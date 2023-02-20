Рейтинг@Mail.ru
Хабенский объявил о создании премии Художественного театра - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230220/mkht-1853289081.html
Хабенский объявил о создании премии Художественного театра
Хабенский объявил о создании премии Художественного театра - РИА Новости, 20.02.2023
Хабенский объявил о создании премии Художественного театра
Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский объявил о создании Премии Художественного театра. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T21:29
2023-02-20T22:04
культура
константин хабенский
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760530299_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_3f1109ad0205c211688505195f8331ad.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский объявил о создании Премии Художественного театра. Она будет направлена на поддержку и популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет, ярко заявивших о себе в минувшем 2022 году. "Я думаю, не стоит объяснять, для чего необходима помощь и поддержка молодых талантов. Нашей премией мы хотим отметить новые дарования. Это первая премия, и я очень надеюсь, даже уверен, что мы будем проводить ее ежегодно", - сказал Хабенский на пресс-конференции, посвященной предстоящему 125-летнему юбилею театра. Всего будет восемь номинаций: "Балет", "Опера", "Литература", "Кино", "Театр", "Современное искусство", "Классическая музыка", "Современная академическая музыка". Победителей будет определять жюри из выдающихся деятелей культуры и искусства. Лауреаты получат дипломы и статуэтки – уменьшенные копии горельефа "Пловец" работы знаменитого скульптора Серебряного века А.С. Голубкиной. Вручение первой премии пройдет в Международный день театра 27 марта на основной сцене МХТ имени Чехова.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Анастасия Захтаренко
Анастасия Захтаренко
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760530299_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_718bec1c483f79f0cbe57e23949769d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константин хабенский, новости культуры
Культура, Константин Хабенский, Новости культуры
21:29 20.02.2023 (обновлено: 22:04 20.02.2023)
 
Хабенский объявил о создании премии Художественного театра

Худрук МХТ Константин Хабенский объявил о создании премии Художественного театра.

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкСбор труппы МХТ имени А. П. Чехова
Сбор труппы МХТ имени А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский объявил о создании Премии Художественного театра.
Она будет направлена на поддержку и популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет, ярко заявивших о себе в минувшем 2022 году.
"Я думаю, не стоит объяснять, для чего необходима помощь и поддержка молодых талантов. Нашей премией мы хотим отметить новые дарования. Это первая премия, и я очень надеюсь, даже уверен, что мы будем проводить ее ежегодно", - сказал Хабенский на пресс-конференции, посвященной предстоящему 125-летнему юбилею театра.
Всего будет восемь номинаций: "Балет", "Опера", "Литература", "Кино", "Театр", "Современное искусство", "Классическая музыка", "Современная академическая музыка". Победителей будет определять жюри из выдающихся деятелей культуры и искусства.
Лауреаты получат дипломы и статуэтки – уменьшенные копии горельефа "Пловец" работы знаменитого скульптора Серебряного века А.С. Голубкиной. Вручение первой премии пройдет в Международный день театра 27 марта на основной сцене МХТ имени Чехова.
 
КультураКонстантин ХабенскийНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала