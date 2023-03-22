https://ria.ru/20230322/biblionoch-1859836314.html

"Библионочь–2023" пройдет 27 мая

"Библионочь–2023" пройдет 27 мая - РИА Новости, 22.03.2023

"Библионочь–2023" пройдет 27 мая

Акция "Библионочь-2023" в этом году состоится 27 мая, сообщила в своем телеграм-канале министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T17:02

2023-03-22T17:02

2023-03-22T17:02

культура

новости культуры

ольга любимова

российская государственная библиотека

библионочь

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Акция "Библионочь-2023" в этом году состоится 27 мая, сообщила в своем телеграм-канале министр культуры РФ Ольга Любимова. По ее словам, мероприятие можно назвать одним из главных культурных событий России, "где каждый может не только интересно провести время, но и по-новому взглянуть на классические литературные произведения". "Приглашаю наши библиотеки, книжные магазины, литературные музеи, культурные центры и другие учреждения присоединиться к ежегодной акции и порадовать читателей своими яркими проектами", — добавила Любимова.Ранее сообщалось, что в шорт-лист конкурса произведений для подростков имени Сергея Михалкова вошли 13 лауреатов

https://ria.ru/20230228/vesna-1854617627.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ольга любимова, российская государственная библиотека, библионочь