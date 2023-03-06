https://ria.ru/20230306/mkht-1856147339.html
Объявлен шорт-лист премии МХТ имени Чехова
Объявлен шорт-лист премии МХТ имени Чехова - РИА Новости, 06.03.2023
Объявлен шорт-лист премии МХТ имени Чехова
Премия МХТ имени А. П. Чехова объявила список номинантов, сообщили в пресс-службе театра. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T16:14
2023-03-06T16:14
2023-03-06T16:14
культура
театр
балет
опера
кино
музыка
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Премия МХТ имени А. П. Чехова объявила список номинантов, сообщили в пресс-службе театра. В номинации "Балет" значатся артисты Большого театра Ильдар Гайнутдинов с партией Фавна ("Фавн"), Алексей Путинцев с партией Флоризеля ("Зимняя сказка") и Елизавета Кокорева, исполнившая роль Сильфиды ("Сильфида").За звание лучшего исполнителя оперы будут бороться Альбина Латипова (партия Донны Анны в спектакле "Дон Жуан", Большой театр), Наталия Ляскова (партия Юдит в опере "Замок герцога Синяя Борода", Пермский театр оперы и балета), Алена Верин-Галицкая (Star me kitten, Дягилевский фестиваль). В номинации "Литература" представлены Ислам Ханипаев с романом "Холодные глаза", Ася Володина с книгой "Протагонист" и Алексей Колесниченко со сборником стихов "Последний случай". В категорию "Кино" включены актеры Никита Кологривый ("Два холма") и Елизавета Ищенко ("Алиса не может ждать"), а также режиссер Иван Соснин с фильмом "Далекие-близкие". На награду в категории "Театр" будут претендовать режиссер Андрей Гордин (совместная работа Мастерской Брусникина, театра "Практика" и фестиваля "Территория. Kids "Хорошо, что я такой"), актрисы Анастасия Белова ("БЕСприданница", театр Моссовета) и Василиса Перелыгина ("Гамлет in Moscow", театр на Бронной). В номинации "Современное искусство" числятся Вова Перкин (выставка "День Утописта" в галерее "Наковальня"), Джоли Алиен (выставка "Сухая крапива" в Московском музее современного искусства), Евгений Музалевский (экспозиция "Как поймать мотылька?" в Музее-квартире В. В. Набокова). За звание лучшего исполнителя классической музыки будут бороться Софья Кипрская (арфа, Ebb tide (Р. Максвелл), "Барочное фламенко" (Д. Хенсон-Конант), концертное пространство "Зарядье"), Дарья Ушакова (скрипка, Концерт для скрипки с оркестром ре мажор (И. Брамс), концертный зал "Оркестрион"), Анна Савкина (скрипка в Концерте для скрипки с оркестром (П. И. Чайковский), Мариинский театр). В номинации "Современная академическая музыка" значатся Марк Булошников (Звуковая инсталляция "Мгновения", экспозиция "Настройки-2" в Доме культуры "ГЭС-2"), Егор Савельянов ("Мультимедийный музыкальный проект "Гидра" для ансамбля", Московский ансамбль современной музыки в программе "Русская музыка 2.0"), Роман Жауров ("Произведение Reverb для пяти исполнителей, металлических объектов и электроники", Московский ансамбль современной музыки в программе "Русская музыка 2.0"). Лауреатов объявят 27 марта. Они получат возможность использовать Новую сцену в течение года. Также победителей наградят дипломами и статуэтками в виде горельефа "Пловец" работы скульптора Серебряного века А. С. Голубкиной.Ранее Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский объявил о создании Премии художественного театра. По словам артиста, она будет направлена на поддержку молодых талантов.
https://ria.ru/20230213/premiya-1851677486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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театр, балет, опера, кино, музыка
Культура, Театр, Балет, Опера, кино, Музыка
Объявлен шорт-лист премии МХТ имени Чехова
В список номинантов Премии Художественного театра МХТ имени А. П. Чехова вошло 24 деятеля
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Премия МХТ имени А. П. Чехова объявила список номинантов, сообщили в пресс-службе театра.
В номинации "Балет" значатся артисты Большого театра Ильдар Гайнутдинов с партией Фавна ("Фавн"), Алексей Путинцев с партией Флоризеля ("Зимняя сказка") и Елизавета Кокорева, исполнившая роль Сильфиды ("Сильфида").
За звание лучшего исполнителя оперы будут бороться Альбина Латипова (партия Донны Анны в спектакле "Дон Жуан", Большой театр), Наталия Ляскова (партия Юдит в опере "Замок герцога Синяя Борода", Пермский театр оперы и балета), Алена Верин-Галицкая (Star me kitten, Дягилевский фестиваль).
В номинации "Литература" представлены Ислам Ханипаев с романом "Холодные глаза", Ася Володина с книгой "Протагонист" и Алексей Колесниченко со сборником стихов "Последний случай".
В категорию "Кино" включены актеры Никита Кологривый ("Два холма") и Елизавета Ищенко ("Алиса не может ждать"), а также режиссер Иван Соснин с фильмом "Далекие-близкие".
На награду в категории "Театр" будут претендовать режиссер Андрей Гордин (совместная работа Мастерской Брусникина, театра "Практика" и фестиваля "Территория. Kids "Хорошо, что я такой"), актрисы Анастасия Белова ("БЕСприданница", театр Моссовета) и Василиса Перелыгина ("Гамлет in Moscow", театр на Бронной).
В номинации "Современное искусство" числятся Вова Перкин (выставка "День Утописта" в галерее "Наковальня"), Джоли Алиен (выставка "Сухая крапива" в Московском музее современного искусства), Евгений Музалевский (экспозиция "Как поймать мотылька?" в Музее-квартире В. В. Набокова).
За звание лучшего исполнителя классической музыки будут бороться Софья Кипрская (арфа, Ebb tide (Р. Максвелл), "Барочное фламенко" (Д. Хенсон-Конант), концертное пространство "Зарядье"), Дарья Ушакова (скрипка, Концерт для скрипки с оркестром ре мажор (И. Брамс), концертный зал "Оркестрион"), Анна Савкина (скрипка в Концерте для скрипки с оркестром (П. И. Чайковский), Мариинский театр).
В номинации "Современная академическая музыка" значатся Марк Булошников (Звуковая инсталляция "Мгновения", экспозиция "Настройки-2" в Доме культуры "ГЭС-2"), Егор Савельянов ("Мультимедийный музыкальный проект "Гидра" для ансамбля", Московский ансамбль современной музыки в программе "Русская музыка 2.0"), Роман Жауров ("Произведение Reverb для пяти исполнителей, металлических объектов и электроники", Московский ансамбль современной музыки в программе "Русская музыка 2.0").
Лауреатов объявят 27 марта. Они получат возможность использовать Новую сцену в течение года. Также победителей наградят дипломами и статуэтками в виде горельефа "Пловец" работы скульптора Серебряного века А. С. Голубкиной.
Ранее Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский объявил
о создании Премии художественного театра. По словам артиста, она будет направлена на поддержку молодых талантов.
Объявлен лонг-лист премии The Art Newspaper Russia