https://ria.ru/20230306/mkht-1856147339.html

Объявлен шорт-лист премии МХТ имени Чехова

Объявлен шорт-лист премии МХТ имени Чехова - РИА Новости, 06.03.2023

Объявлен шорт-лист премии МХТ имени Чехова

Премия МХТ имени А. П. Чехова объявила список номинантов, сообщили в пресс-службе театра. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T16:14

2023-03-06T16:14

2023-03-06T16:14

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театр

балет

опера

кино

музыка

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Премия МХТ имени А. П. Чехова объявила список номинантов, сообщили в пресс-службе театра. В номинации "Балет" значатся артисты Большого театра Ильдар Гайнутдинов с партией Фавна ("Фавн"), Алексей Путинцев с партией Флоризеля ("Зимняя сказка") и Елизавета Кокорева, исполнившая роль Сильфиды ("Сильфида").За звание лучшего исполнителя оперы будут бороться Альбина Латипова (партия Донны Анны в спектакле "Дон Жуан", Большой театр), Наталия Ляскова (партия Юдит в опере "Замок герцога Синяя Борода", Пермский театр оперы и балета), Алена Верин-Галицкая (Star me kitten, Дягилевский фестиваль). В номинации "Литература" представлены Ислам Ханипаев с романом "Холодные глаза", Ася Володина с книгой "Протагонист" и Алексей Колесниченко со сборником стихов "Последний случай". В категорию "Кино" включены актеры Никита Кологривый ("Два холма") и Елизавета Ищенко ("Алиса не может ждать"), а также режиссер Иван Соснин с фильмом "Далекие-близкие". На награду в категории "Театр" будут претендовать режиссер Андрей Гордин (совместная работа Мастерской Брусникина, театра "Практика" и фестиваля "Территория. Kids "Хорошо, что я такой"), актрисы Анастасия Белова ("БЕСприданница", театр Моссовета) и Василиса Перелыгина ("Гамлет in Moscow", театр на Бронной). В номинации "Современное искусство" числятся Вова Перкин (выставка "День Утописта" в галерее "Наковальня"), Джоли Алиен (выставка "Сухая крапива" в Московском музее современного искусства), Евгений Музалевский (экспозиция "Как поймать мотылька?" в Музее-квартире В. В. Набокова). За звание лучшего исполнителя классической музыки будут бороться Софья Кипрская (арфа, Ebb tide (Р. Максвелл), "Барочное фламенко" (Д. Хенсон-Конант), концертное пространство "Зарядье"), Дарья Ушакова (скрипка, Концерт для скрипки с оркестром ре мажор (И. Брамс), концертный зал "Оркестрион"), Анна Савкина (скрипка в Концерте для скрипки с оркестром (П. И. Чайковский), Мариинский театр). В номинации "Современная академическая музыка" значатся Марк Булошников (Звуковая инсталляция "Мгновения", экспозиция "Настройки-2" в Доме культуры "ГЭС-2"), Егор Савельянов ("Мультимедийный музыкальный проект "Гидра" для ансамбля", Московский ансамбль современной музыки в программе "Русская музыка 2.0"), Роман Жауров ("Произведение Reverb для пяти исполнителей, металлических объектов и электроники", Московский ансамбль современной музыки в программе "Русская музыка 2.0"). Лауреатов объявят 27 марта. Они получат возможность использовать Новую сцену в течение года. Также победителей наградят дипломами и статуэтками в виде горельефа "Пловец" работы скульптора Серебряного века А. С. Голубкиной.Ранее Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский объявил о создании Премии художественного театра. По словам артиста, она будет направлена на поддержку молодых талантов.

https://ria.ru/20230213/premiya-1851677486.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

театр, балет, опера, кино, музыка