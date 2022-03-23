https://ria.ru/20220323/biblionoch-1779721297.html
Объявлена дата следующей всероссийской акции "Библионочь"
Объявлена дата следующей всероссийской акции "Библионочь" - РИА Новости, 23.03.2022
Объявлена дата следующей всероссийской акции "Библионочь"
Одиннадцатая по счету всероссийская акция в поддержку чтения "Библионочь" пройдет 28 мая, сообщает пресс-служба Минкультуры. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:58
2022-03-23T18:58
2022-03-23T18:58
культура
новости культуры
ольга любимова
российская государственная детская библиотека
книги
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Одиннадцатая по счету всероссийская акция в поддержку чтения "Библионочь" пройдет 28 мая, сообщает пресс-служба Минкультуры.Об этом стало известно в ходе совещания министра культуры Ольги Любимовой в Российской государственной детской библиотеке. "Библионочь" – ежегодная социально-культурная акция, посвященная чтению, в ходе которой библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы.
https://ria.ru/20220322/theatre-1779406174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ольга любимова, российская государственная детская библиотека , книги
Объявлена дата следующей всероссийской акции "Библионочь"
Одиннадцатая всероссийская акция "Библионочь-2022" пройдет 28 мая
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Одиннадцатая по счету всероссийская акция в поддержку чтения "Библионочь" пройдет 28 мая, сообщает пресс-служба Минкультуры.
Об этом стало известно в ходе совещания министра культуры Ольги Любимовой в Российской государственной детской библиотеке.
"С пониманием понятия "библиотека" в последние годы произошел очень серьезный сдвиг: сейчас такие пространства в регионах стали любимым местом встреч школьников и проведения различных образовательных мероприятий. Уверена, что программа "Библионочи" укрепит этот интерес и любовь к чтению", — говорит Любимова.
"Библионочь" – ежегодная социально-культурная акция, посвященная чтению, в ходе которой библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы.