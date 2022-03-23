Рейтинг@Mail.ru
Объявлена дата следующей всероссийской акции "Библионочь" - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220323/biblionoch-1779721297.html
Объявлена дата следующей всероссийской акции "Библионочь"
Объявлена дата следующей всероссийской акции "Библионочь" - РИА Новости, 23.03.2022
Объявлена дата следующей всероссийской акции "Библионочь"
Одиннадцатая по счету всероссийская акция в поддержку чтения "Библионочь" пройдет 28 мая, сообщает пресс-служба Минкультуры. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:58
2022-03-23T18:58
культура
новости культуры
ольга любимова
российская государственная детская библиотека
книги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727245680_214:464:3031:2048_1920x0_80_0_0_e6ccf7e408c2dcac25eff7f58a2add07.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Одиннадцатая по счету всероссийская акция в поддержку чтения "Библионочь" пройдет 28 мая, сообщает пресс-служба Минкультуры.Об этом стало известно в ходе совещания министра культуры Ольги Любимовой в Российской государственной детской библиотеке. "Библионочь" – ежегодная социально-культурная акция, посвященная чтению, в ходе которой библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы.
https://ria.ru/20220322/theatre-1779406174.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727245680_650:363:2897:2048_1920x0_80_0_0_a8fec9b4abd3bf130fc0d325f08fbe15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, ольга любимова, российская государственная детская библиотека , книги
18:58 23.03.2022
 
Объявлена дата следующей всероссийской акции "Библионочь"

Одиннадцатая всероссийская акция "Библионочь-2022" пройдет 28 мая

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПосетительница в библиотеке
Посетительница в библиотеке - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Одиннадцатая по счету всероссийская акция в поддержку чтения "Библионочь" пройдет 28 мая, сообщает пресс-служба Минкультуры.
Об этом стало известно в ходе совещания министра культуры Ольги Любимовой в Российской государственной детской библиотеке.

"С пониманием понятия "библиотека" в последние годы произошел очень серьезный сдвиг: сейчас такие пространства в регионах стали любимым местом встреч школьников и проведения различных образовательных мероприятий. Уверена, что программа "Библионочи" укрепит этот интерес и любовь к чтению", — говорит Любимова.

"Библионочь" – ежегодная социально-культурная акция, посвященная чтению, в ходе которой библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы.
Здание театра имени Моссовета - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 14:11Культура
В Москве пройдет "Ночь театров"
 
КультураНовости культурыОльга ЛюбимоваРоссийская государственная детская библиотекаКниги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала