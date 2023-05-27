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Всероссийская акция в поддержку чтения "Библионочь" - РИА Новости, 27.05.2023
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03:00 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/biblionoch-1874032526.html
Всероссийская акция в поддержку чтения "Библионочь"
Всероссийская акция в поддержку чтения "Библионочь" - РИА Новости, 27.05.2023
Всероссийская акция в поддержку чтения "Библионочь"
"Библионочь" – ежегодная социально-культурная акция, посвященная чтению, в ходе которой библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T03:00
2023-05-27T03:00
справки
россия
библионочь
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"Библионочь" – ежегодная социально-культурная акция, посвященная чтению, в ходе которой библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы. Организаторы акции "Библионочь" – Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ"."Библионочь" была придумана летом 2011 года Ильей Николаевым – продюсером сетевых проектов Ассоциации менеджеров культуры (АМК) и Александрой Вахрушевой – на тот момент заместитель директора Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева. Импульсом акции стал видеоролик, рассказывающий об успешном участии московской библиотеки-читальни имени Тургенева в "Ночи музеев" в мае 2011 года. В 2012 году прошла первая всероссийская акция "Библионочь". По всей стране в ней приняли участие более 750 организаций. Со временем каждая "Библионочь" стала посвящаться определенной теме. В 2013 году она прошла под лозунгом "Большое литературное путешествие". В 2014 году главной темой "Библионочи" стал "Перевод времени", в 2015 году – "Открой дневник – поймай время", в 2016 году – "Читай кино!", в 2017 году – "Новое прочтение", в 2018 году – "Магия книги", в 2019 году – "Весь мир – театр". В 2020 году "Библионочь" впервые прошла онлайн и была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2021 году "Библионочь" вновь прошла онлайн. Мероприятия, объединенные темой "Книга – путь к звездам", были посвящены 60-летнему юбилею первого полета человека в космос. Впервые за десятилетнюю историю акции, которая охватывает всю страну, старт "Библионочи" был дан не только на Земле, но и в космосе. Событие началось с приветствия от экипажа российского сегмента Международной космической станции. "Библионочь. Поехали!", – произнесли с орбиты космонавты. В 2022 года "Библионочь" прошла в традиционном формате. Главной темой этого года стали традиции народов России. В акции по всей стране приняли участие около 40 тысяч библиотек. В 2023 году акция "Библионочь" состоится 27 мая. Тема акции– "Читаем вместе".В этот день по всей стране библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры по всей стране представят специальную программу: творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, книжные ярмарки.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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справки, россия, библионочь
Справки, Россия, Библионочь

Всероссийская акция в поддержку чтения "Библионочь"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЧитательницы в читальном зале №3 Российской государственной библиотеки в рамках акции "Библионочь"
Читательницы в читальном зале №3 Российской государственной библиотеки в рамках акции Библионочь - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Библионочь" – ежегодная социально-культурная акция, посвященная чтению, в ходе которой библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы.
Организаторы акции "Библионочь" – Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ".
"Библионочь" была придумана летом 2011 года Ильей Николаевым – продюсером сетевых проектов Ассоциации менеджеров культуры (АМК) и Александрой Вахрушевой – на тот момент заместитель директора Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева. Импульсом акции стал видеоролик, рассказывающий об успешном участии московской библиотеки-читальни имени Тургенева в "Ночи музеев" в мае 2011 года.
В 2012 году прошла первая всероссийская акция "Библионочь". По всей стране в ней приняли участие более 750 организаций.
Со временем каждая "Библионочь" стала посвящаться определенной теме. В 2013 году она прошла под лозунгом "Большое литературное путешествие". В 2014 году главной темой "Библионочи" стал "Перевод времени", в 2015 году – "Открой дневник – поймай время", в 2016 году – "Читай кино!", в 2017 году – "Новое прочтение", в 2018 году – "Магия книги", в 2019 году – "Весь мир – театр".
В 2020 году "Библионочь" впервые прошла онлайн и была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В 2021 году "Библионочь" вновь прошла онлайн. Мероприятия, объединенные темой "Книга – путь к звездам", были посвящены 60-летнему юбилею первого полета человека в космос. Впервые за десятилетнюю историю акции, которая охватывает всю страну, старт "Библионочи" был дан не только на Земле, но и в космосе. Событие началось с приветствия от экипажа российского сегмента Международной космической станции. "Библионочь. Поехали!", – произнесли с орбиты космонавты.
В 2022 года "Библионочь" прошла в традиционном формате. Главной темой этого года стали традиции народов России. В акции по всей стране приняли участие около 40 тысяч библиотек.
В 2023 году акция "Библионочь" состоится 27 мая. Тема акции– "Читаем вместе".
В этот день по всей стране библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры по всей стране представят специальную программу: творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, книжные ярмарки.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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