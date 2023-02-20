https://ria.ru/20230220/mkht-1853289081.html
Хабенский объявил о создании премии Художественного театра
Хабенский объявил о создании премии Художественного театра - РИА Новости, 20.02.2023
Хабенский объявил о создании премии Художественного театра
Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский объявил о создании Премии Художественного театра. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T21:29
2023-02-20T21:29
2023-02-20T22:04
культура
константин хабенский
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760530299_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_3f1109ad0205c211688505195f8331ad.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский объявил о создании Премии Художественного театра. Она будет направлена на поддержку и популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет, ярко заявивших о себе в минувшем 2022 году. "Я думаю, не стоит объяснять, для чего необходима помощь и поддержка молодых талантов. Нашей премией мы хотим отметить новые дарования. Это первая премия, и я очень надеюсь, даже уверен, что мы будем проводить ее ежегодно", - сказал Хабенский на пресс-конференции, посвященной предстоящему 125-летнему юбилею театра. Всего будет восемь номинаций: "Балет", "Опера", "Литература", "Кино", "Театр", "Современное искусство", "Классическая музыка", "Современная академическая музыка". Победителей будет определять жюри из выдающихся деятелей культуры и искусства. Лауреаты получат дипломы и статуэтки – уменьшенные копии горельефа "Пловец" работы знаменитого скульптора Серебряного века А.С. Голубкиной. Вручение первой премии пройдет в Международный день театра 27 марта на основной сцене МХТ имени Чехова.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760530299_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_718bec1c483f79f0cbe57e23949769d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин хабенский, новости культуры
Культура, Константин Хабенский, Новости культуры
21:29 20.02.2023 (обновлено: 22:04 20.02.2023)
Хабенский объявил о создании премии Художественного театра
Худрук МХТ Константин Хабенский объявил о создании премии Художественного театра.
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский объявил о создании Премии Художественного театра.
Она будет направлена на поддержку и популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет, ярко заявивших о себе в минувшем 2022 году.
"Я думаю, не стоит объяснять, для чего необходима помощь и поддержка молодых талантов. Нашей премией мы хотим отметить новые дарования. Это первая премия, и я очень надеюсь, даже уверен, что мы будем проводить ее ежегодно", - сказал Хабенский на пресс-конференции, посвященной предстоящему 125-летнему юбилею театра.
Всего будет восемь номинаций: "Балет", "Опера", "Литература", "Кино", "Театр", "Современное искусство", "Классическая музыка", "Современная академическая музыка". Победителей будет определять жюри из выдающихся деятелей культуры и искусства.
Лауреаты получат дипломы и статуэтки – уменьшенные копии горельефа "Пловец" работы знаменитого скульптора Серебряного века А.С. Голубкиной. Вручение первой премии пройдет в Международный день театра 27 марта на основной сцене МХТ имени Чехова.