас, когда они узнали, что мы поддерживаем Россию, американская компания Exxon Mobil официально объявила, что уходит с нашего рынка. Другие компании тоже уходят, они все говорят: "Россия вас будет кормить". Если какая-то страна не согласна, они могут устроить переворот или, допустим, западные компании будут уходить из Африки, а мы будем умирать голодными. Но нам все равно. Мы за Россию. Россия тоже должна думать о нас.– Председатель парламента республики Мария Тереза Эфуа Асангоно говорила, что у Экваториальной Гвинеи много предложений для России в сфере туризма. Как ваша страна планирует развивать это направление взаимодействия?– Да, одним из секторов, в котором, по нашему мнению, обе страны могли бы получить взаимную выгоду, является сектор туризма. Экваториальная Гвинея в настоящее время собирается запустить онлайн-визы с единственной целью – развивать туризм в стране после того как правительство проделало большую работу по модернизации городов как островных, так и континентальных регионов. Построена новая инфраструктура, знаковые архитектурные проекты, зоны отдыха. Цель - привлечение иностранных инвестиций в страну. Мы уверены, что с огромным опытом, который Россия имеет в сфере туризма, она могла бы сопровождать нашу страну в этом амбициозном плане.Трудности российских туристов с путешествиями по Европе – ситуация, когда мы можем развить туристический потенциал. Африка – это континент, который может заинтересовать россиян экзотическими животными, фруктами, культурой. Поэтому надеемся, что российских туроператоров может заинтересовать туризм в нашей стране.– Проявляют ли российские предприниматели заинтересованность в строительстве отелей в Экваториальной Гвинее?– Конечно, если у российских бизнесменов есть интерес, они могут строить гостиницы, отправлять поваров в Экваториальную Гвинею или обучать их в нашей стране готовить борщ (смеется).– Издание Wall Street Journal в 2021 году со ссылкой на госслужащих США сообщало, что Китай намерен основать военную базу в Экваториальной Гвинее. Можете ли вы подтвердить эту информацию? Оказывается ли на Экваториальную Гвинею давление со стороны США с целью сорвать строительство военной базы?– Наша страна – свободное государство. Мы дружим со многими странами, но есть такие как Россия, как Китай, которые являются близкими друзьями. Если попросят, мы можем обсудить эту тему, но официальных предложений от китайской стороны еще не поступало.– Получается, это недостоверная информация?– Да. Западные СМИ так же и о России распространяют (ложные сведения – ред.). Они говорят обо всем, но информация недостоверная.– Вы упомянули о значительных госдотациях в стране на развитие транспортных коммуникаций, прежде всего дорожной инфраструктуры и аэропортов. Планирует ли правительство Экваториальной Гвинеи привлекать российские компании для создания транспортной инфраструктуры, производства самолетов?– Мы строим новые терминалы в аэропорту, взлетные полосы по четыре километра. Мы открыты и считаем отношения с Россией важными. Предприниматели и правительство России должны двигаться в направлении того, чтобы у нас появилось прямое транспортное сообщение. Мы могли бы установить его между нашими странами. Всем бизнесменам, которых я встречаю, я говорю, почему вы не видите эти возможности? Мы – дипломаты, но предприниматели должны видеть это окно возможностей, где можно получить прибыль. Конкуренции на этом направлении нет.– В Экваториальной Гвинее ощущается дефицит медикаментов и медперсонала. Борьба с малярией, ВИЧ, тифом и туберкулезом остаются наиболее актуальными направлениями в сфере здравоохранения. Планирует ли Экваториальная Гвинея обратиться к РФ с просьбой о поставках медицинского оборудования, медикаментов или приглашать российских врачей в Республику?– Я недавно был в Санкт-Петербурге по приглашению Комитета внешних связей города. Обсуждался вопрос поставок фармацевтических продуктов, оборудования. Нам нужны российские специалисты. Если в России врачи хотят работать в нашей стране, мы за. Если нужно межгосударственное соглашение, наша страна готова рассмотреть этот вопрос.