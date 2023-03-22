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"Библионочь–2023" пройдет 27 мая - РИА Новости, 22.03.2023
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Культура
 
17:02 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/biblionoch-1859836314.html
"Библионочь–2023" пройдет 27 мая
"Библионочь–2023" пройдет 27 мая - РИА Новости, 22.03.2023
"Библионочь–2023" пройдет 27 мая
Акция "Библионочь-2023" в этом году состоится 27 мая, сообщила в своем телеграм-канале министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:02
2023-03-22T17:02
культура
новости культуры
ольга любимова
российская государственная библиотека
библионочь
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Акция "Библионочь-2023" в этом году состоится 27 мая, сообщила в своем телеграм-канале министр культуры РФ Ольга Любимова. По ее словам, мероприятие можно назвать одним из главных культурных событий России, "где каждый может не только интересно провести время, но и по-новому взглянуть на классические литературные произведения". "Приглашаю наши библиотеки, книжные магазины, литературные музеи, культурные центры и другие учреждения присоединиться к ежегодной акции и порадовать читателей своими яркими проектами", — добавила Любимова.Ранее сообщалось, что в шорт-лист конкурса произведений для подростков имени Сергея Михалкова вошли 13 лауреатов
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новости культуры, ольга любимова, российская государственная библиотека, библионочь
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Российская государственная библиотека, Библионочь
"Библионочь–2023" пройдет 27 мая

Всероссийская акция "Библионочь–2023" пройдет 27 мая

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПосетители в читальном зале №3 в рамках всероссийской акции "Библионочь" в Российской государственной библиотеке в Москве
Посетители в читальном зале №3 в рамках всероссийской акции Библионочь в Российской государственной библиотеке в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Акция "Библионочь-2023" в этом году состоится 27 мая, сообщила в своем телеграм-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.
«
"Наше совместное мероприятие с порталом "Культура.РФ" состоится в Общероссийский день библиотек. Координатором по традиции станет РГБ. Тема акции в Год педагога и наставника – "Читаем вместе", — уточнила министр.
По ее словам, мероприятие можно назвать одним из главных культурных событий России, "где каждый может не только интересно провести время, но и по-новому взглянуть на классические литературные произведения".
"Приглашаю наши библиотеки, книжные магазины, литературные музеи, культурные центры и другие учреждения присоединиться к ежегодной акции и порадовать читателей своими яркими проектами", — добавила Любимова.
Ранее сообщалось, что в шорт-лист конкурса произведений для подростков имени Сергея Михалкова вошли 13 лауреатов
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КультураНовости культурыОльга ЛюбимоваРоссийская государственная библиотекаБиблионочь
 
 
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