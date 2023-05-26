https://ria.ru/20230526/mif-1874234208.html

СМИ: Россия одним шагом развеяла популярный на Западе миф

СМИ: Россия одним шагом развеяла популярный на Западе миф - РИА Новости, 26.05.2023

СМИ: Россия одним шагом развеяла популярный на Западе миф

Визит российского премьера Михаила Мишустина в Пекин опроверг распространенное в Европе и США мнение о том, что Китай экономически "поглощает" Россию, пишет... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T02:33

2023-05-26T02:33

2023-05-26T09:29

в мире

китай

россия

михаил мишустин

си цзиньпин

ли цян

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Визит российского премьера Михаила Мишустина в Пекин опроверг распространенное в Европе и США мнение о том, что Китай экономически "поглощает" Россию, пишет испанская газета Público.Как отмечает издание, время поездки было выбрано "неслучайно": визит состоялся после прошедшего в минувшие выходные в Хиросиме саммита "Большой семерки". В ходе визита Мишустина речь шла о "беспрецедентном" партнерстве и "новом уровне" развития двусторонних отношений, а председатель КНР Си Цзиньпин даже предложил премьеру поддержку "в вопросах, касающихся коренных интересов обеих сторон"."Если раньше тот факт, что Пекин не осудил военный конфликт на Украине и не согласился с введенными против России санкциями, просто вызывал у европейцев и американцев беспокойство, то теперь столь сильная поддержка "коренных интересов" России со стороны Китая, уже вызывает тревогу", — говорится в публикации.Прием, оказанный Мишустину в Пекине, также опроверг мнение в Европе и США о том, что Китай может экономически "поглотить Россию", столкнувшуюся с масштабными западными санкциями, пишет Público. Как указывает издание, Китай старается свести ограничительные меры против России к минимуму, "к полному разочарованию Брюсселя и Вашингтона" постоянно увеличивая закупки российского сырья и углеводородов.На конференцию в Шанхае Китай пригласил представителей ряда российских секторов экономики, которые подверглись западным санкциям, что стало "явным сигналом" того, что Пекин "играет вне международных правил, навязанных Европой и Соединенными Штатами", резюмирует газета.Мишустин в среду завершил двухдневный официальный визит в Китай. Российский премьер принял участие в российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае, а также встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном. По итогам российско-китайских переговоров был подписан ряд двусторонних соглашений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230525/kitay-1874099732.html

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в мире, китай, россия, михаил мишустин, си цзиньпин, ли цян