На сегодняшний день Экваториальная Гвинея не производит медикаменты, мы должны импортировать их. Сейчас у нас есть проблемы с Европой: даже если мы отправляем деньги сегодня, их задерживают на две-три недели. Может пройти месяц, чтобы поставщик, например, из Италии или Франции получил эти деньги. Фармацевтическая продукция нам нужна ежедневно, потому что когда человек болен, он не может ждать.Я думаю, что Россия должна прийти в Гвинейский залив и создать базы с большими складами медикаментов. У нас есть порты, транспортная сеть, Гвинейский залив находится в удобном месте. Так что Габон, Камерун могут сразу покупать фармацевтику и продукты питания.– Отправляются ли студенты Экваториальной Гвинеи на учебу в Россию? Если да, то какие направления являются приоритетными?– Нам все равно, какие ВУЗы предложат обучение. Мы хотим получить образование. Нам нужны все специальности: врачи, инженеры, журналисты, юристы. Только есть одно но: направление африканцев в другие климатические условия. Мы уже столкнулись с такой проблемой: наша студентка, которая учится в Курске, попросила отправить ее в другой город из-за климата.– Будет ли страна просить об увеличении квот?– У меня была встреча с главой "Россотрудничества" Евгением Примаковым, я просил. В прошлом году нам дали только 26 мест, а в этом – 30, но этого мало. Нам нужно больше, дайте 300 (улыбается)! Обучение студентов из Экваториальной Гвинеи в России важно, потому что таким образом Россия сможет расширить свое влияние на африканском континенте.– ООН 4 ноября приняла российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Среди соавторов текста — Экваториальная Гвинея. По мнению Экваториальной Гвинеи, происходит ли сейчас героизация нацизма на Украине?– Я удивляюсь как люди могут поддерживать нацизм. Во времена Второй мировой войны от нацизма погибали люди в России, Франции, Германии. Думаю, что сегодня таких проявлений не должно быть. Относительно российско-украинского конфликта: следует отметить, что Экваториальная Гвинея внимательно следит за всеми событиями, которые произошли с начала этого конфликта. Как верный сторонник международного мира и стабильности и в соответствии с принципами Устава ООН, мы желаем, чтобы обе страны, имеющие исторические узы, которые очень трудно разорвать, урегулировали свои разногласия между собой без вмешательства третьих сил, единственный интерес которых состоит в том, чтобы разрушить мир и стабильность, что всегда было их целью.– Как идет подготовка Экваториальной Гвинеи ко второму саммиту Россия-Африка, который запланирован на лето 2023 года? Как вы оцениваете предстоящее событие? С точки зрения Экваториальной Гвинеи, какие приоритетные вопросы должны фигурировать в повестке дня форума?– Реальность, с которой мы сталкиваемся сегодня, характеризуется очень сложной ситуацией в истории человечества, речь о постоянных угрозах здоровью населения, терроризме, вооруженных конфликтах, изменении климата, пиратстве, транснациональной преступности, распространении оружия массового уничтожения, экономических кризисах и других проблемах безопасности, которые становятся все более заметными. Это призывает нас более чем когда-либо укреплять многостороннее сотрудничество и предпринимать более энергичные коллективные действия, если мы действительно хотим достичь целей Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.Действительно, мы считаем, что текущая глобальная политика должна быть направлена не только на прославление промышленных достижений больших держав, но и на облагораживание, признание и оценку работы и усилий неразвитых стран как механизма морального поощрения. Предотвращение конфликтов, уделение большего внимания глобальным потребностям, участие в международных форумах и в консенсусом принятии решений по вопросам международной безопасности должны быть непосредственным приоритетом для всех.В настоящее время Африканский континент сталкивается с экономическими, финансовыми, продовольственными, энергетическими и другими проблемами. Это связано с нестабильной международной обстановкой, но основной причиной является несправедливость международного экономического порядка. Африканские страны оказались в ловушке на нижней ступени глобальной производственной цепочки и не имеют достаточных ресурсов и возможностей для противостояния рискам. Развитые экономики в своих интересах изменяют свою денежно-кредитную политику, что негативно влияет на экономику в Африке. Поскольку Африка страдает от нехватки продовольствия и энергии, крупные продавцы зерна и нефтяные компании в развитых странах получают огромные прибыли. Африканские страны выразили сильное желание положить конец этой несправедливости, и международное сообщество обязано поддержать нас, помогая Африке в индустриализации, ускорении модернизации инфраструктуры, достижении финансовой автономии и повышении экономической независимости. Развитые страны должны как можно скорее выполнить свои обязательства по климатическому финансированию и возместить исторический долг перед Африкой.