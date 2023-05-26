https://ria.ru/20230526/zakon-1874356659.html

Народный фронт предложил наказывать чиновников за нарушение прав граждан

Народный фронт предложил наказывать чиновников за нарушение прав граждан - РИА Новости, 26.05.2023

Народный фронт предложил наказывать чиновников за нарушение прав граждан

Народный фронт подготовил федеральный закон об административной ответственности руководителей и должностных лиц государственных органов и органов местного... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T14:43

2023-05-26T14:43

2023-05-26T14:43

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Народный фронт подготовил федеральный закон об административной ответственности руководителей и должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления за нарушение прав граждан незаконным действием или бездействием, предлагается ввести штрафы до 20 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе общероссийского движения. "Подготовленный на площадке Народного фронта проект федерального закона устанавливает административную ответственность руководителей и должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления за нарушение прав граждан незаконным действием или бездействием либо решением, признанным таковым судом, в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей и от 10 тысяч до 20 тысяч рублей при повторном нарушении", - сказано в сообщении. Отмечается, что сопредседатель общероссийского движения в Санкт-Петербурге, депутат заксобрания города Андрей Рябоконь также предлагает рассмотреть возможность введения в закон нормы о дисквалификации чиновников, неоднократно принимавших оспоренные в суде решения. Данная инициатива была поддержана представителями Совета федерации и Госдумы, уточнили в пресс-службе. "Парадоксальная ситуация складывается в регулировании работы наших органов власти. Если чиновник не ответит гражданину на его запрос или сделает это не в установленный срок (30 дней), то по закону его оштрафуют. Но часто людям просто отказывают, не разбираясь в ситуации. Даже если суд потом подтвердит, что ответ был незаконным - нормы, чтобы наказать того, кто принял незаконное по сути решение, не существует", - приводят слова Рябоконя в пресс-службе Народного фронта. Местный депутат отметил, что, согласно статистике Верховного суда РФ, за 2022 год количество административных исков выросло почти на 20%, рост их количества фиксируется ежегодно. В пресс-службе движения подчеркнули, что речь идет о десятках тысяч исправленных судами нарушений закона.

https://ria.ru/20200131/1564095064.html

https://ria.ru/20230420/internat-1866760869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, санкт-петербург, совет федерации рф, россия, госдума рф