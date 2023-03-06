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Объявлен шорт-лист премии МХТ имени Чехова - РИА Новости, 06.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:14 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/mkht-1856147339.html
Объявлен шорт-лист премии МХТ имени Чехова
Объявлен шорт-лист премии МХТ имени Чехова - РИА Новости, 06.03.2023
Объявлен шорт-лист премии МХТ имени Чехова
Премия МХТ имени А. П. Чехова объявила список номинантов, сообщили в пресс-службе театра. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T16:14
2023-03-06T16:14
культура
театр
балет
опера
кино
музыка
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Премия МХТ имени А. П. Чехова объявила список номинантов, сообщили в пресс-службе театра. В номинации "Балет" значатся артисты Большого театра Ильдар Гайнутдинов с партией Фавна ("Фавн"), Алексей Путинцев с партией Флоризеля ("Зимняя сказка") и Елизавета Кокорева, исполнившая роль Сильфиды ("Сильфида").За звание лучшего исполнителя оперы будут бороться Альбина Латипова (партия Донны Анны в спектакле "Дон Жуан", Большой театр), Наталия Ляскова (партия Юдит в опере "Замок герцога Синяя Борода", Пермский театр оперы и балета), Алена Верин-Галицкая (Star me kitten, Дягилевский фестиваль). В номинации "Литература" представлены Ислам Ханипаев с романом "Холодные глаза", Ася Володина с книгой "Протагонист" и Алексей Колесниченко со сборником стихов "Последний случай". В категорию "Кино" включены актеры Никита Кологривый ("Два холма") и Елизавета Ищенко ("Алиса не может ждать"), а также режиссер Иван Соснин с фильмом "Далекие-близкие". На награду в категории "Театр" будут претендовать режиссер Андрей Гордин (совместная работа Мастерской Брусникина, театра "Практика" и фестиваля "Территория. Kids "Хорошо, что я такой"), актрисы Анастасия Белова ("БЕСприданница", театр Моссовета) и Василиса Перелыгина ("Гамлет in Moscow", театр на Бронной). В номинации "Современное искусство" числятся Вова Перкин (выставка "День Утописта" в галерее "Наковальня"), Джоли Алиен (выставка "Сухая крапива" в Московском музее современного искусства), Евгений Музалевский (экспозиция "Как поймать мотылька?" в Музее-квартире В. В. Набокова). За звание лучшего исполнителя классической музыки будут бороться Софья Кипрская (арфа, Ebb tide (Р. Максвелл), "Барочное фламенко" (Д. Хенсон-Конант), концертное пространство "Зарядье"), Дарья Ушакова (скрипка, Концерт для скрипки с оркестром ре мажор (И. Брамс), концертный зал "Оркестрион"), Анна Савкина (скрипка в Концерте для скрипки с оркестром (П. И. Чайковский), Мариинский театр). В номинации "Современная академическая музыка" значатся Марк Булошников (Звуковая инсталляция "Мгновения", экспозиция "Настройки-2" в Доме культуры "ГЭС-2"), Егор Савельянов ("Мультимедийный музыкальный проект "Гидра" для ансамбля", Московский ансамбль современной музыки в программе "Русская музыка 2.0"), Роман Жауров ("Произведение Reverb для пяти исполнителей, металлических объектов и электроники", Московский ансамбль современной музыки в программе "Русская музыка 2.0"). Лауреатов объявят 27 марта. Они получат возможность использовать Новую сцену в течение года. Также победителей наградят дипломами и статуэтками в виде горельефа "Пловец" работы скульптора Серебряного века А. С. Голубкиной.Ранее Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский объявил о создании Премии художественного театра. По словам артиста, она будет направлена на поддержку молодых талантов.
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Александра Липатова
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7 495 645-6601
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театр, балет, опера, кино, музыка
Культура, Театр, Балет, Опера, кино, Музыка
Объявлен шорт-лист премии МХТ имени Чехова

В список номинантов Премии Художественного театра МХТ имени А. П. Чехова вошло 24 деятеля

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСбор труппы МХТ имени А. П. Чехова
Сбор труппы МХТ имени А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Премия МХТ имени А. П. Чехова объявила список номинантов, сообщили в пресс-службе театра.
В номинации "Балет" значатся артисты Большого театра Ильдар Гайнутдинов с партией Фавна ("Фавн"), Алексей Путинцев с партией Флоризеля ("Зимняя сказка") и Елизавета Кокорева, исполнившая роль Сильфиды ("Сильфида").
За звание лучшего исполнителя оперы будут бороться Альбина Латипова (партия Донны Анны в спектакле "Дон Жуан", Большой театр), Наталия Ляскова (партия Юдит в опере "Замок герцога Синяя Борода", Пермский театр оперы и балета), Алена Верин-Галицкая (Star me kitten, Дягилевский фестиваль).
В номинации "Литература" представлены Ислам Ханипаев с романом "Холодные глаза", Ася Володина с книгой "Протагонист" и Алексей Колесниченко со сборником стихов "Последний случай".
В категорию "Кино" включены актеры Никита Кологривый ("Два холма") и Елизавета Ищенко ("Алиса не может ждать"), а также режиссер Иван Соснин с фильмом "Далекие-близкие".
На награду в категории "Театр" будут претендовать режиссер Андрей Гордин (совместная работа Мастерской Брусникина, театра "Практика" и фестиваля "Территория. Kids "Хорошо, что я такой"), актрисы Анастасия Белова ("БЕСприданница", театр Моссовета) и Василиса Перелыгина ("Гамлет in Moscow", театр на Бронной).
В номинации "Современное искусство" числятся Вова Перкин (выставка "День Утописта" в галерее "Наковальня"), Джоли Алиен (выставка "Сухая крапива" в Московском музее современного искусства), Евгений Музалевский (экспозиция "Как поймать мотылька?" в Музее-квартире В. В. Набокова).
За звание лучшего исполнителя классической музыки будут бороться Софья Кипрская (арфа, Ebb tide (Р. Максвелл), "Барочное фламенко" (Д. Хенсон-Конант), концертное пространство "Зарядье"), Дарья Ушакова (скрипка, Концерт для скрипки с оркестром ре мажор (И. Брамс), концертный зал "Оркестрион"), Анна Савкина (скрипка в Концерте для скрипки с оркестром (П. И. Чайковский), Мариинский театр).
В номинации "Современная академическая музыка" значатся Марк Булошников (Звуковая инсталляция "Мгновения", экспозиция "Настройки-2" в Доме культуры "ГЭС-2"), Егор Савельянов ("Мультимедийный музыкальный проект "Гидра" для ансамбля", Московский ансамбль современной музыки в программе "Русская музыка 2.0"), Роман Жауров ("Произведение Reverb для пяти исполнителей, металлических объектов и электроники", Московский ансамбль современной музыки в программе "Русская музыка 2.0").
Лауреатов объявят 27 марта. Они получат возможность использовать Новую сцену в течение года. Также победителей наградят дипломами и статуэтками в виде горельефа "Пловец" работы скульптора Серебряного века А. С. Голубкиной.
Ранее Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский объявил о создании Премии художественного театра. По словам артиста, она будет направлена на поддержку молодых талантов.
Главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова на церемонии вручения IX премии газеты The Art Newspaper за достижения в области искусства в ЦВЗ Манеж. - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Объявлен лонг-лист премии The Art Newspaper Russia
13 февраля, 13:33
 
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