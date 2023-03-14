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Объявлен шорт-лист конкурса произведений имени Сергея Михалкова - РИА Новости, 14.03.2023
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Культура
 
19:02 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/konkurs-1857859656.html
Объявлен шорт-лист конкурса произведений имени Сергея Михалкова
Объявлен шорт-лист конкурса произведений имени Сергея Михалкова - РИА Новости, 14.03.2023
Объявлен шорт-лист конкурса произведений имени Сергея Михалкова
Международный конкурс имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков объявил шорт-лист, следует из сообщения на сайте Российского... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T19:02
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Международный конкурс имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков объявил шорт-лист, следует из сообщения на сайте Российского фонда культуры. Жюри работало с анонимными рукописями, напоминают в Фонде. В шорт-листе представлены Елена Романова, Виктор Лановенко, Елизавета Зуева, Григорий Волков, Алиса Коротовских и другие. Победители конкурса будут объявлены в конце апреля на церемонии награждения в Москве.Ранее был объявлен шорт-лист премии МХТ имени Чехова.
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Объявлен шорт-лист конкурса произведений имени Сергея Михалкова

В шорт-лист конкурса произведений для подростков имени Сергея Михалкова вошли 13 лауреатов

© РИА Новости / Шидловский | Перейти в медиабанкПисатель Сергей Михалков
Писатель Сергей Михалков - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Шидловский
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Международный конкурс имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков объявил шорт-лист, следует из сообщения на сайте Российского фонда культуры.
«

"Профессиональное и молодежное жюри VIII Международного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков определило 13 лауреатов", — говорится в публикации.

Жюри работало с анонимными рукописями, напоминают в Фонде.
В шорт-листе представлены Елена Романова, Виктор Лановенко, Елизавета Зуева, Григорий Волков, Алиса Коротовских и другие.
«
"Надеемся, что книги лауреатов конкурса создают не только панораму жизни подростков XXI века с их проблемами и достижениями, но, главное, дают подросткам новых поколений опору, которая поддерживает и помогает двигаться вперед, преодолевать трудности, постигать себя, находить новые смыслы, сохраняя лучшие отечественные ценности и традиции", — заявили в фонде.
Победители конкурса будут объявлены в конце апреля на церемонии награждения в Москве.
Ранее был объявлен шорт-лист премии МХТ имени Чехова.
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