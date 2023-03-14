https://ria.ru/20230314/konkurs-1857859656.html

Объявлен шорт-лист конкурса произведений имени Сергея Михалкова

Объявлен шорт-лист конкурса произведений имени Сергея Михалкова - РИА Новости, 14.03.2023

Объявлен шорт-лист конкурса произведений имени Сергея Михалкова

Международный конкурс имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков объявил шорт-лист, следует из сообщения на сайте Российского... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T19:02

2023-03-14T19:02

2023-03-14T19:02

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Международный конкурс имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков объявил шорт-лист, следует из сообщения на сайте Российского фонда культуры. Жюри работало с анонимными рукописями, напоминают в Фонде. В шорт-листе представлены Елена Романова, Виктор Лановенко, Елизавета Зуева, Григорий Волков, Алиса Коротовских и другие. Победители конкурса будут объявлены в конце апреля на церемонии награждения в Москве.Ранее был объявлен шорт-лист премии МХТ имени Чехова.

https://ria.ru/20230228/vesna-1854617627.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, российский фонд культуры, книги