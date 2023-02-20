https://ria.ru/20230220/mkht-1853289081.html

Хабенский объявил о создании премии Художественного театра

Хабенский объявил о создании премии Художественного театра - РИА Новости, 20.02.2023

Хабенский объявил о создании премии Художественного театра

Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский объявил о создании Премии Художественного театра. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T21:29

2023-02-20T21:29

2023-02-20T22:04

культура

константин хабенский

новости культуры

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский объявил о создании Премии Художественного театра. Она будет направлена на поддержку и популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет, ярко заявивших о себе в минувшем 2022 году. "Я думаю, не стоит объяснять, для чего необходима помощь и поддержка молодых талантов. Нашей премией мы хотим отметить новые дарования. Это первая премия, и я очень надеюсь, даже уверен, что мы будем проводить ее ежегодно", - сказал Хабенский на пресс-конференции, посвященной предстоящему 125-летнему юбилею театра. Всего будет восемь номинаций: "Балет", "Опера", "Литература", "Кино", "Театр", "Современное искусство", "Классическая музыка", "Современная академическая музыка". Победителей будет определять жюри из выдающихся деятелей культуры и искусства. Лауреаты получат дипломы и статуэтки – уменьшенные копии горельефа "Пловец" работы знаменитого скульптора Серебряного века А.С. Голубкиной. Вручение первой премии пройдет в Международный день театра 27 марта на основной сцене МХТ имени Чехова.

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2023

Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

константин хабенский, новости культуры