В этом смысле проведение второго саммита Россия-Африка способствует углубленному рассмотрению различных проблем, от которых серьезно страдает Африканский континент. По этой причине, Экваториальная Гвинея поддерживает инициативу правительства Российской Федерации по проведению данного важного события для решения фундаментальных вопросов гармоничного развития наших стран, а также для того, чтобы позволить нам откровенно и открыто обсудить проблему, которая представляет глобальный интерес, – мир и международная безопасность.Международное сообщество в целом и могущественные страны, такие как Россия, должны помочь африканским странам в подготовке талантливых кадров, исходя из потребностей в восстановлении и социально-экономическом развитии. В этом существует особая необходимость. Также необходимо улучшить образование и профессиональную подготовку молодых людей и предоставить им больше возможностей для трудоустройства и поддержки бизнеса, чтобы они могли жить без бедности.– Приедет ли президент Теодоро Обианг Нгема Мбасого на саммит?– Как и на первом саммите Россия-Африка, Его Превосходительство Обианг Нгема Мбасого планирует принять участие в столь важном событии с главной целью: еще раз укрепить отношения сотрудничества между Экваториальной Гвинеей и Россией в ключевых областях, представляющих взаимный интерес, таких как безопасность и оборона, особенно борьба с морским пиратством в Гвинейском заливе, что может затронуть экономические интересы обеих стран в этом районе.Все мы знаем о большом потенциале и опыте России в таких ключевых для развития отраслях, как оборона и безопасность, и уверены, что ее присутствие в Африке в целом и в Гвинейском заливе в частности только поможет этим странам, в том числе и Экваториальной Гвинее, поддерживать политическую и экономическую стабильность на благо своих граждан.– Какой Экваториальная Гвинея видит роль России в современной Африке? Что могла бы предпринять Россия для развития африканских стран?– Многие африканские страны в течение нескольких десятилетий страдали от нестабильности, голода, вынужденных переселений и других бедствий, которые вызывают конфликты разного уровня. Однако благодаря России в этих странах царит стабильность, о которой всегда мечтали их дети. Россия вносила и вносит значительный вклад в усилия Африки по достижению процветания посредством академической подготовки многих поколений африканцев, многие из которых, я уверен, входят в состав наших делегаций. Нет лучшего способа помочь другу, чем предоставить ему надежные инструменты для решения жизненных проблем, и именно это Россия делает в Африке. Все эти действия делают Россию очень важным партнером для Африки, в то же время образцом дружественной страны, брата и стратегического партнера для Африки в целом и Экваториальной Гвинеи в частности.Экваториальная Гвинея признает и приветствует огромные усилия и активную роль, которую Российская Федерация играет в укреплении мира, безопасности и стабильности в мире в целом и в Африке в частности. Россия не только оказала ценную помощь Африке в достижении свободы и независимости стран в колониальный период, но и по сей день российские инициативы по достижению мира, стабильности и безопасности, которых Африка жаждет, продолжают приветствоваться на континенте.

https://ria.ru/20230405/gvineya-1863248942.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230525/afrika-rossiya-1874001618.html

https://ria.ru/20230202/gvineya-1849339396.html

https://ria.ru/20230411/kamerun-1864412379.html

https://ria.ru/20230516/yuar-1872158515.html

https://ria.ru/20230525/afrika-1874155787.html

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экваториальная гвинея

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, экваториальная гвинея