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Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 26.05.2023
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11:51 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/putin-1874290925.html
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 26.05.2023
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80% россиян, его деятельность одобряют 76,5%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:51
2023-05-26T11:51
россия
владимир путин
михаил мишустин
геннадий зюганов
вциом
общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80% россиян, его деятельность одобряют 76,5%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исходя из результатов опроса, 80% респондентов доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Также в лидерах по доверию оказались председатель правительства Михаил Мишустин (62%) и лидеры фракций КПРФ Геннадий Зюганов (36,1%) и "Справедливая Россия - за правду!" Сергей Миронов (32,4%). Одобряют деятельность президента 76,5% опрошенных, деятельность правительства - 50,6%, деятельность председателя правительства - 52,3%. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 15 по 21 мая 2023 года среди 1,6 тысячи человек от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, геннадий зюганов, вциом, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Геннадий Зюганов, ВЦИОМ, Общество
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

ВЦИОМ: Путину доверяют 80 процентов россиян, его деятельность одобряют 76 процентов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80% россиян, его деятельность одобряют 76,5%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Исходя из результатов опроса, 80% респондентов доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Также в лидерах по доверию оказались председатель правительства Михаил Мишустин (62%) и лидеры фракций КПРФ Геннадий Зюганов (36,1%) и "Справедливая Россия - за правду!" Сергей Миронов (32,4%).
Одобряют деятельность президента 76,5% опрошенных, деятельность правительства - 50,6%, деятельность председателя правительства - 52,3%.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 15 по 21 мая 2023 года среди 1,6 тысячи человек от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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