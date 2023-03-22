"Библионочь–2023" пройдет 27 мая
Всероссийская акция "Библионочь–2023" пройдет 27 мая
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПосетители в читальном зале №3 в рамках всероссийской акции "Библионочь" в Российской государственной библиотеке в Москве
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Акция "Библионочь-2023" в этом году состоится 27 мая, сообщила в своем телеграм-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.
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"Наше совместное мероприятие с порталом "Культура.РФ" состоится в Общероссийский день библиотек. Координатором по традиции станет РГБ. Тема акции в Год педагога и наставника – "Читаем вместе", — уточнила министр.
По ее словам, мероприятие можно назвать одним из главных культурных событий России, "где каждый может не только интересно провести время, но и по-новому взглянуть на классические литературные произведения".
"Приглашаю наши библиотеки, книжные магазины, литературные музеи, культурные центры и другие учреждения присоединиться к ежегодной акции и порадовать читателей своими яркими проектами", — добавила Любимова.
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