Объявлена дата следующей всероссийской акции "Библионочь"

"С пониманием понятия "библиотека" в последние годы произошел очень серьезный сдвиг: сейчас такие пространства в регионах стали любимым местом встреч школьников и проведения различных образовательных мероприятий. Уверена, что программа "Библионочи" укрепит этот интерес и любовь к чтению", — говорит Любимова.